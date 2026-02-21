Kiedy wjeżdża się do Tomaszowa Mazowieckiego od strony drogi ekspresowej S8 w kierunku Areny Lodowej, mija się rondo Tomaszowskich Olimpijczyków. Stoi tam tablica upamiętniająca sportowców, którzy startowali w igrzyskach olimpijskich. Większość z nich urodziła się w tym mieście lub w najbliższej okolicy, albo przez lata związała się z Tomaszowem.

Są więc rodowici tomaszowianie - mistrzowie olimpijscy w siatkówce Edward Skorek czy Wiesław Gawłowski, ale złoto w Montrealu zdobyli jako zawodnicy odpowiednio włoskiej Modeny czy Płomienia Milowice. Jest też Marek Galiński urodzony w Opocznie kolarz górski i czterokrotny olimpijczyk czy Wiesław Kmiecik, trener łyżwiarstwa figurowego, który do Tomaszowa przyjechał w 1984 roku i mieszka do dziś. Wychował m. in. tomaszowskich olimpijczyków - Pawła Abratkiewicza i Jaromira Radke. On był też szkoleniowcem kadry, kiedy Zbigniew Bródka zdobył w Soczi złoto olimpijskie, a drużyna panczenistów brąz. Przez jego ręce przeszła też największa medalowa nadzieja panczenów na igrzyska w Mediolanie - Damian Żurek.

Tomaszów Mazowiecki - miasto rond i olimpijczyków

Zresztą wspomniana tablica jest nieaktualna, bo ostatnie nowe nazwisko, które tam zawieszono to Karolina Bosiek, olimpijka z Pjongczang, ale także później z Pekinu i Mediolanu. Brakuje też Żurka, który startował też cztery lata temu i trzeba dołożyć Semirunnija.

Kiedy zbliżam się do Areny Lodowej, mijam jeszcze jedno rondo - Bogdana Drozdowskiego. Dla osób spoza Tomaszowa to postać anonimowa, a to właśnie twórca łyżwiarstwa szybkiego w tym mieście. "Pierwszy tor łyżwiarski, służący do treningów łyżwiarzy utworzył na boisku przyszkolnym, wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne na przełomie lat 1965/66. Entuzjazm wychowawcy udzielił się młodzieży, która po krótkich treningach, już w lutym 1966 r. wygrała spartakiadę okręgową." - to cytat ze strony Pilicy Tomaszów.

W 1971 roku powstaje pierwszy w Tomaszowie tor lodowy naturalnie zamrażany. Naturalnie mrożony, czyli zależny od temperatury. Jeśli jest poniżej zera można było lać wodę i trenować. W takich warunkach udało się wychować pierwszą olimpijkę z Tomaszowa w łyżwiarstwie szybkim - Stanisławę Pietruszczak, która startowała na igrzyskach w Innsbrucku (1976), a kolejny był Jan Jóźwik (180, Lake Placid).

Drugim milowym krokiem była budowa otwartego toru sztucznie mrożonego. Ten powstał w 1984 roku. Wtedy też do Tomaszowa przeprowadził się Kmiecik, trener m. in. Abratkiewicza i Radkego. Ten drugi był najbliżej spełnienia marzeń o medalu olimpijskim dla Tomaszowa w panczenach - w Lillehammer (1994) był siódmy na 5000 metrów i piąty na 10 000 metrów. W 2014 roku złoto w Soczi zdobył podopieczny Kmiecika w reprezentacji - Bródka, ale jako zawodnik Błyskawicy Domaniewice, choć często trenował w Tomaszowie.

Polacy wyjeżdżali trenować na Zachód

Otwarty tor sztucznie mrożony był dość dobry w XX wieku, ale w kraju brakowało takiego obiektu, tylko zadaszonego. Z tego powodu najlepsi zawodnicy wyjeżdżali za granicę do Niemiec czy Holandii, by trenować w lepszych warunkach. - Rzadko przebywam w Polsce, bo przygotowuję się z holenderską grupą. Od lata ciągle trenowałem na lodzie i to na najszybszych torach m.in. w Inzell i Erfurcie. Na dodatek ćwiczyłem z najlepszymi panczenistami - mówił w 2002 roku Abratkiewicz.

