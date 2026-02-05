Ma być jedną z największych gwiazd zimowych igrzysk, ale boi się... Polaka

W skrócie Jordan Stolz zdobył złote medale mistrzostw świata na dystansach 500, 1000 i 1500 metrów w dwóch kolejnych latach.

W sezonie przed igrzyskami Stolz dwukrotnie przegrał z Damianem Żurkiem na 500 m.

Jordan Stolz otwarcie wymienił Damiana Żurka jako jednego z największych rywali podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jordan Stolz to prawdziwa maszyna. W 2023 roku został pierwszym łyżwiarzem szybkim w historii, który zdobył złote medale mistrzostw świata na dystansie 500, 1000 i 1500 metrów. Ten sukces powtórzył rok później.

W 2025 roku zmagał się z chorobą w czasie MŚ, ale i tak zdołał sięgnąć po trzy medale. Do tego - jako pierwszy zawodnik w historii - zdobył Puchar Świata na 500, 1000 i 1500 metrów.

Kto z Polaków sięgnie po medal na igrzyskach olimpijskich? "Największa szansa". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jordan Stolz to kosmita, teraz chce zawojować igrzyska

W tym sezonie powtórzył ten wyczyn, ale w dwóch ostatnich startach na 500 m przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dwukrotnie przegrał z Damianem Żurkiem.

Od stycznia 2024 do lutego 2025 roku Stolz odniósł 18 kolejnych indywidualnych zwycięstw w Pucharze Świata. W sezonie 2025-26 wygrał 16 z 23 wyścigów Pucharu Świata i ustanowił rekordy toru we wszystkich trzech sprintach w holenderskim Heerenveen.

- On po prostu staje się coraz lepszy - powiedział trener Stolza Bob Corby. - I to ku wielkiemu rozczarowaniu rywali. Patrzą na niego z miną: - Co do cholery? Myśleliśmy, że dogoniliśmy cię w zeszłym roku, a teraz…

- Czuję presję, ale myślę, że po prostu wykorzystuję to na swoją korzyść - powiedział Stolz przed startem igrzysk.

- To nie ma na mnie negatywnego wpływu. Nie popadam w skrajności, nigdy się nie załamuję - dodał.

W 2024 roku Stolz dołączył do ikon amerykańskiego łyżwiarstwa szybkiego, Shani'ego Davisa i Erica Heidena, którzy jako jedyni zdobyli tytuły mistrza świata w sprincie i na dystansie w tym samym roku.

Porównania z pięciokrotnym mistrzem olimpijskim Heidenem i dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim Davisem cieszą 21-latka.

To wiele znaczy. Kiedy porównują cię do Erica Heidena lub mówią, że jesteś naprawdę, to czujesz się spełniony. Ale chciałbym to pokazać medalami olimpijskimi, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić na tych igrzyskach

On w ZIO debiutował przed czterema laty w Pekinie. Nie miał wówczas jeszcze 18 lat, a już zajął 13. miejsce na 500 m i 14. na 1000 m.

W USA uważają Stolza za jednego z pięciu najlepszych sportowców na świecie bez podziału na dyscypliny. I to jest prawda, bo mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak trudnym sportem jest łyżwiarstwo szybkie. Tu organizm nagle potrafić zalać kwas mlekowy. W panczenach tolerancja na ból jest o wiele wyższa. Tu jeździ się na ogromnych prędkościach z niesamowitą intensywnością.

Po Stolzu nie widać wielkiej presji, a przecież to na niego świecą reflektory.

- Staram się nie myśleć o tym za dużo. Start w igrzyskach jest dla mnie jak kolejne zawody. Wszystko wokół to tylko szum - przyznał w Mediolanie.

Jednym z największych rywali Amerykanina jest Polak. Co za słowa gwiazdy sportu o Damianie Żurku

Pytany o to, ile medali chciałby zdobyć we Włoszech, bez wahania powiedział, że cztery. Z kolei gdy padło pytanie o największych rywali, to Stolz zawiesił głos, a za moment wypalił:

Damian Żurek, ten Polak, jest całkiem niezły. Zresztą podobnie jak Holender Jenning De Boo. I ja chyba też.

Żurek i Stolz zmierzą się najpierw na 1000 m (11 lutego, godz. 18.30), a następnie na 500 m (14 lutego, godz. 17.00).

Jordan Stolz na treningu na igrzyskach Kenjiro Matsuo/AFLO Newspix.pl

Damian Żurek w czasie treningu w Mediolanie IMAGO/Andre Weening Newspix.pl

Damian Żurek to jedna z największych nadziei medalowych na igrzyska olimpijskie w Mediolanie IMAGO/Douwe Bijlsma East News