W trakcie zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan - Cortina 2026 oglądać możemy 13 sportowców z Rosji i 7 z Białorusi. Dostali oni zgodę na występ, ale musieli spełnić rygorystyczne warunki. Najważniejszym jest oczywiście "odcięcie się" od reżimu Władimira Putina. Na olimpijskich arenach występują oni pod neutralnymi barwami, a w przypadku zwycięstwa nie usłyszą swojego hymnu.

W Niemczech aż huczy o Rosjanach. Potem takie słowa o Polakach

Tymczasem niemiecki dziennik "Bild" nie wytrzymał. - Rosjanie oszukują, aby wystąpić na igrzyskach - brzmi tytuł artykułu, który opisuje rywalizację w łyżwiarstwie figurowym.

Szczególnie uderzające jest właśnie w tym sporcie. Oficjalnie tylko dwie kobiety i jeden mężczyzna z Rosji są wymienieni jako "neutralni sportowcy". W rzeczywistości mamy jednak 24 (byłych) Rosjan

Bild podkreślił, że łącznie 12 krajów ma w swoich szeregach utalentowanych łyżwiarzy z Rosji. Wśród nich jest m.in. Nikita Wołodin, który reprezentuje Niemcy, choć ciągle posiada rosyjskie obywatelstwo.

Niemcy piszą także o Polsce. - Najwięcej łyżwiarzy figurowych - pięciu - naturalizowała Gruzja. Polska ma ich trzech, a Armenia, Francja i Węgry po dwóch. Oprócz Niemiec, w reprezentacji znalazł się również były łyżwiarz rosyjski, Azerbejdżan, Australia, Izrael, Kazachstan, Holandia i Hiszpania - czytamy.

W składzie polskiej reprezentacji mamy solistkę Jekaterinę Kurakową, solistę Władimira Samojłowa oraz występującą w sportowej parze Julię Szczecininę.

Kurakowa urodziła się w Moskwie, ale od 2019 roku reprezentuje Polskę. Samojłow także urodził się w stolicy Rosji, a w barwach naszej reprezentacji zadebiutował w 2021 roku. Z kolei Szczecinina, która urodziła się w Niżnym Nowogrodzie, gdy miała 3 lata to przeprowadziła się z rodzicami do Szwajcarii. W przeszłości reprezentowała ten kraj, a później Węgry. Od 2025 roku występuje pod biało - czerwoną flagą.

Reprezentacja Polski m.in. z Kurakową, Samojłowem i Szczecininą zajęła 10. miejsce w konkursie drużynowym. Samojłow był na 21. miejscu wśród solistów, a Szczecinina w parze z Michałem Woźniakiem zajmuje 15. miejsce po programie krótkim. W poniedziałek (16 lutego) zaprezentują oni swój program dowolny. Występ indywidualny czeka także Kurakową.

Jekaterina Kurakowa ma przed sobą jeszcze solowy występ w Mediolanie Federico Manoni AFP

