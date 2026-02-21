Najpierw Semirunnij, a potem Czerwonka. Polacy pożegnali się z igrzyskami

Władimir Semirunnij na tych igrzyskach olimpijskich we Włoszech ma już jeden - srebrny medal. Nasz reprezentant zdobył go na dystansie 10000. metrów. Na 1500. metrów tak dobrze już nie było. Ostatnią medalową szansą dla naszego zawodnika był wyścig ze startu masowego. Ten rozpoczął się w sobotę 21 lutego o 15:00. Polak zajął 11. miejsce. Niedługo po nim na starcie pojawiła się Natalia Czerwonka, która ukończyła rywalizację na 13. lokacie.

Łyżwiarz szybki w biało-czerwonym stroju z orłem na piersi podczas zawodów na lodowisku oraz okrągły kadr z wyraźnie kibicującą osobą w identycznych barwach narodowych.
Władimir Semirunnij i Natalia CzerwonkaNurPhoto/Joosep MartinsonGetty Images
Władimir Semirunnij na igrzyska olimpijskie do Włoch leciał jako bardzo mocny kandydat do medalu na 10000. metrów. Nasz reprezentant z tej roli w swoim olimpijskim debiucie wywiązał się znakomicie. Siemirunnij jeszcze w pierwszym tygodniu trwania imprezy zapewnił sobie końcową radość.

Niepokojące sceny na igrzyskach. Bobslej wypadł z toru, gwiazdor w szpitalu

Semirunnij w wyścigu na 10000. metrów przegrał bowiem tylko z niezwykle utalentowanym Czechem Metodejem Jilekiem. Radość i tak była jednak wielka, a kolejna szansa na medal pojawiła się kilka dni później w biegu na 1500. metrów. Tam medal dla Semirunnija byłby sporą niespodzianką.

Semirunnij i Czerwonka za czołową dziesiątką

Ta się jednak nie wydarzyła, tym razem medalu nie było. Podobnie eksperci podchodzili do biegu ze startu wspólnego, gdzie Semirunnij nie należał do faworytów do potencjalnego medalu. Nasz reprezentant jechał w pierwszym półfinale z naprawdę mocnymi zawodnikami, z Jordanem Stolzem na czele.

Nasz zawodnik rozpoczął wyścig dość spokojnie, wyczekując na to, co zrobią rywale. Zaatakował na drugim odcinku sprinterskim, ale jego ofensywa nie okazała się tak skuteczna, jakby chciał. Wjechał na punkt przydziału premii jako trzeci i zdobył jeden punkt. Na samą metę przyjechał jako siódmy.

Kamila Sellier nadała komunikat ze szpitala. Zdjęcie i kilka słów po koszmarnym wypadku

To ostatecznie dało mu dopiero 11. miejsce w swoim półfinale, a finalnie nie pozwoliło na awans do finału. Niedługo po dwóch półfinałach panów przyszedł czas na rywalizację pań, która została poprzedzona czyszczeniem toru. Na starcie tym razem mieliśmy Natalię Czerwonkę.

Nasza zawodniczka ruszała do startu z numerem 13. na plastronie. Ten nie przyniósł jej jednak szczęścia. Od początku Czerwonka trzymała się z tyłu, wyczekując jakiejś szansy na atak. Ta jednak nie nadeszła i Czerwonka zakończyła rywalizację na 13. lokacie bez choćby jednego punktu.

Młody sportowiec z krótkimi włosami trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski, ubrany w biały sportowy strój, uśmiecha się i patrzy wprost w obiektyw, drugą ręką wykonuje gest zwycięstwa.
ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichDANIEL MUNOZ / AFPAFP
Młody sportowiec w czerwonym stroju trzyma w dłoni srebrny medal olimpijski i uśmiecha się do kamery, w tle nowoczesne budynki i szklana instalacja.
Władimir SiemirunnijPaweł SkrabaPAP
Młody sportowiec w białej kurtce z napisem Polska i godłem narodowym stoi z szeroko uniesionymi rękami, uśmiechnięty, na tle niebieskiej areny sportowej.
Władimir Semirunnij zdobył pierwszy dla Tomaszowa Mazowieckiego medal w łyżwarstwie szybkim Jan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News
Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEOPolsat Sport

