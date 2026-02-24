Niebywałe, co wydarzyło się na Okęciu. Semirunnij sam nie dowierzał

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 przeszły już do historii. Zwieńczyła je niedzielna ceremonia zamknięcia w Weronie. Na scenie amfiteatru pojawili się także Polacy, prowadzeni przez dwoje chorążych: Gabrielę Topolską i Władimira Semirunnija. Wcześniej nasz srebrny medalista wyjawił, co znaczy dla niego powierzenie mu tak reprezentacyjnej funkcji.

"Dla mnie to super sprawa. Zawsze mówię, że Polsce mogę podziękować zdobywaniem medali. A teraz Polska wybrała mnie, że mogę być chorążym i nieść flagę. Super, to naprawdę super uczucie" - mówił.

Dziękuję bardzo, że wybrali mnie

Dzień później polscy olimpijczycy oraz członkowie sztabów wsiedli na pokład samolotu i wrócili do ojczyzny. Na warszawskim Okęciu czekała na nich grupa kibiców, w tym liczna delegacja witająca Władimira Semirunnija. Sam panczenista przyznał, że takiego widoku się nie spodziewał.

Tak przyjaciele powitali Semirunnija na lotnisku w Warszawie. Był zaskoczony

Na wracających z Mediolanu olimpijczyków czekała w Polsce niemiła niespodzianka. Na Okęciu okazało się bowiem, że większość ich nadanych bagaży nie doleciała do kraju. "Nie mam dosłownie nic, bo okazało się, że na lotnisku w Mediolanie moje rzeczy zostały spakowane do innego kontenera. Podobnie mają praktycznie wszyscy pozostali reprezentanci" - relacjonowała Natalia Maliszewska, cytowana przez WP SportoweFakty.

Problem nie dotyczy wyłącznie jednego zawodnika - Władimira Semirunnija. Tylko jego bagaże doleciały do Warszawy. Dlaczego? Pewnym szczęśliwym zrządzeniem losu. "Po prostu jako jedyny z reprezentacji miałem w Mediolanie ze sobą rower i musiałem go nadać wcześniej. Szczęśliwie się złożyło, że właśnie dzięki temu moje dwie walizki, rower i bagaż podręczny przyleciały bez problemu" - wyjaśnił.

Na lotnisku witała go liczna delegacja z klubu Pilica Tomaszów Mazowiecki, w którym to na co dzień trenuje. Ich obecność była dla Władimira przyjemnym zaskoczeniem.

"Kompletnie nie spodziewałem się, że na lotnisku będzie czekało na mnie tyle znajomych twarzy. Mam wrażenie, że przyjechał tutaj dla mnie cały klub. Wiedziałem tylko o przyjeździe przyjaciela, bo miał mi pomóc z walizkami i zorganizować powrót do domu. Ostatecznie okazało się, że była także moja dziewczyna Klaudia i reszta przyjaciół. Strasznie się ucieszyłem na ich widok. Nie spodziewałem się, że przyjdzie aż tyle ludzi, by mnie przywitać" - cieszył się.

Ten aspekt popularności bardzo mu się podoba. Lubi kontakt z ludźmi, nie ma problemu, by zrobić sobie zdjęcie z kibicami czy nawet zamienić kilka słów. "Lubię ludzi, a widzę, że coraz więcej ludzi lubi mnie" - podsumował.

Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do Polski Polsat Sport

Polscy olimpijczycy wrócili do kraju AKPA AKPA

Władimir Semirunnij ze swoją dziewczyną Klaudią AKPA AKPA

Przywitanie Władimira Semirunnija na Okęciu AKPA AKPA

ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich DANIEL MUNOZ / AFP AFP

Władimir Semirunnij, 19.02.2026 r. Tomasz Jastrzebowski East News