Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nieprawdopodobna historia. Barszczyk z krokietem pogrzebał polskie szanse na medal

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Był świetny wynik i wielkie marzenia, ale wszystko miał przekreślić... barszczyk z krokietem. Podczas igrzysk olimpijskich w Calgary polskim hokeistom szło nadspodziewanie dobrze, ale ich wyniki zostały zweryfikowane przez doping Jarosława Morawieckiego. W oczyszczeniu z zarzutów polskiego zawodnika nie pomogła nawet interwencja Aleksandra Kwaśniewskiego.

Mężczyzna w czapce z daszkiem i rękawicach hokejowych wskazuje kijem hokejowym, w tle rozmazane logo reklamowe na lodowisku.
Jarosław MorawieckiLukasz Laskowski / PressFocusNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W 1988 r. Polacy do Kanady jechali jako jeden ze słabszych zespołów. Zresztą był to ich przedostatni występ na igrzyskach olimpijskich, z którymi pożegnali się cztery lata później w Albertville. W Calgary stanowili jednak zdecydowaną większość naszej reprezentacji olimpijskiej. Było ich 25, podczas gdy cała ekipa liczyła 35 osób. Chorążym został kapitan hokeistów Henryk Gruth, który później poprowadził drużynę do zaskakujących wyników.

Rozpętało się piekło

Pierwsze spotkanie, choć przegrane 0:1, tchnęło w Polaków sporo optymizmu. Rywalem byli bowiem Kanadyjczycy, jedni z głównych faworytów do złotego medalu. W kolejnym meczu Polacy też zaskoczyli hokejowy świat, bo zremisowali ze Szwedami 1:1. To wtedy wielkie olimpijskie areny po raz pierwszy usłyszały o Morawieckim, ale tym razem w dobrym kontekście, bo zdobył bramkę.

Gdy w kolejnym meczu Polacy rozbili Francuzów 6:2, w kraju nieśmiało zaczęto marzyć o medalu. Na listę strzelców po raz kolejny wpisał się Morawiecki, ale to był ostatni moment, gdy po wiosce olimpijskiej mógł się przechadzać z wypiętą piersią. Wkrótce bowiem rozpętało się piekło związane z aferą dopingową.

Zobacz również:

Olimpijska reprezentacja Polski i Karol Nawrocki
Polacy

Olimpijczycy wyszli na defiladę, a w TVP takie słowa. Nawrocki pominięty

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

Już dzień po spotkaniu z Francją pojawiły się informacje, że w organizmie Morawieckiego wykryto podwyższony poziom testosteronu. Informacja została potwierdzona w dniu meczu ze Szwajcarią i polskiego napastnika nakazano usunąć ze składu, a wynik meczu z Francją zweryfikowano na 0:2.

Podstęp wrogich sił

Polacy byli kompletnie rozbici. Co prawda selekcjoner Leszek Lejczyk zapewniał, że wyjadą na lód zagrać kolejne świetne spotkanie, ale siła informacji dotyczących Morawieckiego była mocniejsza od nich. Polacy przegrali ze Szwajcarią 0:2, a po meczu rozpoczęto "Morawiecki gate".

Nieoficjalnie wiadomo, że zawodnikowi polecono, by próbował całą winę zrzucić na nieświadome przyjęcie dopingu, a nawet na... wrogie kapitalistyczne siły, które podstępnie wypełniły jego organizm testosteronem. Na tej podstawie powstała opowieść, że zakazaną substancję zawodnik przyjął podczas bankietu u miejscowej Polonii, gdzie zjadł... zatruty barszcz z krokietem.

Ciężko mi w ogóle coś powiedzieć. Nasuwa mi się jedna sprawa. [...] 17 lutego pojechaliśmy do Domu Polskiego na spotkanie z Polonusami. [...] Byłem jedynym sportowcem na tym spotkaniu. Podano jedzenie, więc zjadłem krokieta i barszcz, wypiłem sok pomarańczowy. Profesor Donike sugerował, że wynik badania wskazuje, że niedozwolony środek zażyłem 17 lutego wieczorem. Wtedy byłem właśnie w Domu Polskim – przytaczała słowa hokeisty "Trybuna Robotnicza". 

Za Morawieckiego ręczył nawet Aleksander Kwaśniewski, ówczesny szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który siedem lat później został prezydentem kraju. Wszystko jednak na nic.

Historia przetrwała długie lata

Morawiecki do przyjmowania dopingu nigdy się nie przyznał i został zdyskwalifikowany na 18 miesięcy, a wymyślona naprędce historia z barszczykiem i krokietem jeszcze latami się za nim ciągnęła. Szczególnie, że dwa sezony później znów został przyłapany na dopingu. Wówczas został zdyskwalifikowany dożywotnio, ale po dwóch latach karę odwieszono. O dopingu w Calgary jednak nie zapomniano - okrzyków i przytyków wrogo nastawionych kibiców Morawiecki musiał wysłuchiwać jeszcze XXI w., gdy prowadził m.in. Zagłębie Sosnowiec.

Piotr Jawor

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie U18
Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie U18YT / Polski Hokejmateriały prasowe
Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie
Reprezentacja Polski w hokeju na lodziePolski Hokejmateriały prasowe
"Cud na lodzie" w Lake Placid
"Cud na lodzie" w Lake PlacidSTAFF/EPUAFP
Valentin Royer - Arthur Fils. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja