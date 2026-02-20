Nowe wiadomości w sprawie załamanej Polki. Prezes związku zabrał głos

W skrócie Iwona Januszyk zajęła ostatnie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym podczas rywalizacji olimpijskiej w skialpinizmie i obarczyła winą za słaby wynik serwis nart.

Prezes Polskiego Związku Alpinizmu Marek Wierzbowski wyjaśnił, że zawodniczka miała do dyspozycji cztery pary fok i podkreślił trudne warunki pogodowe podczas zawodów.

Januszyk po rywalizacji była pod opieką psycholog, a podobne problemy ze sprzętem miała również Austriaczka Johanna Hiemer.

Iwona Januszyk zajęła ostatnie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym (w sumie była przedostatnia) w skialpinizmie na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Na trasie Stelvio w Bromio nie była w stanie nawiązać rywalizacji z innymi zawodniczkami. Po biegu była załamana.

- Nigdy nie byłam ostatnia w zawodach. Co ja mam teraz powiedzieć synowi, któremu nie poświęcałam tyle czasu - krzyczała nasza zawodniczka, która początkowo w ogóle nie chciała rozmawiać.

Iwona Januszyk winę za słaby start zrzuciła na serwis

Januszyk całą winą za swój wynik obarczyła serwis w osobie Dariusza Kafarowskiego.

Ja miałam poprzyklejany śnieg pod fokami. Nie dość, że nie dałam rady biec, to tam jeszcze na tym wypłaszczeniu podnosiłam narty, a inne zawodniczki sobie sunęły. Przypiąć nart do plecaka też nie mogłam, bo nie dało się ich złożyć dlatego, że pod spodem był śnieg. Przypiąć z powrotem na nogi też się prawie nie dało. Już nie mówiąc o zatrzymaniu się na przepince u góry i ściągnięciu ich. Jestem załamana, bo zawiódł serwis

- Nie mogę uwierzyć w to, jakiego można mieć pecha i nigdy żadnej osobie, nawet największemu wrogowi, czegoś takiego nie życzę. Bo ja powiem szczerze, że ja nie wiem, jak sobie poradzić. Z tym że poświęciłam tyle dni, które mogłabym spędzić z moim synem na to, żeby wszystko przegrać i być ostatnią. Po prostu jestem załamana - dodawała.

Jeszcze godzinę po swoim starcie Januszyk płakała. Ona w tej zimy dobrze prezentowała się w Pucharze Świata, ale kwalifikację olimpijską zdobyła dzięki rywalizacji w sztafecie z Janem Elantkowskim. Polka narzuciła sobie chyba na siebie zbyt dużą presję związaną z oczekiwaniami i za to zapłaciła.

Prezes Polskiego Związku Alpinizmu wyjaśnia sprawę smarowania fok

Interia Sport próbowała ustalić, czy winę za wynik Januszyk, ponosi rzeczywiście serwis, bo jednak kilkadziesiąt minut później żadnych problemów z nartami nie miał Elantkowski. On na mecie miał banana na twarzy, bo tak cieszył się tym startem, ale też - jak przyznał - nie miał żadnych oczekiwań.

- Po zawodach wzięliśmy te narty i nawet nakręciliśmy filmik. I te foki nam nie kleiły śniegu. Jeśli jednak na początku trasy był bardzo mocny śnieg, a tego dnia solidnie padał gęsty i mokry śnieg, i Iwona stanęła w nim dłużej, wyciskając z niego wodę w fokę, to praw fizyki się nie oszuka. Prawda jest taka, że Iwona wbiegła na schody trzecia, a wybiegła piąta. Na schodach zaliczyła porządnego dzwona i pewnie wtedy pojawił się mentalny problem - tłumaczył Marek Wierzbowski, prezes Polskiego Związku Alpinizmu, w rozmowie z Interia Sport.

Januszyk mówiła, że po rozgrzewce poczuła, że z nartami jest coś nie tak. Miała jednak do wyboru - jak zapewniał nas prezes PZA - cztery pary przygotowanych fok.

Oni testują przed zawodami te foki. Mają cztery pary. Wiem, że głupio tak mówić, ale najłatwiej było zrzucić winę na serwis. Niemniej jednak warunki tego dnia były rzeczywiście bardzo trudne. Wystarczyło, że Iwona w okolicach startu stanęła na coś, co było mokre i wcisnęła w fokę trochę wody. Wtedy przez pierwszych kilka metrów mogło się coś do foki przykleić. Jeśli zatem jedna para fok nie pasowała, to Iwona mogła wziąć kolejną. Czasu po oglądaniu trasy jest bardzo dużo na dokonanie podmianki

Jak wygląda smarowanie fok? "To nie jest science fiction"

Foki na narty, to pasy materiału przyklejane pod spód nart, które umożliwiają podchodzenie pod górę, zapobiegając ześlizgiwaniu się do tyłu. Zapewniają przyczepność przy ruchu do przodu i poślizg, działając jak kierunkowy hamulec. Jak zatem wyglądanie smarowanie fok?

- Tu nie ma takiej filozofii, jak w biegach narciarskich. Moja żona, która kiedyś też startowała w skialpinizmie, smaruje foki na podłodze w salonie. Najpierw przejeżdża kostką wosku, potem żelazkiem i na koniec szczotką. To nie jest science fiction. To nie jest proces, który łatwo zepsuć - wyjaśniał Wierzbowski.

Januszyk przegrała sama z sobą?

Czy zatem zawinił serwis? A może presja, jaką zawodniczka nałożyła na siebie, był zbyt duża i Januszyk wybuchła? Podobno w przeszłości takie sytuacje już się jej zdarzały.

Iwona miała sama wobec siebie duże oczekiwania. Najbardziej dobiło ją chyba to, że w swoim biegu była ostatnia. Cały czas pracuje z nią psycholog. Sprawa jest trudna, ale mam nadzieję, że do sobotniego startu w sztafetach będzie gotowa

Podobny problem, co Polka z nartami miała, znakomita Austriaczka Johanna Hiemer. To czołowa zawodniczka świata, a jednak też odpadła w eliminacjach. To tylko pokazuje, że warunki odegrały niepoślednią rolę.