Jaromir Radke dodaje: - Takie obiekty to ja widziałem w latach 80. i 90. tylko na Zachodzie. Cieszyłem, że mogłem tam startować i trenować, ale też zazdrościłem. W Polsce mieliśmy tor naturalny w Zakopanem, ale rzadko funkcjonował, bo te zimy już takie zmienne były i sztuczny w Tomaszowie. Jednak warunki na Zachodzie to były wtedy niebo a ziemia.

Przez lata najlepsi polscy panczeniści musieli więc albo wyjeżdżać do Niemiec czy Holandii, albo liczyć na łaskawość pogody (czytaj mróz). - Nawet na sztucznie mrożonym, ale odkrytym torze w Tomaszowie była masa problemów. A to nawiało liści czy piasku, czasem padało albo wiało i lód stawał się wolny i nierówny. Wtedy jest inne czucie mięśniowe na pewnych prędkościach. Później jechałem do Niemiec czy Holandii i jakbym był w innym świecie - mówi Radke. - Gdyby taka hala w Tomaszowie była w moich najlepszych latach, to te medale, które były bardzo blisko, stałyby się bardziej realne.

O krytym torze w Polsce mówiło się od lat 80. XX wieku. Tyle że nie było pieniędzy na realizację tego pomysłu. Dopiero złoty medal Bródki na igrzyskach w 2014 roku, a do tego srebro kobiecej drużyny i brąz męskiej sprawiły, że pomysł wrócił. Nie było wiadomo, gdzie powstanie obiekt - w grę wchodziły Zakopane, Warszawa i Tomaszów. Przesądziła chęć zaangażowania lokalnego samorządu. Ówczesny (i obecny) prezydent Tomaszowa zdecydował, że z budżetu miejskiego na inwestycję kosztującą około 50 mln złotych, pójdzie 30 mln złotych. Resztę dołożyło ministerstwo sportu. Budowę ukończono w zaledwie 14 miesięcy i w grudniu 2017 roku oddano do użytku pierwszy w Polsce kryty tor do łyżwiarstwa szybkiego.

Arena Lodowa - obiekt na światowym poziomie

- To niesamowita sprawa. Najpierw nie było wiary, że taki obiekt powstanie, bo po prostu miasto było za biedne, żeby wyłożyć takie pieniądze. Trzeba jednak powiedzieć, że aktualny prezydent podjął decyzję, w której realizację nie wierzyłem. W 2015 roku pomysł zaczął nabierać kształtów i błyskawicznie powstał obiekt na światowym poziomie - przyznaje trener Kmiecik. - Miałem też obawy, że to będzie niesolidne, ale okazało się, że wszystko jest zrobione naprawdę perfekcyjnie i obiekt funkcjonuje. Przekłada się to na zainteresowanie łyżwiarstwem szybkim. Teraz mamy tu w Tomaszowie pięć klubów zajmujących się szkoleniem panczenistów.

Rafał Ślusarski, prezes Pilicy Tomaszów: - Nasz klub od lat była uznaną marką w łyżwiarstwie, ale hala pozwoliła nam na rozwój, a także całego łyżwiarstwa szybkiego w kraju. Powstanie krytego toru wywołało efekt kuli śnieżnej. Ona się toczy i zabiera ze sobą wszystkich. Kiedyś w naszym mieście była tylko Pilica, a teraz jest pięć klubów łyżwiarskich. To pokazuje, jak dużo osób przyciąga w Tomaszowie Mazowieckim ten sport. To nie wzięło się znikąd - zaznaczył.

Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim Orange Pictures/Shutterstock East News

W Pilicy, Arenie, IUKS 9, UKS Jedynka czy Akademii Łyżwiarstwa Kristensen regularnie trenuje około 200 zawodników, którzy mają wykupione licencje. A do tego sił próbuje mnóstwo dzieci, które do łyżwiarstwa są namawiane w szkołach podstawowych.

Kryty tor w Tomaszowie okazał się strzałem w dziesiątkę. Stał się konkurencją dla najbardziej znanych obiektów - w Heerenveen, Inzell czy Hamar. Rywalizuje tu światowa czołówka (od 2018 rozgrywany jest Puchar Świata, w 2026 były mistrzostwa Europy), najlepsi polscy panczeniści (mistrzostwa Polski od 2018), a także organizowane są dziesiątki zawodów dla dzieci i młodzieży. Tu przygotowują się reprezentanci Polski, a także przyjeżdżają kluby z całej Polski.

- I mamy wyniki już w tych najmłodszych kategoriach, bo przecież co roku są rozgrywane zawody Viking Race w Holandii, czyli takie nieoficjalne mistrzostwa Europy dla dzieci i odnosimy sukcesy. Zresztą Damian był zwycięzcą i rekordzistą tych zawodów - wspomina trener Kmiecik.

