Niepokojąca wiadomość od Kurakowej. Tuż po starcie. "To mnie bardzo stresowało"

Artur Gac

Artur Gac

- Na dzisiejszym treningu nabawiłam się kontuzji, trzy godziny przed startem. To mnie bardzo stresowało, bo nie wiedziałam, czy noga wytrzyma. Stwierdziłam, że próbuję pierwszy skok, a dalej zobaczę - mówiła na gorąco Jekaterina Kurakowa, po występie w programie dowolnym konkursu solistek na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Podkreśliła jednak, że jest z siebie dumna, a także zwróciła się w stronę trenera.

Łyżwiarka figurowa w eleganckim, czarnym kostiumie ozdobionym efektownym, połyskującym naszyjnikiem z kryształami, ze skupionym wyrazem twarzy, na tle rozmytego lodowiska.
Jekaterina KurakowaRaniero CorbellettiNewspix.pl
Ta nagła sytuacja sprawiła, że Jekaterina Kurakowa mentalnie starała się przygotować na to, że być może ekspresowo trzeba będzie wcielić w życie plan awaryjny.

Kurakowa: Wzięłam leki przeciwbólowe i dałam z siebie wszystko

- Gdyby był jakiś problem z nogą, wówczas zmieniałabym skoki bardziej na lewą niż prawą, chociaż wiem, że "prawe skoki" są punktowo najdroższe. Więc cieszę się, że niczego nie zmieniłam. Wzięłam leki przeciwbólowe i pojechałam najlepiej, jak to na dzisiaj możliwe. Przydarzył mi się jeden, mały błąd, a cała reszta była czysta - mówiła nasza zawodniczka, która po swoim występie tymczasowo wylądowała na drugiej pozycji.

I dalej kontynuowała: - Szczerze? Jestem z siebie dumna. Było zaj***. Bam! - roześmiała się Kurakowa.

Artur Gac
Artur Gac

    Mówiła, że chciała wyjechać z tych igrzysk z poczuciem, że wykonała swoją pracę na maksymalnym, możliwym poziomie. - Dzisiaj jechałam dla siebie, dla tej małej Katiuni, a także dla Florenta, mojego trenera. Teraz mamy poczucie, że było super. Brawo, daliśmy radę - zaznaczyła, kreśląc najbliższy plan: - Sprawdzić co z nogą, zjeść fryteczki, kupić żelki, zobaczyć pieska, chłopaka i wracamy na treningi.

    Przypomnijmy, że po programie krótkim reprezentantka Polski zajmowała 19. miejsce. A po finałowym występie zdecydowała się ucałować lód. Dlaczego?

    - To pierwszy raz lub jeden z pierwszych, gdy tak zrobiłam. To olimpijski lód, ani razu się tutaj nie położyłam, nie licząc ostatniej pozycji, która była zaplanowana. Przyznam, że już przy drugim skoku poczułam tę kontuzjowaną nogę i przeszła mi przez głowę myśl, jak to będzie. I bum, zrobiłam to - mówiła z wdzięcznością.

    23-letnia Kurakowa opowiedziała także, czego nowego dowiedziała się o sobie po tych igrzyskach.

    - Tego, że chyba nic nie może mi przeszkodzić, by dobrze pojechać. Wcześniej zawsze było tak, że gdy czułam się gorzej, mówiłam sobie, że chyba nie dam rady i dawałam sobie wymówkę, że mogę pojechać gorzej. A teraz chcę, by było tylko lepiej, co będzie mi pomagało stawać się coraz lepsza łyżwiarką - zaakcentowała nasza olimpijka. 

    Uważa, mimo odległej lokaty w Mediolanie, że zmierza we właściwym kierunku. - Punktowo zbliżyłam się do jednego z najlepszych momentów w mojej karierze. To dla mnie bardzo pocieszające - zaznaczyła.

    Polska dała Rosjance obywatelstwo. Kurakowa wprost o wojnie w Ukrainie

    Pojawienie się kontuzji zrzuca na karb tego, że w porównaniu do poprzednich igrzysk, tutaj jej ciało było bardziej wyeksploatowane. - Po raz ostatni z tą nogą miałam problemy z osiem lat temu. Uważam, że wpłynęło kolosalne zmęczenie. W Pekinie miałam dwa przejazdy, tutaj trzy w dwa tygodnie, więc wydaje mi się, że moje ciało nie wytrzymało - oceniła urodzona w Moskwie sportsmenka, która reprezentuje nasz kraj od 2019 roku.

    Z Mediolanu - Artur Gac

    Łyżwiarka figurowa ubrana w czarny strój z ozdobami leży skulona na lodzie, z ręką przy głowie, prawdopodobnie po upadku podczas występu
    Jekaterina Kurakowa w pozycji leżącej, która była elementem jej programuNEIL HALLEPA
    Łyżwiarka figurowa w czarnej sukni wykonuje skok na lodowisku, z rękami splecionymi nad głową, skupiona na ruchu, z wyrazem determinacji na twarzy.
    Jekaterina KurakowaNEIL HALLEPA
    Łyżwiarka figurowa w czarnej sukni wykonuje efektowny element artystyczny na lodzie, leżąc z wygiętym ciałem i rozpostartymi rękami, z wyrazem emocji na twarzy.
    Jekaterina KurakowaNEIL HALLEPA
