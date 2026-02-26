Małysz wszystko nagrał. Tak minister potraktował medalistów olimpijskich

Anna Dymarczyk

Adam Małysz pojawił się w budynku resortu sportu, by być świadkiem powitania medalistów olimpijskich przez ministra Jakuba Rutnickiego. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego postanowił nagrać część uroczystości i opublikować wideo w mediach społecznościowych. Tym samym pokazał, w jaki sposób gospodarz podjął swoich gości, Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Władimira Semirunnija.

Po lewej stronie mężczyzna w garniturze i płaszczu, na tle jasnej ściany, po prawej grupka młodych mężczyzn ubranych w sportowe kurtki z polskimi symbolami, otoczonych przez tłum z kamerami i aparatami.
Adam Małysz, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir SemirunnijFilip Naumienko/REPORTER & Andrzej Kulpita/East NewsEast News
Jakub Rutnicki postanowił zorganizować fetę dla trzech polskich medalistów olimpijskich - Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Władimira Semirunnija. Panowie zostali przyjęci w ministerstwie sportu iście po królewsku. Adam Małysz postanowił nagrać moment pierwszego przywitania w siedzibie szefa resortu.

Polacy mogą być zadowoleni z tegorocznych igrzysk w Mediolanie. Choć nie wszystkie przewidywania medalowe się sprawdziły, to znakomicie spisał się Kacper Tomasiak, który zdobył aż trzy krążki dla Polski - dwa srebrne i jeden brązowy. Srebro zdobyli również Władimir Semirunnij w biegu na 10 000 metrów i Paweł Wąsek wespół z Tomasiakiem w konkursie duetów. 

Choć Tomasiak i Wąsek byli już w Polsce, to na ostateczne świętowanie musieli jeszcze trochę poczekać. Semirunnij wrócił do kraju dopiero 23 lutego, dzień po ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich. To dlatego dopiero teraz była szansa na to, by spotkać się ze wszystkimi za jednym razem w Warszawie.

Minister sportu przywitał medalistów. Adam Małysz wszystko nagrał

Adam Małysz również był obecny na uroczystościach i postanowił nagrać to, co działo się w ministerstwie. Na samym początku widać było, jak minister i zgromadzeni goście oraz pracownicy resortu śpiewali "Polska, Biało-Czerwoni", a potem przyszedł czas na krótką przemowę Rutnickiego.

"Wspaniałe medale. To jest też niepowtarzalna szansa, żeby wszyscy pracownicy mogli zobaczyć wspaniałych polskich sportowców. Także witamy w progach ministerstwa sportu" - mówił Rutnicki do zgromadzonego tłumu. Przy okazji Małysz pokazał Konrada Niedźwiedzkiego, szefa polskiej misji olimpijskiej i prezesa PZŁ. Blask flaszy skupiony był jednak tego dnia przede wszystkim na sportowcach.

Tłum ludzi, w tym fotoreporterzy z aparatami i kamery, zgromadzony wokół osoby rozmawiającej z grupą, w tle widoczne są jasne kolumny i żyrandol.
Jakub Rutnicki witał sportowców w ministerstwieInstagram/adammalyszofficialESP/Instagram

Paweł Wąsek, Władimir Semirunnij oraz Kacper Tomasiak podczas wizyty w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Polacy

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Młody mężczyzna w białej kurtce z napisem 'Polska' i czarnym plecakiem macha ręką, obok profil tego samego mężczyzny w czerwonej bluzie, w tle inni sportowcy.
Paweł Wąsek, Władimir Semirunnij oraz Kacper Tomasiak podczas wizyty w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr NowakPAP
Młody mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z godłem Polski oraz logo sportowej marki, pochylony do przodu, otoczony przez inne osoby w podobnych kurtkach.
Kacper TomasiakZbyszek KaczmarekAgencja FORUM