Olimpijczycy wzorem do naśladowania

Na szczycie sportowej piramidy są właśnie olimpijczycy, wzory do naśladowania. W Mediolanie wystartowało trzech reprezentantów Pilicy - Semirunnij, Żurek i Karolina Bosiek. Rosjanin z polskim paszportem zdobył pierwszy w historii klubu medal olimpijski - na 10000 metrów był drugi (a na 1500 metrów dziesiąty). Żurek okazał się największym pechowcem brązowy medal na 500 metrów przegrał o 0,09 sekundy, a na 1000 metrów o 0,07 sekundy. W 2018 roku Bosiek był najmłodszą polską olimpijską. W Mediolanie startowała już po raz trzeci w igrzyskach. Tym razem zajęła 22. miejsce na 1000 metrów.

- Ta trójka to pełen przekrój panczenów - od sprintów, przez średnie dystanse po te najdłuższe. Od Władka, Damiana i Karoliny mogą czerpać i uczyć się kolejne pokolenia. Chcemy wykorzystać ten moment, jeszcze mocniej stawiać na młodzież, bo bez niej nie będzie kolejnych olimpijczyków - podkreśla prezes Ślusarski.

- Dla nas to srebro Władka i dwa czwarte miejsca Damiana to sukces. Nazwa Tomaszów pada we wszystkich mediach. To dobra promocja dla miasta - przekonywał prezydent Witko. - To jednak przede wszystkim potwierdzenie, że decyzja o budowie krytego toru była właściwa. Można już mówić o pokoleniu tomaszowskiej Areny. Trener Władka Roland Cieślak zapewnia, że mamy tu wiele talentów i będą odnosić sukcesy.

Prezydent Tomaszowa twierdzi, że można już mówić o pokoleniu "tomaszowskiej Areny". Akurat Żurek i Bosiek zaczynali jeszcze na starym odkrytym torze, ale od 2017 roku mogą już korzystać z dobrodziejstwa treningów pod dachem. Semirunnij do Polski przyjechał z Rosji w 2023 roku i nowy dom znalazł właśnie w Tomaszowie. Tu pilnie trenował i czekał na polskie obywatelstwo. Dostał je w sierpniu ubiegłego roku, zakwalifikował na igrzyska i zdobył wspomniany medal.

Semirunnij jest jak Justyna Kowalczyk, Żurek z błyskiem w oku

- Damian zaczął treningi w 2009 roku. Tata go przyprowadził, najpierw ćwiczył u pani Jabłońskiej, potem u Eweliny Brzostowicz, następnie u mojej żony, która jest prezesem klubu IUKS Dziewiątka, a później jeszcze trafił do mnie - wylicza trener Kmiecik. - Był dzieciakiem żywym, ale aż tak specjalnie się nie wyróżniał. Natomiast w wieku 13 lat po raz pierwszy pokazał się na zawodach dzieci w Inzell. Tam zobaczyłem taki błysk i wiedziałem, że to jest chłopak, którym trzeba się zająć. A drugi taki moment to jak w wieku 17 lat przejechał 500 metrów w 36,4 sekundy. To był niesamowity wynik.

Kmiecik doskonale zna się też z trenerem, który prowadził Semirunnija w Rosji - Wiktorem Siwkowem. Jednym ze szkoleniowców rosyjskich reprezentantów był też Abratkiewicz (od 2011 roku), ale po ataku na Ukrainę wrócił do Polski. Nie zapomniał o młodym łyżwiarzu i z jego pomocą Semirunnij przyjechał do Tomaszowa.

- Władek to świetny facet, od początku go tu obserwuję. On zresztą wiedział, kim ja jestem, jak przyjechał do Polski. To jest perełka, można go porównywać na przykład do Justyny Kowalczyk, jeśli idzie o tolerancję na duże obciążenia treningowe, zaangażowanie, wiarę w to, że będzie najlepszy na świecie. Świetnie, że tu trafił, bo nasi sportowcy mogą zobaczyć, co trzeba robić, żeby dojść do czołówki światowej - uważa Kmiecik, który współpracował z pięciokrotną medalistką olimpijską.

