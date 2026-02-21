Władimir Semirunnij na igrzyska olimpijskie do Włoch leciał jako bardzo mocny kandydat do medalu na 10000. metrów. Nasz reprezentant z tej roli w swoim olimpijskim debiucie wywiązał się znakomicie. Siemirunnij jeszcze w pierwszym tygodniu trwania imprezy zapewnił sobie końcową radość.

Semirunnij w wyścigu na 10000. metrów przegrał bowiem tylko z niezwykle utalentowanym Czechem Metodejem Jilekiem. Radość i tak była jednak wielka, a kolejna szansa na medal pojawiła się kilka dni później w biegu na 1500. metrów. Tam medal dla Semirunnija byłby sporą niespodzianką.

Semirunnij i Czerwonka za czołową dziesiątką

Ta się jednak nie wydarzyła, tym razem medalu nie było. Podobnie eksperci podchodzili do biegu ze startu wspólnego, gdzie Semirunnij nie należał do faworytów do potencjalnego medalu. Nasz reprezentant jechał w pierwszym półfinale z naprawdę mocnymi zawodnikami, z Jordanem Stolzem na czele.

Nasz zawodnik rozpoczął wyścig dość spokojnie, wyczekując na to, co zrobią rywale. Zaatakował na drugim odcinku sprinterskim, ale jego ofensywa nie okazała się tak skuteczna, jakby chciał. Wjechał na punkt przydziału premii jako trzeci i zdobył jeden punkt. Na samą metę przyjechał jako siódmy.

To ostatecznie dało mu dopiero 11. miejsce w swoim półfinale, a finalnie nie pozwoliło na awans do finału. Niedługo po dwóch półfinałach panów przyszedł czas na rywalizację pań, która została poprzedzona czyszczeniem toru. Na starcie tym razem mieliśmy Natalię Czerwonkę.

Nasza zawodniczka ruszała do startu z numerem 13. na plastronie. Ten nie przyniósł jej jednak szczęścia. Od początku Czerwonka trzymała się z tyłu, wyczekując jakiejś szansy na atak. Ta jednak nie nadeszła i Czerwonka zakończyła rywalizację na 13. lokacie bez choćby jednego punktu.

