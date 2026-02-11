Najmłodszy Polak na igrzyskach zadziwił świat. Zmotywował go Kacper Tomasiak

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Warto przyglądać się karierze 18-letniego jeszcze Grzegorza Galicy. To najmłodszy polski zawodnik w reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego). Dopiero co zadebiutował w tej imprezie, a już zadziwił świat. Jak się okazuje, zmotywował go Kacper Tomasiak.

Dwójka biathlonistów podczas rywalizacji na zaśnieżonym torze olimpijskim, ubranych w sportowe kombinezony, widoczne numery startowe oraz karabiny przewieszone przez plecy.
Grzegorz GalicaMARTIN METELKO/EPAPAP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W skrócie

  • Grzegorz Galica zadebiutował na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, startując po raz pierwszy w biathlonowym biegu indywidualnym na 20 km.
  • Zajął 33. miejsce z trzema minutami karnymi za pudła na strzelnicy, będąc drugim nastolatkiem w historii igrzysk, który przed 19. urodzinami uplasował się w pierwszej czterdziestce.
  • Galica przyznał, że był zmotywowany sukcesem rówieśnika Kacpra Tomasiaka, który zdobył wicemistrzostwo olimpijskie na skoczni normalnej.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Grzegorz Galica zanotował w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo debiut w tej imprezie. I to podwójny. Po raz pierwszy w karierze wystąpił bowiem w Anterselvie w biathlonowym biegu indywidualnym w gronie seniorów, który odbywa się na dystansie 20 kilometrów.

Do tej pory najdłuższy dystans, na którym startował zawodnik KS Turbacz XC, to było 12,5 km.

Polak nie dowierzał, co zrobił na skoczni. Po wylądowaniu złapał się za głowę

Grzegorz Galica: Nie odlatuję myślamiPolsat Sport

Bardzo udany debiut Polaka w igrzyskach. Dopiero drugi taki przypadek w historii

Galica na strzelnicy zanotował trzy "pudła", co wiązało się z trzema minutami karnymi. Zajął 33. miejsce, mając 32. czas biegu. Gdyby strzelał na czysto, byłby w "10". Ostatnim z Polaków, który na dystansie 20 km uzyskał lepszy rezultat w biegu był Tomasz Sikora (13. czas w grudniu 2010 roku w Oestersund)

- Gdyby Galica strzelał na czysto, to byłby w ósemce. Pokazał potencjał i to jest bardzo optymistyczne. Zrobił duży progres biegowy w ostatnich miesiącach. Nie strzelał jednak na swoim poziomie. W "stójce" było dobrze. Poza tym strzelał bardzo szybko. Miał jeden z lepszych czasów na strzelnicy - mówił Uros Velepec, trener kadry polskich biathlonistów.

Mimo tego Polak zadziwił świat. Niezawodny Sebastian Krystek zauważył, że 18-latek jest zaledwie drugim biathlonistą w historii igrzysk olimpijskich, który przed swoimi 19. urodzinami zajął lokatę w "40".

Pierwszym był Szwed Mikael Loefgren - 22. zawodnik sprintu igrzysk w Calgary, a później zdobywca Kryształowej Kuli w sezonie 1992/1993. Zatem tak dobrze w tak młodym wieku nie biegali najwięksi giganci tego sportu.

Zobacz również:

Tomasz Sikora w czasie biegu po medal w ZIO 2006
Biathlon

Niemiec zabrał Polakowi złoto, ale pomógł stanąć na podium. Te łzy widziała cała Polska

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Grzegorz Galica: Jest duży niedosyt. Sukces Kacpra jest motywujący

    - Mimo debiutu w igrzyskach, nie było wielkich emocji. Bardziej oczekiwałem od siebie tego, żeby za bardzo nie zepsuć tego biegu. Skupiałem się po prostu na zadaniu - przyznał mieszkaniec Poronina.

    Galica już po starcie mówił jednak o niedosycie.

    Jest duży niedosyt, bo popełniłem trochę błędów na strzelnicy, Biegowo wyglądało to w porządku, ale mam jeszcze rezerwy. To był jednak mój pierwszy bieg w karierze na 20 kilometrów i nie do końca wiedziałem, jak rozłożyć siły na trasie, w którym momencie przycisnąć, a w którym odpuścić. Jak na debiut było w porządku, ale wiem, że mogło być dużo lepiej
    opowiadał Galica.

    Dzień wcześniej nasz biathlonista obejrzał popisy swojego rówieśnika Kacpra Tomasiaka, który został wicemistrzem olimpijskim na normalnej skoczni w Predazzo.

    - Wszyscy razem oglądaliśmy konkurs skoków i była duża radość. Ten sukces Kacpra jest motywujący - zakończył.

    Zobacz również:

    Pola Bełtowska
    Skoki Narciarskie

    Polka dostaje obrzydliwe wiadomości. "Nie sądziłam, że ludzie tak mogą"

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Grzegorz Galica
    Grzegorz GalicaSzymon Sikoramateriały prasowe
    Młody mężczyzna o jasnych włosach siedzi na czerwonej, skórzanej ławce przed ścianą z cegieł. Ubrany w czarną bluzę z napisem patagonia, patrzy z lekkim uśmiechem do aparatu.
    Grzegorz GalicaTomasz KalembaINTERIA.PL
    Dwóch zawodników w trakcie rywalizacji biathlonowej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, ubrane w kombinezony startowe i numery, w tle zimowy las.
    Grzegorz GalicaAndrew Medichini/ APEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja