Niemcy wytknęli to Polakom, a Rosjanka robi swoje. Głośny finał na igrzyskach

Program krótki podczas zimowych igrzysk olimpijskich zaprezentowało 19 par, z czego trzy z najsłabszymi notami odpadały z rywalizacji. Reprezentujący Polskę Julia Szczecinina i Michał Woźniak pokazali się ze świetnej strony, ustanowili swój nowy rekord sezonu i plasowali się na 15. pozycji. Następnego dnia przystąpili do walki o to, by poprawić ten rezultat.

"Biało-Czerwoni" ponownie zachwycili kibiców, zdołali nawet pobić rekord życiowy i przesunąć się w klasyfikacji o dwie pozycje. Po złoto sięgnęli Japończycy Riku Miura i Ryuichi Kihara, którzy wyprzedzili duety z Gruzji i Niemiec.

"Jesteśmy szczęśliwi. W zasadzie niewiele więcej dało się z naszego programu wycisnąć. To jest coś, na co pracowaliśmy przez cały sezon i cieszymy się, że udało się to pokazać na tej arenie, na której trzeba było to właśnie zrobić" - opowiadał później Michał Woźniak w rozmowie z Interią.

I chociaż Polacy mogli jedynie przyglądać się, jak najlepsze pary sportowe na świecie biją się o medale, to 13. pozycja i tak jest dla nich dużym sukcesem. Szczególnie, że występują razem od niedawna. Jak to w ogóle się stało, że urodzona w Rosji Szczecinina zdecydowała się na występy pod polską flagą?

Julia Szczecinina reprezentowała inne kraje. W końcu wybrała Polskę

Szczecinina przyszła na świat w Niżnym Nowogrodzie, ale już jako kilkulatka opuściła z rodzicami Rosję, przeprowadzając się do Szwajcarii, ponieważ tam pracę dostał jej ojciec. I to barwy właśnie tego kraju początkowo reprezentowała, u boku Michaiła Akułowa oraz Noaha Scherera występowała m.in. na mistrzostwach świata czy Europy.

W 2019 roku doszło do sporej zmiany w sportowym życiu Szczecininy, ta wówczas nawiązała współpracę z Węgrem Markiem Magyarem, rok później otrzymała węgierskie obywatelstwo, w nowych barwach i u boku nowego partnera zajęła szóste miejsce w mistrzostwach Europy. Urodzona w Rosji zawodniczka razem z Magyarem zakwalifikowała się nawet na igrzyska olimpijskie w Pekinie, ale ostatecznie nie miała szansy na pokazanie swoich umiejętności, ponieważ ówczesny partner łyżwiarki otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Po igrzyskach Szczecinina doznała też poważnej kontuzji kolana, zaczęła rozważać nawet zakończenie kariery. Wówczas jednak na Instagramie napisał do niej polski łyżwiarz Michał Woźniak. To okazało się być punktem zwrotnym.

"Łyżwiarz UKŁ SPIN Katowice zaproponował jej wspólne testy. Te odbyły się w Berlinie. Szczecnina nie chciała już mieszkać w Rosji, która dopiero co napadła na Ukrainę. Po wstępnym poznaniu się łyżwiarka zdecydowała się na starty z Woźniakiem" - relacjonował Tomasz Kalemba z Interii po tym, jak za sprawą decyzji Andrzeja Dudy urodzonej w Rosji zawodniczce przyznano polskie obywatelstwo.

30-letnia dzisiaj zawodniczka polskie obywatelstwo otrzymała pod koniec lipca 2025 roku, dzięki temu mogła reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Tym samym przykuła uwagę niemieckich mediów, które kilka dni przed rywalizacją par sportowych w Mediolanie postanowiły przeanalizować sytuację pochodzących z Rosji zawodników.

Rosjanie oszukują, aby wystąpić na igrzyskach

Niemcy skupili się na rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym. "Szczególnie uderzające jest właśnie w tym sporcie. Oficjalnie tylko dwie kobiety i jeden mężczyzna z Rosji są wymienieni jako 'neutralni sportowcy'. W rzeczywistości mamy jednak 24 (byłych) Rosjan" - stwierdzili.

"Bild" postanowił wytknąć też poszczególnym nacjom przyjęcie pod swoje skrzydła zawodników urodzonych w Rosji. "Najwięcej łyżwiarzy figurowych - pięciu - naturalizowała Gruzja. Polska ma ich trzech, a Armenia, Francja i Węgry po dwóch" - dodano, zaznaczając, że Niemcy, Azerbejdżan, Australia, Izrael, Kazachstan, Holandia i Hiszpania mają w swoich szeregach po jednym naturalizowanym łyżwiarzu.

Julia Szczecinina i Michał Woźniak (w czerwonych bluzach) JULIEN DE ROSA AFP

Michał Woźniak i Julia Szczecinina Kaname Muto East News

Julia Szczecinina i Michał Woźniak Kaname Muto AFP

Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport