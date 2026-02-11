Salezjanin Księdza Bosko ks. Andrzej Waś wraz z księdzem Edwardem Pleniem znaleźli się w "reprezentacji olimpijskiej" na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Obaj pełnią rolę oficjalnych duszpasterzy, towarzysząc polskim sportowcom w ich doli i niedoli.

Ks. Andrzej Waś: Hejt to po prostu dno, hejt jest obrzydliwy

W poprzedniej rozmowie z Interią, w której duszpasterz przedstawił spektrum swojego działania, przedstawił plan, jaki ma na pomoc sportowcom. - Niektórzy olimpijczycy otrzymali, a inni otrzymają list, w którym się przedstawiam, zapewniam o modlitwie i dyspozycyjności. Są tam także inne treści, ważne dla sportowców, o czym przekonałem się dzięki rozmowom z niektórymi olimpijczykami - medalistami. Podkreślali, że na takiej imprezie wytwarzana jest szczególnego rodzaju presja i tworzy się dodatkowe napięcie. Jest to zrozumiałe, bo każdy chce osiągnąć podium. Ja chciałbym, aby czerpali oni radość z każdej sekundy startów i żyli nadzieją, czyli cieszyli się świadomością, że to co robią ma sens - opowiadał Interii.

Nawet chyba jednak ksiądz nie brał pod uwagę, z jakim ciężarem sprawy będzie musiała zmagać się we Włoszech, a konkretnie w Predazzo, nasza skoczkini narciarska - zaledwie 19-letnia Pola Bełtowska.

Owszem, w konkursie indywidualnym nie awansowała do serii finałowej. W pierwszej osiągnęła 78 m i została sklasyfikowana na ostatniej, 50. pozycji. Owszem, w rywalizacji drużyn mieszanych zaprezentowała się mizernie, skoczyła ledwie 82 m, a biało-czerwoni zajęli fatalne 11. miejsce, wyprzedzając tylko Rumunię.

Natomiast wszystko to nie jest powodem, aby w krytyce nastolatki przekraczać wszystkie możliwe granice. A taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku. Wielka, środowiskowa solidarność sprawiła, że Bełtowska nieco odetchnęła, ale sytuacja jest dalece nieakceptowalna.

Ks. Waś: W Internecie "rośnie pszenica i rośnie chwast"

Dlatego, na prośbę Interii, do ogromnego, społecznego problemu odniósł się duszpasterz Waś. W temacie hejtu, którego najświeższą ofiarą jest Pola, a przykłady gnębienia ludzi można mnożyć, wygłosił poniższą odezwę.

- Wszyscy wiemy, że hejt nikomu nie służy. Chcę bardzo, byśmy naszych sportowców szanowali, wspierali, jak bliźniego kochali i oczywiście za nich się modlili. Czym innym jest dobra, zdrowa krytyka, po to by kogoś podnieść i mu pomóc. Taką krytykę należy odróżniać od krytykanctwa. Poniżej niego jest jeszcze hejt, a to po prostu dno. Samo słowo wywodzi się od "nienawiści". Jest zjawiskiem, które powinno zniknąć z naszego internetowego świata - podkreśla ksiądz. I dodaje:

- Każdemu, absolutnie każdemu hejtowi, w najróżniejszej formie, mówimy „nie”. Hejt jest obrzydliwy. Proszę wszystkich, aby się go wystrzegali. Kończąc ewangelicznie: w Internecie „rośnie pszenica i rośnie chwast”. Zadbajmy o „pszenicę”. Co siejesz sam będziesz zbierał... - zakończył duszpasterz sportowców.

Z Mediolanu - Artur Gac

