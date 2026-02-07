Uroczysta ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich Mediolan-Coritina jest już za nami. W piątkowych uroczystościach we Włoszech brali udział między innymi przedstawiciele polskich władz na czele z prezydentem Karolem Nawrockim oraz ministrem sportu i turystyki - Jakubem Rutnickim.

Wcześniej obaj - wraz z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem - dopingowali naszych łyżwiarzy figurowych z trybun lodowiska. A szef resortu w rządzie Donalda Tuska pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z miejsca sportowych zdarzeń.

Kibicujemy reprezentacji Polski. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Wielka duma!

Na tym jednak nie koniec całej historii, bo okazało się, że ten z pozoru niewinny post wywołał w sieci istną burzę.

Igrzyska olimpijskie. Jakub Rutnicki wrzucił zdjęcie z flagą Polski. Wybuchła burza

Użytkownicy natychmiast zwrócili uwagę na walory estetyczne rozwieszonej przez Jakuba Rutnickiego polskiej flagi, na której widać liczne wgniecenia. Tak, jak gdyby była ona wcześniej przez dłuższy czas złożona w kostkę.

- "Nie jest tak, że czepiam się ministra sportu, ale proszę zwrócić uwagę na naszą flagę narodową. Czy konstytucyjny minister nie może zadbać, aby wyglądała godnie Eksponowanie: Flaga powinna być czysta, mieć czytelne barwy, nie może być pognieciona i dotykać ziemi", "Naprawdę Naszego ministerstwa sportu nie stać już na piękną, niewymiętą flagę Polski?", "Wstyd, żeby w taki sposób traktować polską flagę", "Następnym razem lepiej przeprasować w hotelu" - czytamy w komentarzach.

Głos zabrał w nich także Paweł Szefernaker, czyli szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego, który również nie krył swojego oburzenia zaistniałą sytuacją.

Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej

I dodał: - Oczekuję, by każdy przedstawiciel rządu dbał o godne, nienaganne eksponowanie barw narodowych. Standardów nie negocjujemy.

