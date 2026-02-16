Niesamowity występ Polaków na igrzyskach. Kolejny rekord, coś pięknego

Cóż to był za występ reprezentantów Polski w programie dowolnym par sportowych na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Julia Szczecinina i Michał Woźniak po genialnym programie krótkim ponownie zachwycili sędziów i za poniedziałkowy występ otrzymali notę 120.63 pkt, w sumie uzyskując wynik 185.86 pkt. To kolejny rekord sezonu dla "Biało-Czerwonych"!

Para łyżwiarzy figurowych ubrana w ciemne stroje wykonuje wspólną figurę na lodowisku, trzymając się za ręce i prezentując radość po udanym występie.
Julia Szczecinina i Michał WoźniakElsaGetty Images
6 lutego oficjalnie rozpoczęły się we Włoszech XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, podczas których Polskę reprezentuje aż 60 zawodników i zawodniczek. Już w dniu inauguracji tej imprezy walkę o medale dla naszego kraju rozpoczęli łyżwiarze figurowi. Niestety, zmagania drużynowe "Biało-Czerwoni" zakończyli na ostatnim, dziesiątym miejscu.

Kilka dni później na lodowy parkiet powrócili Julia Szczecinina i Michał Woźniak. W pierwszej odsłonie rywalizacji par sportowych polska para zaprezentowała program krótki do piosenki "Moderation" zespołu Florence and the Machine, który zachwycił sędziów. Otrzymali oni notę 65,23 pkt, tym samym... bijąc swój dotychczasowy rekord sezonu.

Wynik ten pozwolił naszym reprezentantom zająć 15. miejsce na półmetku walki o medale. Tym samym Szczecinina i Woźniak awansowali do kolejnej części zmagań. Ta zgodnie z planem rozpoczęła się 16 lutego o godzinie 20.00.

Polacy zachwycili programem dowolnym. Kolejny rekord sezonu

Jako pierwsze swój program dowolny zaprezentowało małżeństwo - Camille i Pavel Kovalev. Francuska para na "dzień dobry" otrzymała za tę część rywalizacji notę 113.78 pkt, a wynik końcowy wyniósł 178.43 pkt. 

Wkrótce potem na lód wyjechali Julia Szczecinina i Michał Woźniak, którzy zaprezentowali się do utworu "I Love You" Woodkida. Co najważniejsze, polski duet w porównaniu do poprzedników nie miał odjętych punktów za nieprawidłowo wykonane elementy i między innymi dzięki temu objął prowadzenie z "total score" 185.86 pkt. Był to kolejny rekord sezonu dla naszej pary - zarówno, jeśli chodzi o notę za program dowolny, jak i notę końcową.

Grupa sportowców w czerwonych strojach reprezentacyjnych siedzi przy stole konferencyjnym, jedna z zawodniczek trzyma nad głową maskotkę w kształcie chmurki, za nimi widoczne logo igrzysk olimpijskich oraz napis Milano Cortina 2026.
Julia Szczecinina i Michał Woźniak (w czerwonych bluzach)JULIEN DE ROSAAFP
Para łyżwiarzy figurowych wykonuje wspólny element na lodzie, mężczyzna ubrany na ciemno, kobieta w różowym stroju, oboje skoncentrowani i uśmiechnięci, w tle wyraźne logo olimpijskie.
Michał Woźniak i Julia SzczecininaKaname MutoEast News
Para łyżwiarzy figurowych wykonuje wspólną figurę na lodowisku podczas zawodów olimpijskich, tło dekorują charakterystyczne symbole igrzysk.
Julia Szczecinina i Michał WoźniakDean MouhtaropoulosGetty Images
