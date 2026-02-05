Nawrocki na szczycie listy. "Czerwona strefa". Służby bezpieczeństwa w akcji

We Włoszech trwa wielkie odliczanie do oficjalnego i uroczystego rozpoczęcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Chociaż nie wszystko wygląda tak, jak możnaby zakładać od organizacji turnieju na tym poziomie, to ruż przed pierwszym dniem imprezy, uwaga mediów i kibiców skupiona jest na Fabrica del Vapore - gdzie punktem czwartkowego wieczoru jest uroczysta kolacja przedstawicieli poszczególnych państw, pod przewodnictwem prezydenta Włoch, Sergio Mattarelli.

Włoscy dziennikarze już długie godziny przed tym wydarzeniem ogłaszali, jak będzie wygladać czwartkowa kolacja, poprzedzona kolejnymi aktywnościami z udziałem głowy Państwa. Nie zabrakło także kilka słów o Karolu Nawrockim. Okazuje się, że prezydent Polski dotarł do Italii jako jeden z pierwszych.

- Pierwszym będzie prezydent Łotwy Edgars Rinkevics, o godzinie 8:45, a w kolejnych godzinach prezydenci Bułgarii, Estonii, Polski, Szwajcarii i Węgier, członkowie holenderskiej rodziny królewskiej Wilhelm Aleksander i Maksyma oraz emir Kataru Tamid bin Hamad al-Thani - czytamy na łamach "Il Giorno".

Jak można było się spodziewać, najwięcej uwagi przykuło przybycie reprezentantów amerykańskiej dyplomacji. "Przyjazd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, jego żony (której będzie towarzyszyć około 300 amerykańskich funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i czternaście samolotów) oraz sekretarza stanu zaplanowano na godzinę 10:05 na lotnisku Malpensa."

Łącznie prezydent Italii gościć ma ok. pół tysiąca osób, w tym głowy państw, szefów rządów, ministrów i dyplomatów. To sprawia, że oczywiście teren wokół Fabbrica del Vapore zabezpieczany będzie przez służby specjalne, a strefa ta została nazwaną "czerwoną", w której nie będzie mogła się znaleźć żadna osoba nieupoważniona.

- Prezydent Republiki i jego córka zostaną powitani w budynku Via Procaccini przez Prezydent MKOl Kirsty Coventry. Razem, w asyście najwyższych przedstawicieli instytucji państw uczestniczących, wejdą do Sali Katedralnej na kolację dla około 500 gości, która odbędzie się między 20:20 a 22:00. - relacjonuje dalej "Il Giorno".

