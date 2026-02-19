Ta nagła sytuacja sprawiła, że Jekaterina Kurakowa mentalnie starała się przygotować na to, że być może ekspresowo trzeba będzie wcielić w życie plan awaryjny.

Kurakowa: Wzięłam leki przeciwbólowe i dałam z siebie wszystko

- Gdyby był jakiś problem z nogą, wówczas zmieniałabym skoki bardziej na lewą niż prawą, chociaż wiem, że "prawe skoki" są punktowo najdroższe. Więc cieszę się, że niczego nie zmieniłam. Wzięłam leki przeciwbólowe i pojechałam najlepiej, jak to na dzisiaj możliwe. Przydarzył mi się jeden, mały błąd, a cała reszta była czysta - mówiła nasza zawodniczka, która po swoim występie tymczasowo wylądowała na drugiej pozycji.

I dalej kontynuowała: - Szczerze? Jestem z siebie dumna. Było zaj***. Bam! - roześmiała się Kurakowa.

Mówiła, że chciała wyjechać z tych igrzysk z poczuciem, że wykonała swoją pracę na maksymalnym, możliwym poziomie. - Dzisiaj jechałam dla siebie, dla tej małej Katiuni, a także dla Florenta, mojego trenera. Teraz mamy poczucie, że było super. Brawo, daliśmy radę - zaznaczyła, kreśląc najbliższy plan: - Sprawdzić co z nogą, zjeść fryteczki, kupić żelki, zobaczyć pieska, chłopaka i wracamy na treningi.

Przypomnijmy, że po programie krótkim reprezentantka Polski zajmowała 19. miejsce. A po finałowym występie zdecydowała się ucałować lód. Dlaczego?

- To pierwszy raz lub jeden z pierwszych, gdy tak zrobiłam. To olimpijski lód, ani razu się tutaj nie położyłam, nie licząc ostatniej pozycji, która była zaplanowana. Przyznam, że już przy drugim skoku poczułam tę kontuzjowaną nogę i przeszła mi przez głowę myśl, jak to będzie. I bum, zrobiłam to - mówiła z wdzięcznością.

23-letnia Kurakowa opowiedziała także, czego nowego dowiedziała się o sobie po tych igrzyskach.

- Tego, że chyba nic nie może mi przeszkodzić, by dobrze pojechać. Wcześniej zawsze było tak, że gdy czułam się gorzej, mówiłam sobie, że chyba nie dam rady i dawałam sobie wymówkę, że mogę pojechać gorzej. A teraz chcę, by było tylko lepiej, co będzie mi pomagało stawać się coraz lepsza łyżwiarką - zaakcentowała nasza olimpijka.

Uważa, mimo odległej lokaty w Mediolanie, że zmierza we właściwym kierunku. - Punktowo zbliżyłam się do jednego z najlepszych momentów w mojej karierze. To dla mnie bardzo pocieszające - zaznaczyła.

Pojawienie się kontuzji zrzuca na karb tego, że w porównaniu do poprzednich igrzysk, tutaj jej ciało było bardziej wyeksploatowane. - Po raz ostatni z tą nogą miałam problemy z osiem lat temu. Uważam, że wpłynęło kolosalne zmęczenie. W Pekinie miałam dwa przejazdy, tutaj trzy w dwa tygodnie, więc wydaje mi się, że moje ciało nie wytrzymało - oceniła urodzona w Moskwie sportsmenka, która reprezentuje nasz kraj od 2019 roku.

Z Mediolanu - Artur Gac

