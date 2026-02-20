Maciusiakowi puściły nerwy. Emocjonalna reakcja. "Trudno było dojść do siebie"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Polscy skoczkowie narciarscy wrócili z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w wyśmienitych humorach. A zwłaszcza Kacper Tomasiak, który zdobył aż trzy medale. Dwa srebrne i jeden brązowy. Jeden z krążków wywalczył w parze z Pawłem Wąskiem. Konkurs duetów był niebywale emocjonujący i nie brakowało zwrotów akcji, a nerwy udzieliły się również szkoleniowcowi polskiej kadry, Maciejowi Maciusiakowi.

Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę sportową z orłem oraz czerwoną czapkę z godłem Polski i napisem „POL”, stojący na śniegu, w tle inna osoba ubrana podobnie.
Maciej MaciusiakTomasz JastrzebowskiEast News
Już po dwóch konkursach indywidualnych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 Kacper Tomasiak był bohaterem reprezentacji Polski. Nastolatek na dużej skoczni wywalczył brązowy, a na normalnym obiekcie srebrny medal i tym samym odnotował największe sukcesy w swojej krótkiej jak na razie karierze. Postawa Tomasiaka sprawiła, że zaczęto mówić o medalu w konkursie duetów, choć tu znakiem zapytania była forma Pawła Wąska.

26-latek spisał się jednak bardzo dobrze i biało-czerwoni po drugiej serii skoków byli na drugim miejscu. Runda finałowa była prawdziwą karuzelą emocji. Najpierw Wąsek skoczył nieco krócej niż w dwóch poprzednich rundach i wszystko było w rękach Tomasiaka. Ale tuż przed skokiem dwukrotnego medalisty olimpijskiego rozpętała się śnieżyca i zaczął wiać mocny wiatr. Na kolejne skoki czekano kilka minut.

    Maciusiak o emocjach w konkursie duetów. W pewnym momencie nerwy puściły

    Mimo bardzo niekorzystnych warunków jury zdecydowało się puścić Tomasiaka, który skoczył zdecydowanie słabiej. Wszystkim kibicom w Polsce udzieliły się wówczas emocje i to dość negatywne, ale chwilę później nastąpiła euforia radości, bo konkurs został zakończony, a za finalne uznano rezultaty z drugiej serii. Jak na wszystko reagował Maciej Maciusiak? Opowiedział o tym w rozmowie z "Super Expressem". "Nie pamiętam tej pierwszej myśli, ale na pewno łzy się polały. I wielka radość w sztabie, oczywiście rozmowy przez krótkofalówkę, gratulacje, krzyki. Tych emocji później już się nie kontroluje. Na pewno wielka satysfakcja, wielka duma, że jako zespół kolejny raz pokazaliśmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną skoków narciarskich i wyjechaliśmy z Predazzo z trzema medalami" - zdradził szkoleniowiec reprezentacji Polski.

      Zdradził również, że był zły po ostatnim skoku Tomasiaka. "Jak się pokazał wynik, gdzie wylądowaliśmy za Niemców i Słoweńców, to czułem w środku wielki żal. Wiedzieliśmy, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Trudno było dojść do siebie, bo smutek się pojawił" - przyznał Maciusiak.

      Szkoleniowiec tonuje nieco nastroje dotyczące Tomasiaka i wskazuje, że teraz najważniejsze jest racjonalne podejście do kolejnych wyników młodego skoczka. "Musimy pamiętać, że skoki narciarskie to jest sinusoida formy sportowej. Ta dyspozycja zawodnika będzie falować, szczególnie w takim młodym wieku. Życzę mu wiele sukcesów, bo ma papiery na świetnego sportowca, co już pokazał. Ale tu trzeba być cierpliwym, pracowitym i podchodzić do każdego konkursu z pewnością siebie" - podsumował Maciusiak.

      Mężczyzna w kurtce z logo reprezentacji Polski i czapce, stojący na zewnątrz, trzymający flagę Polski, ubran w czerwień i biel, na tle rozmytego ciemnego tła.
      Maciej MaciusiakIwańczukEast News
      Maciej Maciusiak
      Maciej MaciusiakIwańczukEast News
