Miasto wicemistrza olimpijskiego świętuje i czeka na sobotę. "To historyczny moment"

W tym mieście łyżwiarstwo szybkie narodziło w 1964 roku, kiedy mgr Bogdan Drozdowski, utworzył pierwszy tor do łyżwiarstwa szybkiego na przyszkolnym boisku. W 1971 roku powstaje w Tomaszowie tor lodowy naturalnie zamrażany. 13 lat później oddano do użytku sztucznie mrożony pełnowymiarowy tor łyżwiarski. A w 2017 roku w Tomaszowie powstał pierwszy w kraju (i jedyny) zadaszony obiekt do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego. W tym czasie wychowano tu kilku olimpijczyków - m. in. Stanisławę Pietruszczak, Jana Jóźwika, Jaromira Radke, Pawła Abratkiewicza, a trenerem kadry na dwóch igrzyskach był Wiesław Kmiecik. Z obecnych zawodników startujących w Mediolanie Pilicę reprezentują oprócz Semirunnija m.in. Damian Żurek czy Karolinę Bosiek.

Tomaszów Mazowiecki żyje łyżwiarstwem szybkim i nic więc dziwnego, że dopingują swoich olimpijczyków i nie tylko. Kilka dni temu musieli obejść się smakiem, bo na 1000 metrów Żurek zajął czwarte miejsce, a do medalu zabrakło 0,07 sekundy. W piątek znów się zabrali, by wirtualnie wspierać Semirunnija.

Prezes Pilicy: Władek oczywiście uważa, że mógł pojechać lepiej

- My tutaj w Tomaszowie mamy zbiórkę wszystkich, którzy są zainteresowani łyżwiarstwem szybkim. Na Arenie Lodowej jest duża kawiarnia i stanął telebim. Wszyscy razem siedzieliśmy i dopingowaliśmy. Oglądaliśmy każdą rundę, zapisywaliśmy czasy. Było dużo ludzi z urzędu miasta i amatorów łyżwiarstwa - mówi prezes Ślusarski.

Zebrani w klubowej kawiarnie na Arenie Tomaszów najpierw emocjonowali się startem Semirunnija. - To wielki sukces Władka i trenera Rolanda Cieślak, który też jest z naszego klubu. Więc mamy podwójną radość. Zaraz za metą Władek mówił, że oczywiście pojechał słabo, że mógł lepiej. Ja uważam, że pojechał super. Nie zaczął bardzo mocno, tylko tuż po poniżej 30 sekund na okrążenie, ale to nie były rundy po 29 sekund, które by go rozmontowały zdecydowanie. Jechał równo, bo tylko jedna runda powyżej 31 sekund. To był świetny bieg - podkreśla prezes Ślusarski.

A potem trzymali kciuki, by nikt go nie prześcignął. Udało się to tylko Czechowi Metodejowi Jilkowi. - Poziom emocji był taki, że skali, by zabrakło. Lód na torze, by się stopił - żartował prezes Ślusarski. - Atmosfera była godna tego medalu. Ja najbardziej obawiałem się Włocha Davide Ghiotto. A ani na 5 kilometrów, ani na 10 km nie zdobył medalu. To dla niego wielka porażka. Jilek był głównym faworytem do zdobycia medalu, a Władka obstawiałem właśnie na drugim miejscu i się nie pomyliłem. Jednak ta ostatnia para rozgrzała emocje w hali. Wszyscy widzieli, że na początku jechali lepiej od Władka. 10 kilometrów to jednak taka konkurencja, że na końcu jedzie głowa, a nie tylko nogi. I oni nie dojechali. Pech kogoś jest szczęściem drugiej osoby.

Lód na torze, by się stopił

Radość ze srebrnego medalu była ogromna, a że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to w sobotę będą trzymali kciuki za Żurka, który wystartuje na 500 metrów. - Zapraszamy wszystkich, jakoś się zmieścimy. Musimy się tym chwalić i cieszyć, bo to jest w naszej historii klubu pierwszy medal olimpijski. A jako Pilica Tomaszów mamy prawie 100 lat. I w końcu jest upragniony medal olimpijski. Super - cieszył się prezes Ślusarski.

Pierwszy medal w historii Pilicy zdobył Rosjanin z polskim paszportem. Przyjechał do Polski w 2023 roku. - Od początku było jasne, że tu trafi. On nie myślał o czymś innym, dlatego, że przyjechał do Pawła Abratkiewicza, też olimpijczyka z Pilicy. Paweł był wtedy trenerem reprezentacji Polski, a wcześniej prowadził przez 14 lat kadrę Rosji - wyjaśnia prezes klubu. - Także ten chłopak zaczął szukać, gdzie jest dla niego najlepsza alternatywa i trafił pod skrzydła Pawła. Najpierw nie mógł startować [był objęty 14-miesięczną karencją - przyp. red.], ale był na początku prowadzony przez trenera Abratkiewicza.

Władimir Semirunnij Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock East News

Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ AFP

