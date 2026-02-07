Partner merytoryczny: Eleven Sports

Minister wywołał burzę. Poszło o flagę Polski. Sztab Nawrockiego reaguje. "Wstyd"

Rywalizacja podczas igrzysk olimpijskich Mediolan-Coritina 2026 trwa już w najlepsze. W piątek nasi sportowcy mogli liczyć na doping między innymi prezydenta Karola Nawrockiego oraz ministra Jakuba Rutnickiego. Szef resortu sportu i turystyki wrzucił nawet do sieci zdjęcie z trybun, czym wywołał burzę. A poszło o flagę Polski. Na fotografię zareagował także między innymi szef Gabinetu Prezydenta RP. - Co za wstyd - napisał.

Mężczyzna ubrany w garnitur wychodzi z samochodu i wyciąga rękę w stronę obiektywu, w tle widoczny wnętrze samochodu. W prawym górnym rogu doklejony jest zrzut ekranu z mediów społecznościowych przedstawiający osobę trzymającą biało-czerwoną flagę na t...
Szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego odniósł się do zdjęcia Jakuba Rutnickiego z flagą PolskiAnita Walczewska/East News / x.com@KubaRutnickiEast News
Uroczysta ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich Mediolan-Coritina jest już za nami. W piątkowych uroczystościach we Włoszech brali udział między innymi przedstawiciele polskich władz na czele z prezydentem Karolem Nawrockim oraz ministrem sportu i turystyki - Jakubem Rutnickim.

Wcześniej obaj - wraz z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem - dopingowali naszych łyżwiarzy figurowych z trybun lodowiska. A szef resortu w rządzie Donalda Tuska pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z miejsca sportowych zdarzeń.

Kibicujemy reprezentacji Polski. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Wielka duma!
napisał Jakub Rutnicki, publikując zdjęcie, na którym trzyma biało-czerwoną flagę

Na tym jednak nie koniec całej historii, bo okazało się, że ten z pozoru niewinny post wywołał w sieci istną burzę.

    Igrzyska olimpijskie. Jakub Rutnicki wrzucił zdjęcie z flagą Polski. Wybuchła burza

    Użytkownicy natychmiast zwrócili uwagę na walory estetyczne rozwieszonej przez Jakuba Rutnickiego polskiej flagi, na której widać liczne wgniecenia. Tak, jak gdyby była ona wcześniej przez dłuższy czas złożona w kostkę.

    - "Nie jest tak, że czepiam się ministra sportu, ale proszę zwrócić uwagę na naszą flagę narodową. Czy konstytucyjny minister nie może zadbać, aby wyglądała godnie Eksponowanie: Flaga powinna być czysta, mieć czytelne barwy, nie może być pognieciona i dotykać ziemi", "Naprawdę Naszego ministerstwa sportu nie stać już na piękną, niewymiętą flagę Polski?", "Wstyd, żeby w taki sposób traktować polską flagę", "Następnym razem lepiej przeprasować w hotelu" - czytamy w komentarzach.

    Głos zabrał w nich także Paweł Szefernaker, czyli szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego, który również nie krył swojego oburzenia zaistniałą sytuacją.

    Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej
    napisał

    I dodał: - Oczekuję, by każdy przedstawiciel rządu dbał o godne, nienaganne eksponowanie barw narodowych. Standardów nie negocjujemy.

      Dwóch mężczyzn w kurtkach z polskim godłem stoi obok siebie na tle banerów z napisem 'Ministerstwo Sportu', jeden z nich wskazuje ręką na coś poza kadrem.
      Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, premier Donald TuskAdam BurakowskiEast News
      Mężczyzna w garniturze i bordowym krawacie stoi przy mikrofonie, w tle liczne biało-czerwone flagi, atmosfera oficjalna związana z uroczystością państwową.
      Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News
      Paweł Szefernaker
      Paweł SzefernakerTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
      ZIO 2026. Znicz olimpijski zapłonął w Mediolanie. WIDEOEMELINE HENRY, SOFIANE OUANES / AFPTV / AFPAFP

