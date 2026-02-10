"Minionki" na igrzyskach. Sceny w Mediolanie, Polak już się szykował

Fani łyżwiarstwa figurowego z kraju nad Wisłą mają obecnie spore powody do dumy. Ci wreszcie doczekali się reprezentacji Polski w drużynowym współzawodnictwie. Skończyło się co prawda dziesiątą lokatą, ale już sam start był dla "Biało-Czerwonych" ogromnym sukcesem. Punkty wśród solistów zdobywał wtedy Władimir Samojłow. Nota 80,47 pozwoliła mu zająć dziewiąte miejsce na dziesięciu zawodników, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Na powtórkę młody sportowiec liczył pewnie także we wtorek.

Zanim 26-latek pojawił się na lodowisku, kibice zgromadzeni na Milano Ice Skating Arena byli świadkami szokujących wręcz scen. Fanom w stroju "Minionka" przy akompaniamencie piosenek ze wspomnianego hitu pokazał się Tomas Guarino Sabate. Hiszpan zamiar ten zgłosił już wcześniej. Początkowo pojawiały się obawy o brak akceptacji ze strony organizatorów. Ostatecznie zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego otrzymał zielone światło. Do pełni szczęścia zabrakło mu tylko lepszego wyniku. 26-latek nie ustrzegł się błędów, co dało w efekcie notę 69,80.

Hiszpan zatańczył do piosenki z "Minionków". I do tego ten strój, zrobił furorę

Długo z tego powodu drżał o awans do programu dowolnego. Ostatecznie bohater publiczności nie znalazł się w gronie czołowych 24 łyżwiarzy z przepustką. Zabrakło 2,61 punktu. "Miałem trochę problemów na rozgrzewce. To nie był najlepszy program, ale przynajmniej nie upadłem.(...) Wciąż żałuję tych kilku błędów, ale osiągnięcie tego poziomu jest wspaniałe. Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie dwa lata. Moja kontuzja już mnie nie ściga. Chciałem lepiej, ale muszę być szczęśliwy z tego co zrobiłem" - mówił dla Eurosportu.

Jako jedenasty kibicom zaprezentował się natomiast Władimir Samojłow. W przypadku Polaka obyło się bez większego stresu. 77,57 dało bezproblemową przepustkę do późniejszych zmagań, które zadecydują o medalu. 26-latek uplasował się na 21. pozycji. Rywalizację w ramach programu dowolnego zaplanowano na 13 lutego. Początek o godzinie 19:00. Na pole position do złota póki co znajduje się Ilia Malinin (108,16). Podium uzupełniają Yuma Kagiyama (103,07) oraz Adam Siao Him Fa (102,55).

Wyniki programu krótkiego mężczyzn (punkty przechodzą dalej):

1. Ilia Malinin (USA) - 108,16

2. Yuma Kagiyama (Japonia) - 103,07

3. Adam Siao Him Fa (Francja) - 102,55

4. Daniel Grassl (Włochy) - 93,46

5. Michaił Szajdorow (Kazachstan) - 92,94

21. Władimir Samojłow (Polska) - 77,57 - awans do finału

