Minister sportu ogłasza po medalu Siemirunnija. I te słowa o Polsce, poszło w świat

"Pozostała ostatnia, bardzo mocna para - Sander Eitrem oraz Timothy Loubineaud. Początek tej dwójki był naprawdę znakomity, wydawało się, że mogą zagrozić nawet Czechowi. Ostatecznie na końcowych trzech kilometrach zabrakło im paliwa w baku i nasz zawodnik może cieszyć się ze srebrnego olimpijskiego medalu" - relacjonował Rafał Sierhej z Interii Sport. Stało się! Mamy drugi medal!

W piątkowe popołudnie w finale łyżwiarstwa szybkiego na dystansie 10000 m Władimir Siemirunnij zanotował czas 12:39.08, który zapewnił mu drugą lokatę. Lepszy od Polaka był tylko Czech Metodej Jílek (czas 12:33.43). Tym samym "Biało-Czerwoni" cieszą się z drugiego krążka na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, pierwszy zgarnął Kacper Tomasiak.

Oto reakcje na medal Siemirunnija. "Wielka duma"

"Niesamowity sukces Władimira Semirunnija! Ten medal to symbol nowego życia, wolności i wartości, które wybrał, odnajdując swoją ojczyznę w Polsce. Ogromne gratulacje i wielka duma!" - napisał minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

"Władimir Siemirunnij wicemistrzem olimpijskim w biegu na 10.000 metrów! To nasz drugi medal w #MilanoCortina2026 po srebrze Kacpra Tomasiaka na normalnej skoczni! Jubileuszowy, 25. medal w historii polskich startów na ZIO, a siódmy w łyżwiarstwie szybkim" - odnotował Adam Bucholz.

"MAMY TO! KOLEJNE SREBRO DLA POLSKI! Władek Semirunnij wicemistrzem olimpijskim na 10 000 m!" - czytamy na profilu Michała Pola.

"Brawo Władimir Semirunnij! Zrobiłeś to!!! Jesteś wicemistrzem olimpijskim! Serdeczne gratulacje!" - dodaje Radosław Piesiewicz, szef PKOI.

"Do twarzy Władkowi ze srebrem Władimir Semirunnij wicemistrzem olimpijskim!" - pisze Przemek Pozowski.

"No to dziś w Rosji ból d... Urodzony w Jekanterynburgu Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal dla Polski! W 2022 uciekł z Rosji i wybrał Polskę jako swoją ojczyznę - tym olimpijskim sukcesem odwdzięczył się za naszą gościnność" - przypomina Krzysztof Łuksza.

"Władimir Semirunnij wicemistrzem olimpijskim! To jest piękna historia. To zapłata za NIESAMOWITE poświęcenia młodego chłopaka, który zmienił całe życie, żeby to mieć!" - czytamy na profilu Łukasza Jachmiaka".

Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ AFP

Władimir Semirunnij, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 BSR Agency Getty Images

Władymir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwa Tomasz Jarzębowski materiały prasowe