W Tomaszowie wierzą, że medal Semirunnija, czwarte miejsca Żurka to początek dominacji łyżwiarstwa szybkiego w polskich sportach zimowych. Już zaczęli mówić, że to zimowy sport nr 1, ale na razie trochę usta zamknął im Kacper Tomasiak, który na igrzyskach w skokach narciarskich zdobył trzy medale. Jednak te opinie nie są bezpodstawne, bo wkrótce powinien być gotowy kryty tor w Zakopanem. Z jednej strony to dobra wiadomość dla łyżwiarstwa szybkiego, ale gorsza dla samego Tomaszowa. Straci bowiem pozycję jedynego obiektu pod dachem i zapewne będzie musiał dzielić się imprezami ze stolicą polskich Tatr.

Zakopane konkurencją dla Tomaszowa. Wielkie koszty Areny Lodowej

A utrzymanie tego obiektu generuje ogromne koszty, które spadają na barki miasta. Kiedy w okresie zimowym (październik - marzec) maszyny do mrożenia lodu działają pełną parą miesiąc kosztuje około miliona złotych. I niewiele daje to, że organizowane ślizgawki cieszą się ogromną popularnością. Mimo że w sezonie Arenę odwiedza około 40 tysięcy osób.

- Współpraca z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego jest bardzo dobra, ale jeśli chodzi o przygotowanie obiektu, o energię, o te wszystkie rzeczy finansowe, to jest na barkach naszej spółki, a de facto miasta - przyznaje Tomasz Łuczkowski, prezes Tomaszowskiego Centrum Sportu. - Jak zaczynaliśmy w 2017 roku, to płaciliśmy 100 zł za megawat, a potem te ceny przekroczyły nawet tysiąc złotych. Teraz są na poziomie 600-700 zł, czyli troszkę spadło, ale mimo wszystko to jest ogromny koszt.

Nie tak dawno ministerstwo sportu przeprowadziło kontrolę i opublikowało raport pokontrolny z funkcjonowania Areny. W 2016 roku jej roczne koszty utrzymania szacowano na 2,4 mln zł. Tymczasem wydatki są dużo wyższe. Same wynagrodzenia w 2024 roku to ponad 5,1 mln zł (choć planowano dziesięć razy niższe). Wydatki na energię, w tym prąd i ciepło w 2023 roku przekroczyły 4 mln zł.

Na razie udział w finansowaniu ma Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, bo organizuje tu wiele zawodów. Tu też trenują reprezentanci Polski, ale w Tomaszowie mają obawy, co będzie, jeśli związek przeniesie zawody i przygotowania kadry do Zakopanego.

- Mamy nadzieję, coś ugrać przy tych sukcesach Tomaszowian. Skoro zdobywają medale na igrzyskach, Władek srebrny, a Damian był bardzo blisko. Nasz obiekt jest centrum przygotowań dla kadry dopóki jeszcze nie ma Zakopanego. Liczymy że ministerstwo sportu trochę na nas inaczej spojrzy - mówi Łuczkowski.

Arena Lodowa w Tomaszowie miała gościć kilka sportów olimpijskich - oprócz łyżwiarstwa szybkiego także short track, łyżwiarstwo figurowe czy hokej. Tymczasem wewnątrz toru zamiast lodowiska ścigają się gokarty, stoją dmuchańce i ścianka wspinaczkowa. Podczas wspólnego oglądania startów tomaszowian w kawiarni na Arenie mieszkańcy mieli obawy, jaka przyszłość czeka tor.

- Sukces sportowy i popularyzacja łyżwiarstwa ma drugie dno. Arena od prawie dekady drenuje budżet miasta. Prezydent mógł kilka lat temu przekazać obiekt pod zarząd Centralnego Ośrodka Sportu i byłyby dotowany z budżetu ministerialnego, ale ujął się honorem i tego nie zrobił - mówi ojciec zawodniczki. - Jak powstanie hala w Zakopanem, to jest obawa, że Tomaszów pójdzie w odstawkę. Cała kadra, szkolenie centralne, imprezy mistrzowskie, również międzynarodowe przeniosą się pod Tatry. Tam będą pieniądze na mrożenie lodu, a dla Tomaszowa może zabraknąć. To jest duży problem. Arena miała być polskim centrum dyscyplin lodowych, a zostały tylko panczeny...

Damian Żurek DANIEL MUNOZ AFP

Władimir Semirunnij PAP/EPA

Karolina Bosiek i Damian Żurek Instagram/karolinabosiek, Andre Weening/Orange Pictures/Shutterstock/Rex Features East News

