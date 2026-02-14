Artur Gac, Interia: Wiem, że nie lubi pan wywiadów i przesadnego kontaktu z mediami, ale niestety, zapracowaliście sobie na to razem z Władimirem.

Roland Cieślak: - Tak, poniosę konsekwencje (śmiech).

Konsekwencje są absolutnie konieczne. Przede wszystkim jak minęła panu noc?

- Szczerze, to usnąłem dopiero o godz. 4, a obudziłem się o 7 na sztywne nogi. Spałem trzy godziny. Dużo emocji, też dużo wiadomości od ludzi, rozmowy ze znajomymi, a wieczorem z żoną. Naprawdę było sporo emocji.

Jak już się pan położył na łóżku o tej 4 nad ranem, to z jakimi myślami pan został? Świadomość sukcesu dotarła?

- To jest jednak tak, że przez emocje informacja dociera troszeczkę z czasem. Ja dalej jeszcze nie za bardzo przyswoiłem do siebie, co się stało. Ogólnie jestem bardzo spokojnym trenerem, jeśli chodzi o podejście do wyników. Zawsze szukam błędów, a nie za bardzo cieszę się z tego, co się zrobiło. Więc to jeszcze tym bardziej do mnie dociera później. Jak na razie jestem w przejściowym stanie.

Trenerze, pytanie za sto punktów. Czy rzeczywiście świeżo upieczony wicemistrz olimpijski, pomimo ferworu tego całego szaleństwa, zrobił to co mówił, czyli jeszcze wczoraj odbył godzinny trening na rowerze?

- Tak, tak, tak. Może nie godzinny, bo chcieliśmy trochę dłużej pokręcić, ale dłużej zeszło z mediami, do tego jeszcze miał kontrolę antydopingową, ale trening po zawodach musiał zrobić.

W hali, czy już po powrocie do wioski?

- W hali. Nie no, to jest bardzo ważne, bo jeszcze mamy trochę sezonu i trochę startów, nawet tutaj. Wiadomo, że to już są mniej ważne rzeczy dla niego, bo tą najważniejszą był start na 10 kilometrów, ale jednak poziom musimy cały czas trzymać. Jeszcze mamy mistrzostwa świata w wieloboju w Heerenveen za trzy tygodnie, więc musimy się trzymać w tym harmonogramie.

Pod pana skrzydła trafił zawodnik, który jest swoistym fenomenem, czy przede wszystkim tytanem pracy i absolutną perłą?

- Można tak powiedzieć. Praca z nim to jest coś idealnego dla trenera. Ja wiem, że teraz już będą coraz większe oczekiwania i presja będzie na pewno, żeby osiągać sukcesy cały czas, ale ja wiem, że trzeba go spokojnie prowadzić. Zrobiliśmy swoją robotę na igrzyskach i jestem pewny, że na najbliższe lata mamy zawodnika na miejsca medalowe we wszystkich możliwych startach, czy to Pucharach Świata, czy mistrzostwach świata, czy na kolejnych igrzyskach. Świetnie się z nim pracuję, ja nie mogę złego słowa powiedzieć na temat tego chłopaka.

- Cieszę się, że na niego trafiłem, że mam możliwość trenowania go i związek mi zaufał jako trenerowi. Bo to też nie było takie proste. Gdy otrzymałem kadrę dwa lata temu, była ona trochę w rozsypce. Cieszę się, że udało się w dwa lata tak ją poskładać.

Władimir przeżył tyle stresu przez ostatnie 2-3 lata, że to, co zrobił wczoraj, należało mu się, jak chyba nikomu innemu. Ja, jako trener, przełknąłbym brak medalu, ale on po prostu musiał go zdobyć za te wszystkie wyrzeczenia i stresy, jakie przeżył przez ostatni okres.

Prezes Rafał Tataruch powiedział nam, że Władimir był ogniwem, które podniosło jakość w całej grupie. Innymi słowy, podniósł poziom i koledzy zaczęli do niego równać, stał się punktem odniesienia, mając kapitalny wpływ na cały team.

