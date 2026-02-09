Milioner zarzucił Piesiewiczowi kłamstwo. Jest kontratak. To już jest wojna

"Panie Igorze Klaja, życzy Pan sobie konkretnych danych, to zaczynamy. Faktura za stroje naszych olimpijczyków na IO Tokio 2020, za które PKOl zapłacił pana firmie 4F 3,5 mln złotych! Jedziemy dalej?" - taki wpis, z dołączonymi dokumentami, opublikował w mediach społecznościowych Radosław Piesiewicz, prezes PKOl. I najwyraźniej miał poczucie, że wyszedł na "pole position"...

Była to odpowiedź szefa związku na wywiad z Igorem Klają, właścicielem firmy, która przez długie lata była oficjalnym partnerem/sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rozmowa ukazała się w "Przeglądzie Sportowym". Szef odzieżowego giganta powiedział "sprawdzam", zwracając się do swojego adwersarza o to, aby - jego zdaniem - nie mijał się z prawdą ws. ofert jego firmy oraz wybranego przez PKOl adidasa, tylko pokazał wszystko czarno na białym.

- Proszę o pokazanie obu ofert, naszej i adidasa. Znam obie i wiem, że oferta 4F była lepsza. (...)Wiem, co mówię. Nasza oferta obejmowała finansowanie w wysokości 15 milionów złotych na cztery lata. (...)A to nie wszystko. Proponowaliśmy też 10 milionów złotych w barterze. (...)Bzdura, byliśmy sponsorem - perorował Klaja.

I na koniec jeszcze raz wzmocnił swój przekaz: - Zawsze kończy się tak, że prezes Piesiewicz mówi o jakiejś winie 4F. To jeszcze raz: panie prezesie, proszę pokazać oferty i skończmy to gadanie raz na zawsze - zaapelował.

Wpis Piesiewicza, który przytaczamy na wstępie, spotkał się z falą krytyki. Komentatorzy i osoby, które na niego reagowały, zwracały uwagę, że "sprawdzam" dotyczyło przedstawienia najświeższych ofert, a nie dokumentów z 2021 roku. Tak, aby opinia publiczna zobaczyła oferty polskiej oraz niemieckiej firmy w kontekście ZIO we Włoszech i mogła ocenić, która była korzystniejsza dla PKOl.

Na rzeczony wpis Piesiewicza mocno zareagowała firma 4F. "Fakty są jasne: PKOl nigdy nie ponosił kosztów strojów przeznaczonych dla sportowców. Przedstawiona faktura dotyczy zamówienia dodatkowego. Środki na ten cel pochodziły z dotacji rządowych i w okresie pandemii pozwoliły utrzymać tysiące miejsc pracy w 4F. Ponieważ oferty sponsorskie nie zostały dotąd upublicznione, prezentujemy ofertę złożoną przez 4F na IO w Paryżu, Mediolanie oraz Los Angeles. Dla dobra Sportowców skupmy się teraz na wspieraniu polskiej reprezentacji" - napisano.

Zatem piłka była po stronie Piesiewicza i dzisiaj, po kilkunastu godzinach, mamy reakcję Polskiego Komitetu Olimpijskiego w formie oświadczenia.

"W związku z pojawiającymi się licznymi wiadomościami ze strony marki 4f i jej szefa p. Igora Klai, oświadczamy, iż przedstawione informacje są nieprawdziwe, niepełne i nie pokazują pełnego obrazu sytuacji związanej ze współpracą PKOl z tą firmą.

Wskazana faktura uiszczona przez PKOl na rzecz marki 4F w kwocie 3,5 mln złotych nie była jedyną płatnością, którą na rzecz 4F dokonał PKOl. W historii współpracy z marką - od 2010 roku - Polski Komitet Olimpijski przelał do firmy OTCF kwotę 12 169 728,40 zł.

Ponadto wskazujemy, że nieprawdziwe jest twierdzenie, jakoby faktura na kwotę 3,5 mln zł netto miała dotyczyć zamówienia dodatkowego, niezwiązanego z wyposażeniem olimpijczyków w ich stroje. Kwota ta pochodziła w całości z dotacji MSiT, a ministerstwo, zgodnie z przepisami ustawy o sporcie, finansować może wyłącznie przygotowania Olimpijskiej Reprezentacji Polski do udziału w igrzyskach, w tym zakup strojów sportowych. Jakiekolwiek zatem "dodatkowe zamówienia" nie mogą być finansowane w inny sposób.

4F nie zagwarantował PKOl żadnych rabatów na wydatki odzieżowe ponad zobowiązanie umowne, tym samym PKOl musiałby kupować stroje np. dla młodzieżowych reprezentacji po cenach sklepowych.

4F nie zagwarantował także PKOl żadnych udziałów w zyskach np. z umowami ze związkami sportowymi, co jest powszechną praktyka przy tego typu umowach.

Konstrukcja umów z marką 4F zakładała taki mechanizm, by po wykorzystaniu barteru Polski Komitet Olimpijski i tak musiałby równowartość zapłacić 4F, ze względu na dużo większe potrzeby niż przewidywał zaproponowany barter.

Stwierdzenie, jakoby PKOl miał utrzymywać miejsca pracy w prywatnej firmie, która, jak się dowiadujemy z przekazów medialnych szyje ubrania w Chinach (taki był także oficjalnie podany powód zerwania umowy z tą marką przez organizatorów Maratonu Warszawskiego) jest absolutnym kuriozum. Ponadto, wiele współprac narodowych komitetów z marką 4F zostało zakończone, m.in.: Litwinów, których ubiera Nike, Serbów i Łotyszy którzy wybrali markę Peak, Macedonia i Portugalia zmieniła na Jomę. Niedawno media przekazały dalej, że reprezentacja Ukrainy bardzo skrytykowała stroje, które dostarczył im 4F na igrzyska w Mediolanie-Cortinie.

Polski Komitet Olimpijski, decyzją 19-osobowego gremium jakim jest Prezydium Zarządu, przy 18 osobach za i jednej wstrzymującej się, przegłosował najkorzystniejszą dla instytucji i dla sportowców ofertę.

Działania p. Igora Klai oraz marki 4F uznajemy za celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd i oceniamy bardzo negatywnie, zwłaszcza w kontekście odbywającego się święta sportu, jakim są igrzyska olimpijskie" - padło w komunikacie.

Z Mediolanu - Artur Gac

