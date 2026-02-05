Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ma być jedną z największych gwiazd zimowych igrzysk, ale boi się... Polaka

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Niebawem ruszą zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego). Tradycyjnie już będziemy szukać największych gwiazd. O to miano z pewnością powalczy zaledwie 21-letni Jordan Stolz, który może wywalczyć trzy złote medale. Jednym z jego wielkich rywali będzie jednak Polak, o czym Amerykanin otwarcie mówił w Mediolanie. Tym bardziej warto zarezerwować sobie te dwa dni na kibicowanie.

Dwóch panczenistów w strojach startowych w trakcie wyścigu, po lewej stronie zawodnik w niebieskim kombinezonie z żółtym akcentem, po prawej zawodnik w biało-czerwonym stroju z polskim godłem.
Jordan Stolz, typowany na gwiazdę igrzysk, obawia się Polaka. Damian Żurek (z prawej) celuje w medalKaname MUTO/The Yomiuri Shimbun via AFP & AP Photo/Sue OgrockiEast News/AFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W skrócie

  • Jordan Stolz zdobył złote medale mistrzostw świata na dystansach 500, 1000 i 1500 metrów w dwóch kolejnych latach.
  • W sezonie przed igrzyskami Stolz dwukrotnie przegrał z Damianem Żurkiem na 500 m.
  • Jordan Stolz otwarcie wymienił Damiana Żurka jako jednego z największych rywali podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jordan Stolz to prawdziwa maszyna. W 2023 roku został pierwszym łyżwiarzem szybkim w historii, który zdobył złote medale mistrzostw świata na dystansie 500, 1000 i 1500 metrów. Ten sukces powtórzył rok później.

W 2025 roku zmagał się z chorobą w czasie MŚ, ale i tak zdołał sięgnąć po trzy medale. Do tego - jako pierwszy zawodnik w historii - zdobył Puchar Świata na 500, 1000 i 1500 metrów.

Koszmarny upadek na igrzyskach. Włosi ogłosili, pilne wieści dla Polki

Kto z Polaków sięgnie po medal na igrzyskach olimpijskich? "Największa szansa". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Jordan Stolz to kosmita, teraz chce zawojować igrzyska

W tym sezonie powtórzył ten wyczyn, ale w dwóch ostatnich startach na 500 m przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dwukrotnie przegrał z Damianem Żurkiem.

Od stycznia 2024 do lutego 2025 roku Stolz odniósł 18 kolejnych indywidualnych zwycięstw w Pucharze Świata. W sezonie 2025-26 wygrał 16 z 23 wyścigów Pucharu Świata i ustanowił rekordy toru we wszystkich trzech sprintach w holenderskim Heerenveen.

- On po prostu staje się coraz lepszy - powiedział trener Stolza Bob Corby. - I to ku wielkiemu rozczarowaniu rywali. Patrzą na niego z miną: - Co do cholery? Myśleliśmy, że dogoniliśmy cię w zeszłym roku, a teraz…

- Czuję presję, ale myślę, że po prostu wykorzystuję to na swoją korzyść - powiedział Stolz przed startem igrzysk.

- To nie ma na mnie negatywnego wpływu. Nie popadam w skrajności, nigdy się nie załamuję - dodał.

W 2024 roku Stolz dołączył do ikon amerykańskiego łyżwiarstwa szybkiego, Shani'ego Davisa i Erica Heidena, którzy jako jedyni zdobyli tytuły mistrza świata w sprincie i na dystansie w tym samym roku.

Porównania z pięciokrotnym mistrzem olimpijskim Heidenem i dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim Davisem cieszą 21-latka.

To wiele znaczy. Kiedy porównują cię do Erica Heidena lub mówią, że jesteś naprawdę, to czujesz się spełniony. Ale chciałbym to pokazać medalami olimpijskimi, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić na tych igrzyskach
mówił Stolz.

On w ZIO debiutował przed czterema laty w Pekinie. Nie miał wówczas jeszcze 18 lat, a już zajął 13. miejsce na 500 m i 14. na 1000 m.

W USA uważają Stolza za jednego z pięciu najlepszych sportowców na świecie bez podziału na dyscypliny. I to jest prawda, bo mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak trudnym sportem jest łyżwiarstwo szybkie. Tu organizm nagle potrafić zalać kwas mlekowy. W panczenach tolerancja na ból jest o wiele wyższa. Tu jeździ się na ogromnych prędkościach z niesamowitą intensywnością.

Po Stolzu nie widać wielkiej presji, a przecież to na niego świecą reflektory.

- Staram się nie myśleć o tym za dużo. Start w igrzyskach jest dla mnie jak kolejne zawody. Wszystko wokół to tylko szum - przyznał w Mediolanie.

Zobacz również:

Damian Żurek dwukrotnie stawał w Tomaszowie Mazowieckim na najwyższym stopniu podium. O medal chce powalczyć także podczas igrzysk
Polacy

Polak na liście Amerykanów. Głośno po tym, co zrobił. Naprawdę to napisali

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Jednym z największych rywali Amerykanina jest Polak. Co za słowa gwiazdy sportu o Damianie Żurku

    Pytany o to, ile medali chciałby zdobyć we Włoszech, bez wahania powiedział, że cztery. Z kolei gdy padło pytanie o największych rywali, to Stolz zawiesił głos, a za moment wypalił:

    Damian Żurek, ten Polak, jest całkiem niezły. Zresztą podobnie jak Holender Jenning De Boo. I ja chyba też.

    Żurek i Stolz zmierzą się najpierw na 1000 m (11 lutego, godz. 18.30), a następnie na 500 m (14 lutego, godz. 17.00).

    Zobacz również:

    Damian Żurek i Kaja Ziomek-Nogal - to jedyni polscy reprezentanci, którzy tej zimy sięgali po złote medale
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Ogrom polskich szans w zimowych igrzyskach olimpijskich. Nie wrócimy bez medalu

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Sportowiec w niebieskim stroju z amerykańską flagą oraz charakterystycznymi białymi gwiazdami na rękawach, noszący sportowe okulary, znajduje się na zamarzniętej tafli, skoncentrowany podczas zawodów łyżwiarskich.
    Jordan Stolz na treningu na igrzyskachKenjiro Matsuo/AFLONewspix.pl
    Sportowiec ubrany w czerwony strój reprezentacyjny Polski oraz okulary przeciwsłoneczne stoi na lodowisku, w tle widoczne rozmazane elementy stadionu olimpijskiego.
    Damian Żurek w czasie treningu w MediolanieIMAGO/Andre WeeningNewspix.pl
    Zawodnik w biało-czerwonym stroju podczas wyścigu na łyżwach szybkich na torze lodowym, za nim widoczny drugi zawodnik w niebieskim stroju; w tle różowa reklama i trybuny.
    Damian Żurek to jedna z największych nadziei medalowych na igrzyska olimpijskie w MediolanieIMAGO/Douwe BijlsmaEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja