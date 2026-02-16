Niemka straciła złoty medal. W tle historyczny występ Polki na igrzyskach

Już samym udziałem w rywalizacji monobobów, Linda Weiszewski zapisała się na kartach historii, będąc pierwszą Polką, która przy okazji debiutu, pojawiła się w tej dyscyplinie na igrzyskach. Dwa niedzielne ślizgi nie były jednak przesadnie udane.

Po pierwszym z nich Polka była na 20. miejscu, a wyprzedzały ją m.in. Mica Moore z Jamajki, czy Lin Sin-Rong z Tajwanu. Druga próba okazała się nieco lepsza, bo Weiszewski poprawiła swoją lokatę o jedną pozycję. Najważniejsze były jednak poniedziałkowe zmagania.

Wieczorna pora, brak słońca oraz lekki mróz sprawiły, że tor był naprawdę szybki, a czołówka bez problemu pokonywała ślizg poniżej minuty. Elana Meyers Taylor z USA najpierw ustaliła rekord toru na 59.08, a później jej rodaczka Kaillie Armbruster Humphries wyrównała ten wynik. Prowadzenie utrzymała jednak Niemka Laura Nolte i to ta trójka będzie liczyć się w walce o medale.

Mica Moore i Kim Kalicki z kolei pojechały bardzo chaotycznie i były bliskie kilku upadków, co przełożyło się olbrzymią stratę i szansę dla Polki. Wieszewski zaczęła z czasem startu 5:54 i nie popełniała blędów po drodze, kończąc ślizg z czasem 1:00:11. To dało jej 17. miejsce po swojej próbie. To pozwoliło jej wyprzedzić Niemkę Kalicki. Dodatkowym plusem był 13. czas przejazdu po 3. ślizgu. To pozwoliło wywalczyć 4. ślizg.

Klasyfikacja monobobów po 3. ślizgu Olympics.com/screen materiały promocyjne

W ostatnim ślizgu Polka zaczęła jeszcze lepiej, bo z czasem 5:52. Dalej było jednak już gorzej, bo Weiszewski popełniła kilka błędów, które ostatecznie doprowadziły do tego, że zaczęła topnieć jej przewaga nad Kalicki. I na mecie Niemka odrobiła pozycję.

Chwilę później jednak fatalny przejazd zaliczyła Brytyjka Adele Nicoll, lądując za Polką. To by koniec roszad z Weiszewski w roli głównej. Polka obroniła pozycję z 3. ślizgu i zajęła ostatecznie 17. miejsce. Po złoto sięgnęła Elany Meyers Taylor. Srebro powędrowało w ręce Laury Nolte, a brąz Kaillie Armbruster Humphries. Niemka prowadziła, ale popełniała za dużo błędów podczas ostatniego przejazdu. Zadecydowały 0.04 sekundy.

Podium w monobobie Olympics.com/screen materiały promocyjne

Od lewej: Aleksy Boroń, Linda Weiszewski i Bartosz Sienkiewicz Facebook/PZBiS materiały prasowe

Linda Weiszewski (z lewej) i Klaudia Adamek EXPA/ Johann Groder Newspix.pl

