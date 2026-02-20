Przez lata kariery w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska zapadła polskim kibicom w pamięć swoimi sukcesami sportowymi. Do największych zdecydowanie należą dwa medale olimpijskie. W 2008 roku w Pekinie Polka sięgnęła po srebrny krążek, nieznacznie ulegając tylko reprezentującej Niemcy Sabine Spitz. Osiem lat później przyszła powtórka z rozrywki - w Rio de Janeiro Włoszczowska była gorsza jedynie od Szwedki Jenny Rissveds.

Włoszczowska decyzję o zakończeniu kariery sportowej podjęła wraz z końcem sezonu 2020/21. Nie oznaczało to w jej przypadku rozstania ze sportem. Polka w sierpniu 2021 roku została wybrana na siedmioletnią kadencję do Komisji Sportowców Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Włoszczowska przypomniała się rodakom podczas kończących się powoli zimowych igrzysk olimpijskich. To właśnie była dwukrotna wicemistrzyni olimpijska wręczała Kacprowi Tomasiakowi jego pierwszy medal olimpijski, wywalczony w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej.

MKOl zdecydował ws. Mai Włoszczowskiej. Wyjaśniła się przyszłość Polki

Włoszczowska od 2024 roku pełni jeszcze bardziej znaczącą rolę w Komisji Sportowców. Polka została wybrana wówczas jedną z wiceprzewodniczących. Teraz, przy okazji kolejnych igrzysk olimpijskich MKOl dokonał zmian w tej strukturze. Nie zmieniła się rola Włoszczowskiej, która utrzymała swoje stanowisko pierwszej wiceprzewodniczącej.

Zmiany zaszły również na samym szczycie komisji sportowców. Nowym przewodniczącym wybrany został Hiszpan Pau Gasol - jeden z najbardziej utytułowanych koszykarzy w historii swojego kraju, dwukrotny wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny mistrz NBA.

- Wspieranie Pau na tym stanowisku to dla mnie zaszczyt, ale też odpowiedzialność. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby reprezentować sportowców - to wy jesteście ruchem olimpijskim, a wasz wkład jest niezwykle ważny - powiedziała Włoszczowska cytowana przez oficjalną stronę igrzysk olimpijskich.

Na drugiego wiceprzewodniczącego wybrano natomiast kenijskiego rugbystę Humphreya Kayange'a. Nowo utworzone stanowisko trzeciego wiceprzewodniczącego objął Kanadyjczyk Oluseyi Smith, który dał się poznać światu ze startów w lekkoatletyce i bobslejach.

Decyzja MKOl oznacza tym samym, że Włoszczowska pozostanie na swoim stanowisku co najmniej do kolejnych letnich igrzysk olimpijskich, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles.

