Aktualnie znajdujemy się w samym środku emocji związanych z zimowymi igrzyskami olimpijskimi, które od prawie tygodnia trwają we Włoszech. Głównymi arenami zmagań są Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo, jednak rywalizacja sportowa odbywa się również w Predazzo, Anterselvie, Livigno czy Bormio.

Moment największej radości polscy kibice mieli w poniedziałkowy wieczór. W konkursie skoczków na skoczni normalnej z kapitalnej strony pokazał się Kacper Tomasiak. Debiutujący na igrzyskach olimpijskich 19-latek sięgnął po srebrny medal, przegrywając jedynie z Niemcem Philippem Raimundem.

Bardzo blisko kolejnego podium byliśmy w środę, za sprawą finałowych biegów na 1000 metrów w łyżwiarstwie szybkim mężczyzn. Po szalenie emocjonującej rywalizacji Damianowi Żurkowi do brązowego krążka zabrakło jedynie 0,07 sekundy.

Karol Nawrocki stanął do zdjęcia z olimpijczykami. Momentalnie wybuchła burza

Start największego sportowego święta w zimowym wydaniu spotkał się z dużym zainteresowaniem polskich polityków, z prezydentem Karolem Nawrockim na czele. Urzędująca głowa państwa była obecna m.in. podczas ceremonii otwarcia, czemu towarzyszyły spotkania z prezydentem oraz premierem Włoch.

Duże poruszenie w przestrzeni publicznej wywołały zdjęcia Nawrockiego zrobione przy okazji spotkania ze sportowcami reprezentującymi nasz kraj podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Prezydent na fotografiach jest na nich ubrany w ciuchy marki "Nowrocky", która jak ustalono została zarejestrowana w listopadzie 2025 roku przez siostrę prezydenta Ninę Nawrocką.

Ubiór prezydenta spotkał się z krytyką, głównie ze strony przedstawicieli opozycyjnego względem Nawrockiego obozu politycznego. Swój komentarz na łamach WP SportoweFakty wygłosił również minister sportu Jakub Rutnicki.

- Myślę, że zabrakło pewnej refleksji. Pan prezydent nie potrzebuje nosić koszulki z własnym nazwiskiem, aby być rozpoznawalnym. Najważniejsze, żeby prezydent najjaśniejszej Rzeczpospolitej wspierał zawodników. My to robimy i to jest kluczowe. Nie powinniśmy budować dwuznaczności, które mogą być problematyczne. Wokół kadry potrzebny jest spokój - skomentował sytuację Rutnicki.

Minister sportu odniósł się również do potencjalnych problemów, jakie ubiór prezydenta mógłby przynieść sportowcom. Wszystko ze względu na art. 40 Karty Olimpijskiej, zgodnie z którym wykorzystywanie wizerunku lub różnych marek własnych nie jest dozwolone.

- Służby pana prezydenta powinny być świadome, jak taka sytuacja może być trudna. Polecam świetne stroje 4F. Używamy ich nie tylko będąc na igrzyskach, ale też pracując dla Ministerstwa Sportu i Turystki w innych okolicznościach. Trzeba promować świetne polskie firmy, a przede wszystkim pilnować tego, aby nasi zawodnicy byli maksymalnie zaopiekowani, a nie stawiani w dwuznacznych sytuacjach - dodał minister sportu.

Karol Nawrocki Wojciech Olkusnik East News

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, premier Donald Tusk Adam Burakowski East News

