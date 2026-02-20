Makabryczny wypadek Polki. Pilne informacje od szefa misji olimpijskiej

- Kamila jedzie do szpitala na badania, na prześwietlenia. Jest z szefem misji medycznej, doktorem Hubertem Krysztofiakiem. Team jest przy niej, więc ma całą możliwą pomoc. Jest przytomna, nie było momentu, by była nieprzytomna - kontynuował medyczny raport Konrad Niedźwiedzki, który wyszedł do kilkunastu polskich dziennikarzy, oczekujących na informacje w mixed zone.

Kamila Sellier po koszmarnym wypadku. "Czekamy, co wykażą badania"

Dodał też pewien promyk optymizmu. - Akurat do tej trybuny, na której siedziałem, pomachała ręką i pokazała kciuk, że jest okay. Mam nadzieję, że to jest tylko to, co widziałem z zewnątrz - ma nadzieję Niedźwiedzki.

Szef misji podkreślił, że Kamila Sellier otrzymała od służb medycznych natychmiastową pomoc.

Wszystko przebiegło zgodnie z procedurami. Teraz czekamy na to, co wykażą badania w szpitalu. Mając kolejne informacje, będziemy na bieżąco informować

Sellier upadła w biegu ćwierćfinałowym na 1500 m, w twardej walce z rywalkami. Upadając podcięła reprezentantkę Włoch Ariannę Fontanę, a w tym momencie otrzymała przypadkowy cios łyżwą w okolice oka od reprezentantki Stanów Zjednoczonych Kristen Santos-Griswold. Sędziowie musieli dopatrzeć się przewiny olimpijki z USA, ponieważ ukarali ją wykluczeniem.

Na twarzy Sellier pojawiła się krew, a służby ekspresowo przystąpiły do udzielania pomocy. Aby oszczędzić wszystkim przykrego widoku, naszą zawodniczkę zasłonięto długą, białą tkaniną. A po chwili została zniesiona z lodowiska na noszach.

Koleżanka Kamili z kadry Gabriela Topolska, która najpierw w nerwach przemknęła przez strefę mieszaną, po koszmarze Sellier przyszła do nas. Zwróciła uwagę, że tego typu wypadku nie są częste w short tracku, ale niestety się zdarzają. - Kamila ma już jedną bliznę na twarzy chyba sprzed ośmiu lat, miała rozciętą skroń i zszytą - przypomniała.

Z Mediolanu - Artur Gac

Kamila Sellier na noszach Grzegorz Momot PAP

Kamila Sellier w momencie wypadku Grzegorz Momot PAP

Konrad Niedźwiedzki: Stres przy starcie Władimira Semirunnija. Polsat Sport