- Tak jest. To jest człowiek, którego trzeba naśladować. Nawet samo jego podejście do sportu. Może on się nie przechwala, że nie wiadomo co zrobi na zawodach, tylko jest pewny tego, że będzie w najlepszej dyspozycji w danym dniu. Jest pewny siebie i nie kalkuluje. Super, że inni zawodnicy mogą tego słuchać na co dzień i uczyć się od niego podejścia sportowego, takiego na 100 procent. Na zasadzie: "idziemy, robimy swoją robotę, wygrywamy i cieszmy się z sukcesu". To jest taki człowiek.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że mnóstwo rzeczy dzieje się za kulisami. My dzisiaj widzimy 23-letniego chłopaka, który imponuje dojrzałością i odpornością mentalną, mając na względzie całą jego historię, którą dźwigał na barkach. Czy były takie momenty w waszej relacji, gdy przyznał się lub pan zauważył, iż chyba nie da rady, sytuacja go przerasta i zaczyna tracić wiarę? Tak w reprezentowanie Polski, jak również może przytłaczała go cała złożoność moralno-etyczna, czy dobrze robi, zmieniając obywatelstwo?

- To była bardzo ciężka decyzja, jaką on podjął. I wielki szacunek dla niego, że w tak młodym wieku podjął się takiego wyzwania. Zmienił swoje życie o 180 stopni, naprawdę ryzykując. Ja myślę, że nie było wątpliwości w to, co robi. Po prostu to się odwlekało w czasie, bo bardzo długo czekaliśmy na przyznanie pozwolenia na starty w Pucharach Świata. I stresowaliśmy się, czy wystartuje w nich, czy nie. Później się okazało, że nie. Następnie poczekaliśmy na otrzymanie obywatelstwa, a także czy w ogóle będzie mógł startować na igrzyskach, bo kwalifikacje może zrobić, ale tak naprawdę może nie polecieć do Włoch. To było bardzo stresujące. Władimir przeżył tyle stresu przez ostatnie 2-3 lata, że to, co zrobił wczoraj, należało mu się, jak chyba nikomu innemu. Ja, jako trener, przełknąłbym brak medalu, ale on po prostu musiał go zdobyć za te wszystkie wyrzeczenia i stresy, jakie przeżył przez ostatni okres.

Wczoraj była też taka sytuacja, o której dowiedziałem się po fakcie, że w mixed-zone na pewno był jeden z rosyjskich dziennikarzy, pracujący dla sport-express.ru. Rozmowa trwała podobno kilkanaście minut, odbywała się w języku rosyjskim. Osoba, która rozmawiała z tym dziennikarzem ustaliła, że podobno jego narracja była bardzo życzliwa dla Władimira. Doskonale znając jego historię, ocenia go w superlatywach, komplementując etykę pracy. Przyznał, że chłopak pochodzi z przeciętnie zamożnej rodziny, rodzice mieszkają w komunalnym bloku. Miał zaznaczyć, że to młodzieniec z dobrym wychowaniem.

- Tak, to wszystko prawda. Rzeczywiście udzielał wywiadu temu rosyjskiemu dziennikarzowi. Jednak o tym wiedzieliśmy już wcześniej, że to jest dziennikarz, który dobrze wypowiada się na te tematy, więc też dlatego z nim porozmawiał.

- No tak, rodzina Władimira nie jest jakoś bardzo zamożna, ale normalnie funkcjonują w Rosji. Z kolei on sam jest bardzo dobrze wychowanym i grzecznym chłopakiem, wspierającym wszystkich dookoła. Cieszymy się, że jest z nami i tak zasymilował się w ekipie polskiej i w Polsce. Mieszka tu na stałe, zrobił polskie prawo jazdy, ma polską dziewczynę, spędza z nami święta. To jest już nasz człowiek.

I przyszykował polski hymn, który już tak udanie przećwiczył na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim. W pierwszym odruchu, po waszej szalonej radości, powiedział tak: "jestem drugi, kurde, ja zawsze chcę być pierwszy".

- To jest chłopak, który zawsze chce złota. Ja już też się od niego uczę, że chciałbym złoto (śmiech). Szkoda, bo wczoraj było rzeczywiście bardzo blisko, ale niestety... Niemniej cieszmy się z tego srebrnego medalu, to jest przełomowy medal. Dorobek może się otworzy i dzisiaj sprinterzy pokażą się z dobrej strony. Wierzę mocno w to, że złoto jeszcze przyjdzie.

Czy po takim sukcesie na koronnym dystansie, gdy teraz zrobiło się absolutne szaleństwo wokół niego, będzie w stanie dać siebie absolutnego maksa na 1500 m? A może w sumie sam do końca pan nie wie, jak wszystko się potoczy w kontekście tego, że jest chwilę po gigantycznym sukcesie?

