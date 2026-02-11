Morze hejtu wylało się na reprezentantkę Polski. Ksiądz wchodzi do akcji

Artur Gac

Artur Gac

Polska skoczkini narciarska Pola Bełtowska przestała być krytykowana, a zaczęła być gnębiona w mediach społecznościowych przez ludzi, wyzutych z wszelkich manier i moralności. Brak wyników sportowych na igrzyskach olimpijskich we Włoszech nie uprawnia, by w wiadomościach prywatnych życzyć jej nawet śmierci. Obecny ze sportowcami Salezjanin ks. Andrzej Waś, od czerwca 2025 roku Krajowy Duszpasterz Sportowców, w rozmowie z Interią zwrócił się do opinii publicznej z pilnym apelem.

Po lewej stronie postać ubrana w strój sportowy z logo igrzysk olimpijskich i napisem Milano Cortina, uśmiechnięta, w czerwonej czapce. Po prawej mężczyzna w sutannie i białej stule, trzyma mikrofon i przemawia wewnątrz budynku, w tle jasne ściany i de...
IMAGO/NEWSPIX.PL / Youtube/@MOST-Warszawskie Wieczory Rozeznaj DrogęIMAGO/NEWSPIX.PL / Youtube/@MOST-Warszawskie Wieczory Rozeznaj DrogęPUSTE
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Salezjanin Księdza Bosko ks. Andrzej Waś wraz z księdzem Edwardem Pleniem znaleźli się w "reprezentacji olimpijskiej" na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Obaj pełnią rolę oficjalnych duszpasterzy, towarzysząc polskim sportowcom w ich doli i niedoli.

Ks. Andrzej Waś: Hejt to po prostu dno, hejt jest obrzydliwy

W poprzedniej rozmowie z Interią, w której duszpasterz przedstawił spektrum swojego działania, przedstawił plan, jaki ma na pomoc sportowcom. - Niektórzy olimpijczycy otrzymali, a inni otrzymają list, w którym się przedstawiam, zapewniam o modlitwie i dyspozycyjności. Są tam także inne treści, ważne dla sportowców, o czym przekonałem się dzięki rozmowom z niektórymi olimpijczykami - medalistami. Podkreślali, że na takiej imprezie wytwarzana jest szczególnego rodzaju presja i tworzy się dodatkowe napięcie. Jest to zrozumiałe, bo każdy chce osiągnąć podium. Ja chciałbym, aby czerpali oni radość z każdej sekundy startów i żyli nadzieją, czyli cieszyli się świadomością, że to co robią ma sens - opowiadał Interii.

Nawet chyba jednak ksiądz nie brał pod uwagę, z jakim ciężarem sprawy będzie musiała zmagać się we Włoszech, a konkretnie w Predazzo, nasza skoczkini narciarska - zaledwie 19-letnia Pola Bełtowska.

Zobacz również:

Jekaterina Kurakowa tutaj w skupieniu tuż przed programem podczas tegorocznych mistrzostw Europy
Polacy

Polska dała Rosjance obywatelstwo. Kurakowa wprost o wojnie w Ukrainie i Nawrockim

Artur Gac
Artur Gac

    Owszem, w konkursie indywidualnym nie awansowała do serii finałowej. W pierwszej osiągnęła 78 m i została sklasyfikowana na ostatniej, 50. pozycji. Owszem, w rywalizacji drużyn mieszanych zaprezentowała się mizernie, skoczyła ledwie 82 m, a biało-czerwoni zajęli fatalne 11. miejsce, wyprzedzając tylko Rumunię.

    Natomiast wszystko to nie jest powodem, aby w krytyce nastolatki przekraczać wszystkie możliwe granice. A taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku. Wielka, środowiskowa solidarność sprawiła, że Bełtowska nieco odetchnęła, ale sytuacja jest dalece nieakceptowalna.

    Wieści z Brazylii po sukcesie Tomasiaka. Szok, człowiek MKOl już to ogłosił

    Ks. Waś: W Internecie "rośnie pszenica i rośnie chwast"

    Dlatego, na prośbę Interii, do ogromnego, społecznego problemu odniósł się duszpasterz Waś. W temacie hejtu, którego najświeższą ofiarą jest Pola, a przykłady gnębienia ludzi można mnożyć, wygłosił poniższą odezwę.

    - Wszyscy wiemy, że hejt nikomu nie służy. Chcę bardzo, byśmy naszych sportowców szanowali, wspierali, jak bliźniego kochali i oczywiście za nich się modlili. Czym innym jest dobra, zdrowa krytyka, po to by kogoś podnieść i mu pomóc. Taką krytykę należy odróżniać od krytykanctwa. Poniżej niego jest jeszcze hejt, a to po prostu dno. Samo słowo wywodzi się od "nienawiści". Jest zjawiskiem, które powinno zniknąć z naszego internetowego świata - podkreśla ksiądz. I dodaje:

    - Każdemu, absolutnie każdemu hejtowi, w najróżniejszej formie, mówimy „nie”. Hejt jest obrzydliwy. Proszę wszystkich, aby się go wystrzegali. Kończąc ewangelicznie: w Internecie „rośnie pszenica i rośnie chwast”. Zadbajmy o „pszenicę”. Co siejesz sam będziesz zbierał... - zakończył duszpasterz sportowców. 

    Z Mediolanu - Artur Gac

    Zobacz również:

    Zbigniew Bródka (w kółku) supermanem został na igrzyskach olimpijskich w Soczi. Czy dziś w jego ślady pójdzie Damian Żurek?
    Polacy

    Polak rusza do walki o złoto, a tu zaskoczenie. Mistrz olimpijski ujawnia

    Artur Gac
    Artur Gac
    Skoczkini narciarska w białym kombinezonie i kasku z goglami, trzymająca narty na ramieniu oraz machająca ręką w kierunku aparatu, wokół niej rozmyte sylwetki innych osób oraz elementy trybun.
    Pola BełtowskaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe
    Zawodnik w stroju narciarskim ląduje na śniegu podczas zawodów olimpijskich w skokach narciarskich, rozstawiając szeroko narty w pozycji telemarkowej, w tle jednolita biała powierzchnia śniegu.
    Pola BełtowskaHANNIBAL HANSCHKE/EPAPAP
    Zawodniczka w stroju do skoków narciarskich, z kaskiem na głowie i goglami, trzymająca narty, skupiona twarz w obiektywie, w tle rozmazany stadion.
    Pola BełtowskaKai Taller/Arena AkcjiNewspix.pl
    Magdalena Tascher: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcąPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja