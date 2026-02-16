Niemka straciła złoty medal. W tle historyczny występ Polki na igrzyskach

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

W swoim trzecim ślizgu Linda Weiszewski pokazała się z naprawdę dobrej strony i udało jej się awansować o dwie pozycje względem poprzednich startów. 17. lokata utrzymała się już do końca rywalizacji, chociaż "dramaturgii" dostarczyła mijanka z Niemką Kim Kalicki. Złoty medal na ostatnim ślizgu straciła z kolei prowadząca do tej pory inna Niemka, Laura Nolte. Wygrała Elana Meyers Taylor, podium uzupełniła Kaillie Armbruster Humphries.

Czteroosobowy polski bobslej na torze lodowym w trakcie wyścigu, na przodzie widoczna wyraźna flaga Polski, zawodnicy ubrani w sportowe kombinezony z kaskami.
Linda WeiszewskiAijaz RahiEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Już samym udziałem w rywalizacji monobobów, Linda Weiszewski zapisała się na kartach historii, będąc pierwszą Polką, która przy okazji debiutu, pojawiła się w tej dyscyplinie na igrzyskach. Dwa niedzielne ślizgi nie były jednak przesadnie udane.

Po pierwszym z nich Polka była na 20. miejscu, a wyprzedzały ją m.in. Mica Moore z Jamajki, czy Lin Sin-Rong z Tajwanu. Druga próba okazała się nieco lepsza, bo Weiszewski poprawiła swoją lokatę o jedną pozycję. Najważniejsze były jednak poniedziałkowe zmagania.

Atak Ukrainki na Semirunnija po medalu dla Polski. Nie wytrzymała

Andżelika Wójcik: Mam taki apel, żebyśmy zadbali o sporty niszowe w PolscePolsat Sport

Wieczorna pora, brak słońca oraz lekki mróz sprawiły, że tor był naprawdę szybki, a czołówka bez problemu pokonywała ślizg poniżej minuty. Elana Meyers Taylor z USA najpierw ustaliła rekord toru na 59.08, a później jej rodaczka Kaillie Armbruster Humphries wyrównała ten wynik. Prowadzenie utrzymała jednak Niemka Laura Nolte i to ta trójka będzie liczyć się w walce o medale.

Mica Moore i Kim Kalicki z kolei pojechały bardzo chaotycznie i były bliskie kilku upadków, co przełożyło się olbrzymią stratę i szansę dla Polki. Wieszewski zaczęła z czasem startu 5:54 i nie popełniała blędów po drodze, kończąc ślizg z czasem 1:00:11. To dało jej 17. miejsce po swojej próbie. To pozwoliło jej wyprzedzić Niemkę Kalicki. Dodatkowym plusem był 13. czas przejazdu po 3. ślizgu. To pozwoliło wywalczyć 4. ślizg.

Tabela wyników wyścigu kobiet z nazwiskami zawodniczek, krajami i czasami, przedstawiająca ostateczną klasyfikację miejsc od pierwszego do siedemnastego.
Klasyfikacja monobobów po 3. ślizguOlympics.com/screenmateriały promocyjne

W ostatnim ślizgu Polka zaczęła jeszcze lepiej, bo z czasem 5:52. Dalej było jednak już gorzej, bo Weiszewski popełniła kilka błędów, które ostatecznie doprowadziły do tego, że zaczęła topnieć jej przewaga nad Kalicki. I na mecie Niemka odrobiła pozycję.

Chwilę później jednak fatalny przejazd zaliczyła Brytyjka Adele Nicoll, lądując za Polką. To by koniec roszad z Weiszewski w roli głównej. Polka obroniła pozycję z 3. ślizgu i zajęła ostatecznie 17. miejsce. Po złoto sięgnęła Elany Meyers Taylor. Srebro powędrowało w ręce Laury Nolte, a brąz Kaillie Armbruster Humphries. Niemka prowadziła, ale popełniała za dużo błędów podczas ostatniego przejazdu. Zadecydowały 0.04 sekundy.

Tabela wyników zawodów sportowych z miejscami na podium, zdjęciami zawodniczek oraz ich narodowością i czasami uzyskanymi podczas rywalizacji.
Podium w monobobieOlympics.com/screenmateriały promocyjne

Zobacz również:

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Skoki Narciarskie

Cudowne srebro Polaków. Szef PKOl reaguje błyskawicznie. Wpis niesie się w sieci

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Troje sportowców ubranych w czerwone kurtki i czapki prezentuje zdobyte medale, stojąc na tle toru saneczkowego oraz budynku sportowego.
Od lewej: Aleksy Boroń, Linda Weiszewski i Bartosz SienkiewiczFacebook/PZBiSmateriały prasowe
Dwie zawodniczki w sportowych kombinezonach z biało-czerwonymi elementami, stoją obok siebie i biją brawo, w tle białe tło z fragmentem logotypu polskiego zespołu bobslejowego.
Linda Weiszewski (z lewej) i Klaudia AdamekEXPA/ Johann GroderNewspix.pl
Valentin Royer - Pierre-Hugues Herbert. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja