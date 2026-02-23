Nawrocki zdecydował, kancelaria prezydenta potwierdza. Chodzi o Semirunnija

W sierpniu zeszłego roku, niedługo po wstąpieniu na prezydencki urząd, Karol Nawrocki podjął ostateczną decyzję o przyznaniu Władimirowi Semirunnijowi polskiego obywatelstwa. Wcześniej intensywne starania, by tak się stało, czynił nie tylko pochodzący z Rosji zawodnik, ale powzięli je również szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki oraz Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

Za przychylność i okazane serce panczenista odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób - zdobywając na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 srebrny medal w biegu na 10000 metrów. "Moim domem jest Polska. Dziękuję bardzo każdemu Polakowi, że wierzył we mnie. To, co dostałem, nie było na marne. A ja wszystko to, co mówiłem że zrobię, też wykonałem. Dziękuję każdemu kibicowi, co wierzył we mnie i wszystkim, którzy oglądali i wspierali" - cieszył się Semirunnij.

Po sukcesie odebrał gratulacje z wielu stron, także od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz, gdy emocje już nieco opadły, pojawił się komunikat z kancelarii Karola Nawrockiego.

Kancelaria prezydenta oświadcza. Chodzi o Semirunnija

"Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem. Gratulacje!" - napisał przed dziesięcioma dniami w mediach społecznościowych Karol Nawrocki, w taki sposób reagując na olimpijskie srebro zdobyte przez panczenistę startującego w biało-czerwonych barwach.

Teraz sprawę komentuje kancelaria głowy państwa. Zasygnalizowano, jakie nastawienie do sukcesu Władimira ma prezydent. W treści czytamy o dumie, odpowiedzialności oraz sportowej klasie. Zamieszczono również ważne zapewnienie skierowane do wszystkich polskich sportowców.

"Pan Prezydent pogratulował Panu Siemirunnijowi zdobycia srebrnego medalu, zamieszczając wpis w swoich mediach społecznościowych. Sukces zawodnika jest powodem do dumy i potwierdzeniem, że reprezentowanie Polski pod biało-czerwoną flagą wiąże się z odpowiedzialnością i sportową klasą. Prezydent Karol Nawrocki niezmiennie wspiera wszystkich polskich reprezentantów uczestniczących w międzynarodowych zawodach" - przekazano w komunikacie dla Sport.pl.

Jeszcze przed wylotem do Włoch prezydent zobaczył się z olimpijczykami na ślubowaniu w Centrum Olimpijskim PKOl. Potem był obecny na ceremonii otwarcia igrzysk oraz później w wiosce olimpijskiej. To jednak nie koniec. Niewykluczone, że w relatywnie niedługim czasie dojdzie do następnego spotkania, tym razem już w Pałacu Prezydenckim. Na szczegóły trzeba poczekać.

Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do Polski Polsat Sport

ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich DANIEL MUNOZ / AFP AFP

Władimir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwa Tomasz Jarzębowski materiały prasowe

Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ AFP

Prezydent RP Karol Nawrocki Dan Kitwood AFP