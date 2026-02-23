Nawrocki zdecydował, kancelaria prezydenta potwierdza. Chodzi o Semirunnija

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Karol Nawrocki podjął ostateczną decyzję o przyznaniu Władimirowi Semirunnijowi polskiego obywatelstwa i, jak wynika z dalszych działań prezydenta oraz z nowego komunikatu jego kancelarii, był to ruch ze wszech miar słuszny. W oświadczeniu padają słowa o dumie, odpowiedzialności oraz sportowej klasie. To jednak nie wszystko.

Portret dwóch mężczyzn pokazanych obok siebie, po lewej stronie osoba w formalnym stroju z poważnym wyrazem twarzy, po prawej stronie młody mężczyzna w sportowej kurtce z medalem.
Prezydent Karol Nawrocki, Władimir SemirunnijWojciech Olkusnik/Jan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News
W sierpniu zeszłego roku, niedługo po wstąpieniu na prezydencki urząd, Karol Nawrocki podjął ostateczną decyzję o przyznaniu Władimirowi Semirunnijowi polskiego obywatelstwa. Wcześniej intensywne starania, by tak się stało, czynił nie tylko pochodzący z Rosji zawodnik, ale powzięli je również szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki oraz Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

Za przychylność i okazane serce panczenista odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób - zdobywając na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 srebrny medal w biegu na 10000 metrów. "Moim domem jest Polska. Dziękuję bardzo każdemu Polakowi, że wierzył we mnie. To, co dostałem, nie było na marne. A ja wszystko to, co mówiłem że zrobię, też wykonałem. Dziękuję każdemu kibicowi, co wierzył we mnie i wszystkim, którzy oglądali i wspierali" - cieszył się Semirunnij.

Po sukcesie odebrał gratulacje z wielu stron, także od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz, gdy emocje już nieco opadły, pojawił się komunikat z kancelarii Karola Nawrockiego.

    Kancelaria prezydenta oświadcza. Chodzi o Semirunnija

    "Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem. Gratulacje!" - napisał przed dziesięcioma dniami w mediach społecznościowych Karol Nawrocki, w taki sposób reagując na olimpijskie srebro zdobyte przez panczenistę startującego w biało-czerwonych barwach.

    Teraz sprawę komentuje kancelaria głowy państwa. Zasygnalizowano, jakie nastawienie do sukcesu Władimira ma prezydent. W treści czytamy o dumie, odpowiedzialności oraz sportowej klasie. Zamieszczono również ważne zapewnienie skierowane do wszystkich polskich sportowców.

    "Pan Prezydent pogratulował Panu Siemirunnijowi zdobycia srebrnego medalu, zamieszczając wpis w swoich mediach społecznościowych. Sukces zawodnika jest powodem do dumy i potwierdzeniem, że reprezentowanie Polski pod biało-czerwoną flagą wiąże się z odpowiedzialnością i sportową klasą. Prezydent Karol Nawrocki niezmiennie wspiera wszystkich polskich reprezentantów uczestniczących w międzynarodowych zawodach" - przekazano w komunikacie dla Sport.pl.

    Jeszcze przed wylotem do Włoch prezydent zobaczył się z olimpijczykami na ślubowaniu w Centrum Olimpijskim PKOl. Potem był obecny na ceremonii otwarcia igrzysk oraz później w wiosce olimpijskiej. To jednak nie koniec. Niewykluczone, że w relatywnie niedługim czasie dojdzie do następnego spotkania, tym razem już w Pałacu Prezydenckim. Na szczegóły trzeba poczekać.

    Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do PolskiPolsat Sport
    Młody sportowiec z krótkimi włosami trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski, ubrany w biały sportowy strój, uśmiecha się i patrzy wprost w obiektyw, drugą ręką wykonuje gest zwycięstwa.
    ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichDANIEL MUNOZ / AFPAFP
    Władimir Semirunnij
    Władimir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwaTomasz Jarzębowskimateriały prasowe
    Zawodnik w stroju do łyżwiarstwa szybkiego w barwach Polski, z kaskiem i okularami ochronnymi, pochylony w pozycji startowej na lodowisku.
    Władimir SemirunnijDANIEL MUNOZAFP
    Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi przy stole, na tle marmurowego kominka i biało-czerwonej flagi.
    Prezydent RP Karol NawrockiDan KitwoodAFP

