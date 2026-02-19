Mistrzem olimpijskim niespodziewanie został Chińczyk Ning Zhongyan, który pokonał wielkiego faworyta, Amerykanina Jordana Stolza. I właśnie na ten fakt od razu skierował swoją uwagę Władimir Semirunnij.

Władimir Semirunnij zadowolony ze swojego występu

- Ning pojechał szybko, naprawdę bardzo szybko. Wszyscy mówili, że wygra Stolz, dlatego ja jestem bardzo zadowolony. To jest fajne dla sportu, że najpierw ktoś cały czas wygrywa, a później pojawia się zawodnik, który go pokonuje. Jest to super sprawa - ocenił 23-letni reprezentant Polski.

Srebrny medalista olimpijski z dystansu 10000 m zwrócił uwagę, że tym razem lód wydawał mu się bardziej miękki, a przez to wolniejszy. Tym bardziej spojrzenie na tablicę z rezultatami utwierdziło go, że dobrze wykonał swoją robotę.

- To był naprawdę dobry przejazd. Technicznie, jak również z głową, pod tym względem lepiej niż na 10 km. Co start i co dystans czuję się coraz lepiej. Nigdy się nie oszczędzam. Gdy jest "dobra noga", zawsze daję z siebie wszystko. To igrzyska, po co miałbym się oszczędzać? - rozwiał wątpliwości.

Przyznał, że mając już na szyi srebro ze swojego koronnego dystansu, czuł mentalny spokój, zrzucając z siebie sporo presji, a przede wszystkim własnych oczekiwań.

- Na pewno było mi lepiej i już w głowie łatwiej, ale to w końcu igrzyska. Wiedziałem, że dalej trzeba walczyć. Jak mówię, dla mnie nie ma różnicy, jakie to zawody. Nawet na treningu tempowym zawsze mam bardzo podobne odczucie w głowie, że za każdym razem trzeba dać z siebie maksimum - przekonuje Semirunnij.

Niebezpieczeństwem, by utrzymać stan pełnego skupienia, było też to, że w ostatnich dniach nasz sportowiec stał się bardzo rozchwytywany. Wskoczył na nieznany wcześniej poziom popularności i zainteresowania ze strony mediów.

- Tak było, ale spoko. Też codziennie trenowałem, zawsze miałem czas, ale gdy czułem, że już dłużej nie mogę, wtedy kończyłem wywiad lub szedłem odpoczywać do pokoju. Ale spokojnie, to także jest część pracy - z dużą świadomością zaznaczył Semirunnij.

Przed Semirunnijem jeszcze sobotni start masowy, w którym wszystko jest możliwe. Nie można nawet wykluczyć rewelacyjnego scenariusza. - Przed startem będzie klasyczne wyciszenie. Jutro też wyjdę na lód, zrobię trening przedstartowy i w końcu pojeżdżę na rozgrzewkowych torach, aby złapać technicznie odczucie - zapowiedział.

Z Mediolanu - Artur Gac

Władimir Semirunnij, 19.02.2026 r. Tomasz Jastrzebowski East News

Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskim Luca Bruno East News

Reprezentant Polski Władimir Semirunnij oraz trenerzy kadry narodowej mężczyzn Roland Cieślak (w środku) i Henk Hospes Paweł Skraba PAP

Władimir Semirunnij: Chciałbym być mistrzem olimpijskim Polsat Sport