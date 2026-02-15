Który moment radości był dla ciebie najbardziej wzruszający?

Władimir Semirunnij, srebrny medalista olimpijski: - Już jak jechała para Jorrit Bergsma - Davide Ghiotto i obaj ze mną przegrali, pomyślałem że lód był naprawdę ciężki. Nie tylko mnie było ciężko, więc już jest ciekawie. Czekałem do ostatniej pary, a gdy mieli do końca sześć lub pięć rund zrozumiałem, że na pewno mam brąz. A później zobaczyłem, że jednak srebro. To były naprawdę fajne momenty. Od razu z moich pleców spadło sto ton.

Przed oczami przeleciał ci kawałek życia, dłuższy wycinek lub coś z ostatnich lat, okres zmagać i cała droga do olimpijskiego podium?

- Gdy czekałem na medal, to nie. Ale jak rozmawiam z przyjaciółmi z Rosji, z mojej poprzedniej kadry, to oni wszyscy mi mówią: "rozumiesz, co ty zrobiłeś?". A ja myślę: "no, co zrobiłem..." (śmiech). Mówią mi, że jechałem w nieznane, nie wiedziałem jak będzie, a teraz "patrz, gdzie jesteś". Po tych rozmowach z przyjaciółmi dopiero zrozumiałem, co zrobiłem.

Jak wspominasz pierwszy dzień w Polsce?

- Pamiętam, że przyjechałem w nocy, jechałem 10 godzin autobusem z Królewca do Warszawy. Później pan prezes związku, Rafał Tataruch, zawiózł mnie do "Janosika" (hotelu - przyp.). Jechaliśmy chyba z półtorej godziny. Wokół dalej ciemno, ale już trochę czułem spokój, cokolwiek by mi nie pisali z Rosji. A jednocześnie czułem ciekawość. To było fajne uczucie (uśmiech).

Co powiedzieli rodzice, gdy do nich zadzwoniłeś?

- Na początku trochę byli w szoku, bo też wszyscy do nich dzwonili. Wreszcie wczoraj miałem z 30-40 minut, by z nimi porozmawiać. Podjechali samochodem pod mój pierwszy tor, gdzie jeździłem na łyżwach, zaparkowali i w takich okolicznościach rozmawialiśmy. Super, rodzice bardzo się cieszą. Popłakali się, są bardzo zadowoleni.

W ogóle oglądali ten wyścig?

- Z tego, co kojarzę, jest jedna platforma, która w Rosji pokazuje igrzyska. Wszystko oglądali na żywo.

- Tak.

Wiesz, co komentator mówił na twój temat? Krytykował cię?

- Już rok temu, podczas mistrzostw świata, tego nie było. Choć mieli trochę smutku, że jeżdżę w innych barwach. A inny komentator stwierdził, że dobrze iż w ogóle mogę jeździć, dobra decyzja i każdego osobista. Naprawdę nie ma hejtu.

Więcej trenowałeś na krytym torze w Czelabińsku, ale przez chwilę szlifowałeś jazdę w Jekaterynburgu. Syberia, dosyć zimno, otwarty tor. Jak to było?

- Wtedy, za dzieciaka, to było śmieszne. Teraz na -10 stopni mówią, że jest zimno. A ja, pamiętam, jeździłem przy -30 stopniach Celsjusza. Najważniejsze było brać trzy rękawiczki. Dwie na ręce, a trzecią wiecie gdzie (długi śmiech). I tak jeździliśmy. W Rosji nie ma tak wiele klubów. Są regiony, swierdłowski wysyłał nas właśnie do Czelabińska. Tam odbywał się jeden obóz latem, a drugi przed kwalifikacjami do mistrzostw Rosji. Spędzałem tam trochę czasu.

Na tym otwartym torze, na Syberii, często była taka pogoda, gdy jeździłeś przy -30 stopniach?

- Po prostu przyzwyczajasz się do tego. Bywało nawet -40 stopni. Wtedy już bardziej boli. Nie jest ci zimno, ale po prostu bardziej cię boli. Trochę szczypie w nogi i nos się trochę skleja. Ale przy -25 czy -30 stopniach najważniejsze, to dobrze się ubrać. Fajne było w tym treningu za dzieciaka też to, że trochę jeździło się na łyżwach, a później grało w piłkę lub w hokej. W hokej też na otwartym torze.

Ile wtedy miałeś lat?

- Do kadry wszedłem mając 17 lat, czyli jeszcze do 16. roku życia wchodziłem na ten tor. Już w momencie, gdy miałem wyniki, czyli wygrałem mistrzostwa Rosji młodzieżowców, zaczęliśmy mieć więcej obozów, a mniej tam jeździliśmy. Chcąc mieć dobre wyniki, trzeba jeździć na torach, gdzie startujesz.

Jak trafiłeś do tego sportu?

- Trener przyszedł do mojej klasy, zachęcając do treningów. Poszło nas wielu, w tym moi przyjaciele, ale ostatecznie zostałem tylko ja.

Czym zajmują się twoi rodzice?

- Mama jest nauczycielką matematyki. A tata pracuje w sklepie z branży IT, pomaga z komputerami. Mój dziadek był inżynierem, a babcia pracowała w banku. Z kolei pradziadek był nauczycielem literatury. Natomiast ja jestem pierwszy w rodzinie, który pracuje nogami, a nie głową (śmiech).

Masz rodzeństwo?

- Nie. Choć w Rosji jest tak, że swoich kuzynów nazywamy brać. A że spędzałem z nimi sporo czasu i cały czas jesteśmy w kontakcie, to tak ich określam.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Mediolan

Władimir Semirunnij i jego trener Roland Cieślak Paweł Skraba PAP

Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ AFP

Reprezentant Polski Władimir Semirunnij oraz trenerzy kadry narodowej mężczyzn Roland Cieślak (w środku) i Henk Hospes Paweł Skraba PAP

Władimir Semirunnij: Chciałbym być mistrzem olimpijskim Polsat Sport