Minister sportu ogłasza po medalu Siemirunnija. I te słowa o Polsce, poszło w świat

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Zrobił to! Władimir Semirunnij został srebrnym medalistą Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Reprezentant Polski z czasem 12:39.08 uplasował się na drugiej pozycji, tuż za Czechem Metodejem Jilekiem. Zaraz po sukcesie 23-latka media społecznościowe rozgrzały się do czerwoności. " Ten medal to symbol nowego życia, wolności i wartości, które wybrał, odnajdując swoją ojczyznę w Polsce" - pisze minister sportu i turystyki.

Zawodnik w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego stoi na lodowisku z uniesioną ręką w geście osłaniającym twarz, w tle widoczne puste trybuny
Władimir SemirunnijJan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

"Pozostała ostatnia, bardzo mocna para - Sander Eitrem oraz Timothy Loubineaud. Początek tej dwójki był naprawdę znakomity, wydawało się, że mogą zagrozić nawet Czechowi. Ostatecznie na końcowych trzech kilometrach zabrakło im paliwa w baku i nasz zawodnik może cieszyć się ze srebrnego olimpijskiego medalu" - relacjonował Rafał Sierhej z Interii Sport. Stało się! Mamy drugi medal!

W piątkowe popołudnie w finale łyżwiarstwa szybkiego na dystansie 10000 m Władimir Siemirunnij zanotował czas 12:39.08, który zapewnił mu drugą lokatę. Lepszy od Polaka był tylko Czech Metodej Jílek (czas 12:33.43). Tym samym "Biało-Czerwoni" cieszą się z drugiego krążka na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, pierwszy zgarnął Kacper Tomasiak.

Ugo Humbert - Christopher O'Connell. Skrót meczuPolsat Sport

Oto reakcje na medal Siemirunnija. "Wielka duma"

"Niesamowity sukces Władimira Semirunnija! Ten medal to symbol nowego życia, wolności i wartości, które wybrał, odnajdując swoją ojczyznę w Polsce. Ogromne gratulacje i wielka duma!" - napisał minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

"Władimir Siemirunnij wicemistrzem olimpijskim w biegu na 10.000 metrów! To nasz drugi medal w #MilanoCortina2026 po srebrze Kacpra Tomasiaka na normalnej skoczni! Jubileuszowy, 25. medal w historii polskich startów na ZIO, a siódmy w łyżwiarstwie szybkim" - odnotował Adam Bucholz.

"MAMY TO! KOLEJNE SREBRO DLA POLSKI! Władek Semirunnij wicemistrzem olimpijskim na 10 000 m!" - czytamy na profilu Michała Pola.

"Brawo Władimir Semirunnij! Zrobiłeś to!!! Jesteś wicemistrzem olimpijskim! Serdeczne gratulacje!" - dodaje Radosław Piesiewicz, szef PKOI.

"Do twarzy Władkowi ze srebrem Władimir Semirunnij wicemistrzem olimpijskim!" - pisze Przemek Pozowski.

"No to dziś w Rosji ból d... Urodzony w Jekanterynburgu Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal dla Polski! W 2022 uciekł z Rosji i wybrał Polskę jako swoją ojczyznę - tym olimpijskim sukcesem odwdzięczył się za naszą gościnność" - przypomina Krzysztof Łuksza.

"Władimir Semirunnij wicemistrzem olimpijskim! To jest piękna historia. To zapłata za NIESAMOWITE poświęcenia młodego chłopaka, który zmienił całe życie, żeby to mieć!" - czytamy na profilu Łukasza Jachmiaka".

"Brawo Władimir Semirunnij! Zrobiłeś to!!! Jesteś wicemistrzem olimpijskim! Serdeczne gratulacje!" - dodał ponowie Piesiewicz.

Zobacz również:

Władimir Semirunni
Polacy

Tak państwo nagrodzi Władimira Siemirunnija za wicemistrzostwo olimpijskie. Coś niebywałego

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Zawodnik w stroju do łyżwiarstwa szybkiego w barwach Polski, z kaskiem i okularami ochronnymi, pochylony w pozycji startowej na lodowisku.
Władimir SemirunnijDANIEL MUNOZAFP
Łyżwiarz szybki ubrany w biało-czerwony kombinezon oraz kask sunie po lodowej tafli, wykonując dynamiczny ruch po torze podczas zawodów sportowych.
Władimir Semirunnij, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026BSR AgencyGetty Images
Młody mężczyzna w czarnej koszulce z logo PGE trzyma czerwone etui z otwartym dokumentem, stoi na zewnątrz przy zielonym żywopłocie, w tle widoczne miejskie zabudowania.
Władymir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwaTomasz Jarzębowskimateriały prasowe
Kosecki o losowaniu Polaków w Lidze Narodów: To nie jest łatwa grupa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja