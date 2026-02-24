Niebywałe, co wydarzyło się na Okęciu. Semirunnij sam nie dowierzał

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Polacy już wrócili do kraju po udziale w zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W poniedziałkowy późny wieczór na Okęciu wylądował samolot z m.in. srebrnym medalistą Władimirem Semirunnijem na pokładzie. Panczenista był zaskoczony tym, co zobaczył na lotnisku, w hali przylotów. "Kompletnie się nie spodziewałem" - mówił.

Młody mężczyzna w czerwonej bluzie z napisem 'Polska' stoi w budynku lotniska, w tle widoczne są szyldy informacyjne oraz inni pasażerowie.
Władimir Semirunnij na OkęciuAKPA AKPA
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 przeszły już do historii. Zwieńczyła je niedzielna ceremonia zamknięcia w Weronie. Na scenie amfiteatru pojawili się także Polacy, prowadzeni przez dwoje chorążych: Gabrielę Topolską i Władimira Semirunnija. Wcześniej nasz srebrny medalista wyjawił, co znaczy dla niego powierzenie mu tak reprezentacyjnej funkcji.

"Dla mnie to super sprawa. Zawsze mówię, że Polsce mogę podziękować zdobywaniem medali. A teraz Polska wybrała mnie, że mogę być chorążym i nieść flagę. Super, to naprawdę super uczucie" - mówił.

Dziękuję bardzo, że wybrali mnie
- dodawał.

Dzień później polscy olimpijczycy oraz członkowie sztabów wsiedli na pokład samolotu i wrócili do ojczyzny. Na warszawskim Okęciu czekała na nich grupa kibiców, w tym liczna delegacja witająca Władimira Semirunnija. Sam panczenista przyznał, że takiego widoku się nie spodziewał.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki, Władimir Semirunnij
Polacy

Nawrocki zdecydował, kancelaria prezydenta potwierdza. Chodzi o Semirunnija

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Tak przyjaciele powitali Semirunnija na lotnisku w Warszawie. Był zaskoczony

    Na wracających z Mediolanu olimpijczyków czekała w Polsce niemiła niespodzianka. Na Okęciu okazało się bowiem, że większość ich nadanych bagaży nie doleciała do kraju. "Nie mam dosłownie nic, bo okazało się, że na lotnisku w Mediolanie moje rzeczy zostały spakowane do innego kontenera. Podobnie mają praktycznie wszyscy pozostali reprezentanci" - relacjonowała Natalia Maliszewska, cytowana przez WP SportoweFakty.

    Problem nie dotyczy wyłącznie jednego zawodnika - Władimira Semirunnija. Tylko jego bagaże doleciały do Warszawy. Dlaczego? Pewnym szczęśliwym zrządzeniem losu. "Po prostu jako jedyny z reprezentacji miałem w Mediolanie ze sobą rower i musiałem go nadać wcześniej. Szczęśliwie się złożyło, że właśnie dzięki temu moje dwie walizki, rower i bagaż podręczny przyleciały bez problemu" - wyjaśnił.

    Na lotnisku witała go liczna delegacja z klubu Pilica Tomaszów Mazowiecki, w którym to na co dzień trenuje. Ich obecność była dla Władimira przyjemnym zaskoczeniem.

    "Kompletnie nie spodziewałem się, że na lotnisku będzie czekało na mnie tyle znajomych twarzy. Mam wrażenie, że przyjechał tutaj dla mnie cały klub. Wiedziałem tylko o przyjeździe przyjaciela, bo miał mi pomóc z walizkami i zorganizować powrót do domu. Ostatecznie okazało się, że była także moja dziewczyna Klaudia i reszta przyjaciół. Strasznie się ucieszyłem na ich widok. Nie spodziewałem się, że przyjdzie aż tyle ludzi, by mnie przywitać" - cieszył się.

    Ten aspekt popularności bardzo mu się podoba. Lubi kontakt z ludźmi, nie ma problemu, by zrobić sobie zdjęcie z kibicami czy nawet zamienić kilka słów. "Lubię ludzi, a widzę, że coraz więcej ludzi lubi mnie" - podsumował.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak
    Skoki Narciarskie

    Tomasiak wprost ws. religii, ogłosił publicznie. Prokop i Wellman zamilkli

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do PolskiPolsat Sport
    Młody mężczyzna w czerwonej bluzie trzymający srebrny medal i uśmiechający się, obok osoby trzymające bukiet czerwonych i kremowych kwiatów, w tle ścianka z logo sponsorów.
    Polscy olimpijczycy wrócili do krajuAKPA AKPA
    Młody mężczyzna ubrany w czerwoną bluzę z napisem Polska trzyma medal i stoi obok kobiety z dużym bukietem kwiatów. W tle znajduje się grupa uśmiechniętych osób oraz wnętrze hali.
    Władimir Semirunnij ze swoją dziewczyną KlaudiąAKPA AKPA
    Grupa młodych osób oraz kilku dorosłych trzymających bukiety kwiatów i dwa banery klubowe z napisem Klub Sportowy Pilica oraz logo klubu, zebrana w hali lotniska, otoczona jasnym, nowoczesnym wnętrzem.
    Przywitanie Władimira Semirunnija na OkęciuAKPA AKPA
    Młody sportowiec z krótkimi włosami trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski, ubrany w biały sportowy strój, uśmiecha się i patrzy wprost w obiektyw, drugą ręką wykonuje gest zwycięstwa.
    ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichDANIEL MUNOZ / AFPAFP
    Polski panczenista ubrany w biało-czerwony strój sportowy jedzie po lodowym torze podczas zawodów łyżwiarskich, w tle widoczne rozmyte logo olimpijskie.
    Władimir Semirunnij, 19.02.2026 r.Tomasz JastrzebowskiEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja