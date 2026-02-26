Małysz wszystko nagrał. Tak minister potraktował medalistów olimpijskich

Jakub Rutnicki postanowił zorganizować fetę dla trzech polskich medalistów olimpijskich - Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Władimira Semirunnija. Panowie zostali przyjęci w ministerstwie sportu iście po królewsku. Adam Małysz postanowił nagrać moment pierwszego przywitania w siedzibie szefa resortu.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Polska z trzema medalistami i czterema medalami

Polacy mogą być zadowoleni z tegorocznych igrzysk w Mediolanie. Choć nie wszystkie przewidywania medalowe się sprawdziły, to znakomicie spisał się Kacper Tomasiak, który zdobył aż trzy krążki dla Polski - dwa srebrne i jeden brązowy. Srebro zdobyli również Władimir Semirunnij w biegu na 10 000 metrów i Paweł Wąsek wespół z Tomasiakiem w konkursie duetów.

Choć Tomasiak i Wąsek byli już w Polsce, to na ostateczne świętowanie musieli jeszcze trochę poczekać. Semirunnij wrócił do kraju dopiero 23 lutego, dzień po ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich. To dlatego dopiero teraz była szansa na to, by spotkać się ze wszystkimi za jednym razem w Warszawie.

Minister sportu przywitał medalistów. Adam Małysz wszystko nagrał

Adam Małysz również był obecny na uroczystościach i postanowił nagrać to, co działo się w ministerstwie. Na samym początku widać było, jak minister i zgromadzeni goście oraz pracownicy resortu śpiewali "Polska, Biało-Czerwoni", a potem przyszedł czas na krótką przemowę Rutnickiego.

"Wspaniałe medale. To jest też niepowtarzalna szansa, żeby wszyscy pracownicy mogli zobaczyć wspaniałych polskich sportowców. Także witamy w progach ministerstwa sportu" - mówił Rutnicki do zgromadzonego tłumu. Przy okazji Małysz pokazał Konrada Niedźwiedzkiego, szefa polskiej misji olimpijskiej i prezesa PZŁ. Blask flaszy skupiony był jednak tego dnia przede wszystkim na sportowcach.