- Też się troszeczkę obawiam. To 1500 m nie traktujemy jako dystansu, w który celowaliśmy. Nie trenowaliśmy do niego tak naprawdę, to jest taki poboczny dystans, który rzeczywiście fajnie mu wychodzi. Więc ja tutaj nie liczę na żadne medale, myślę że top 10 to będzie świetny rezultat. Zdaję sobie sprawę, że teraz ma obowiązki medialne, musi się pokazać, bo to jest jego moment i ja teraz mu tego nie zabiorę, ale na pewno konsultujemy się cały czas, jak wychodzą treningi oraz kiedy może pójść i zrealizować jakiś wywiad. Proporcje trzeba cały czas wyważać. Warto jednak, by pokazywał się w mediach, to to jest bardzo duży sukces dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. My równieżsię cieszymy i chcemy rozpromować ten medal. Nieustannie jednak myślimy o trenowaniu, dlatego już dzisiaj idziemy na siłownię.

Władimir jest bardzo dobrze wychowanym i grzecznym chłopakiem, wspierającym wszystkich dookoła. Cieszymy się, że jest z nami i tak zasymilował się w ekipie polskiej i w Polsce. Mieszka tu na stałe, zrobił polskie prawo jazdy, ma polską dziewczynę, spędza z nami święta. To jest już nasz człowiek.

Całej drogi Władimira od momentu dotarcia do Polski tutaj nie przytoczymy, ale tak może w telegraficznym skrócie, bo nie każdy jest tego świadomy, a udanie skondensował to jeden z użytkowników X Grzegorz Kita. "Po ucieczce czy wyjeździe z Rosji mieszkał w zajeździe przy katowickiej ekspresówce, do areny lodowej musiał biegać 7 kilometrów, tam trenował, zjadał zapiekankę, krótka drzemka, potem trening siłowy, potem 7 kilometrów biegiem z powrotem. Historia jak z Rocky'ego".

- Tak było. To właśnie to poświęcenie, które wykonał. On rzeczywiście mieszkał w pokoiku w zajeździe przy drodze ekspresowej ponad rok czasu. Tego nie można oszukać. Dlatego to, co się właśnie stało, jest chyba tym bardziej cenne.

Trenerze, jednego też nie można oszukać, jeśli rozmawiamy szczerze. Widzę wyraźnie i powiem to wprost: nie wszyscy cieszą się z tego medalu. Pan też to zauważa?

- Próbuję tego nie widzieć. Ja się cieszę z tego, co zrobiliśmy i to jest dla mnie najważniejsze. Robotę, którą chcieliśmy wykonać, zrealizowaliśmy w 100 procentach.

Przywołam panu mój dłuższy wpis, który popełniłem w związku z tą moją obserwacją, zawartą w poprzednim pytaniu, a zarazem stwierdzeniu. Napisałem tak: "Jeżeli zastanawiacie się, czy cieszyć się z medalu, który dla reprezentacji Polski wywalczył obywatel Polski, ale urodzony w Rosji, to coś Wam napiszę… Nikt z nas nie ma wpływu na to, gdzie przychodzi na świat. Za to mamy wpływ na to, jakie podejmujemy decyzje. Przechodząc do sedna… Władimir Semirunnij jest nasz, warto mu kibicować i docenić, że chciał stać się Polakiem. W Rosji już dostał bilet do wojska i uciekł przed wcieleniem do armii. Wybierał między dobrem a złem, między perspektywami a mroczną rzeczywistością. Finalnie nie wybrał wojny i zabijania, tylko poszukał u nas pokoju. A w zamian dał medal nam, jak również sobie, bo teraz Polska jest jego domem".

- Pięknie napisane, nic bym tutaj nie zmienił. Świetnie pan to ujął, wydaje mi się, że na pana wpis już zresztą trafiłem. Po prostu rewelacja. To jest absolutny punkt wyjścia, że nie mamy wpływu na to, gdzie się urodzimy. Natomiast mamy już wpływ na to, jakie wybory dokonujemy podczas swojego życia. Akurat on dokonał tych wyborów i cieszmy się, bo trenuje w polskiej ekipie, z polskim trenerem, z polskimi zawodnikami, więc to jest też sukces całego sztabu i polskiego związku.

A jakie jest jego ulubione polskie danie?

- Schabowy. Poza tym moja żona co jakiś czas robi mu pierogi z mięsem (śmiech).

W Mediolanie rozmawiał Artur Gac

Władimir Semirunnij i trener Roland Cieślak Paweł Skraba PAP

Reprezentant Polski Władimir Semirunnij oraz trenerzy kadry narodowej mężczyzn Roland Cieślak (w środku) i Henk Hospes Paweł Skraba PAP

Władimir Semirunnij: Chciałbym być mistrzem olimpijskim Polsat Sport