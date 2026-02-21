"Mamy medal!". Bródka ogłosił jako pierwszy. Teraz kolejne ważne słowa mistrza

Zbigniew Bródka to postać doskonale znana fanom łyżwiarstwa szybkiego. Polak na swoim koncie ma drużynowy brąz z mistrzostw świata w Soczi z 2013 roku. W tym rosyjskim mieście nasz reprezentant dwukrotnie sięgał także po medale olimpijskie. W łyżwiarstwie szybkim na 1500 metrów zdobył złoto, drużynowo natomiast sięgnął po brąz.

Swoją karierę panczenista zakończył już jakiś czas temu, sport jednak nadal pozostaje bliski jego sercu. Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo mistrz olimpijski miał okazję spełniać się w roli komentatora dla Telewizji Polskiej. To właśnie on relacjonował walkę Władimira Semirunnija o medal na dystansie 10 000 metrów.

Tuż po starcie reprezentanta Polski Piotr Dębowski zapytał Bródkę, aby się upewnić, czy można już powiedzieć, że Semirunnij zdobył dla naszego kraju medal. Na odpowiedź utytułowanego panczenisty nie trzeba było czekać. "Mamy medal!" - ogłosił wówczas.

Zbigniew Bródka na antenie zwrócił się do żony. Piękne słowa

Zbigniew Bródka pojawił się na antenie TVP Sport również podczas sobotniej rywalizacji panczenistów w wyścigach ze startu wspólnego. Niestety, Władimir Semirunnij i Natalia Czerwonka z szansą na medale pożegnali się jeszcze w trakcie półfinałów. 37-latka w swoim wyścigu zajęła ostatnie miejsce, 23-latek natomiast był na 11. pozycji w swoim półfinale.

Pod koniec zmagań panczenistów Zbigniew Bródka ogłosił, że było to ostatnie wydarzenie na tegorocznych igrzyskach, które miał okazję komentować. Chwilę później z jego ust padły poruszające słowa. Zwrócił się on bowiem bezpośrednio do swojej ukochanej, Agnieszki, aby podziękować jej za to, że podczas jego nieobecności to właśnie ona zajmowała się ich córkami.

Zbigniew Bródka triumfował w Soczi Damien Meyer AFP

Zbigniew Bródka podczas ceremonii igrzysk w Pekinie LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Zbigniew Bródka AFP

Konrad Niedźwiedzki: Kamila Sellier musi do poniedziałku pozostać w szpitalu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport