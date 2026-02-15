Łzy polskiej gwiazdy. Medal był blisko, jak nigdy. Zmyliły ją ślady na śniegu

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Do medalu zabrakło 13 setnych sekundy. Mamy sporego pecha w tych igrzyskach. Ja bym się popłakał.

Maryna Gąsienica-Daniel: Ja cały czas płaczę, dlatego mam okulary, bo już nie chcę, żeby ktoś widział. To taki śmiech przez łzy. Bo co mam zrobić? Dałam z siebie wszystko i uważam, że to była naprawdę dobra jazda. Zawsze można powiedzieć, że w pierwszym przejeździe popełniłam błąd na ostatniej rolce. Jasne, że popełniłam, ale z drugiej strony, gdybym go nie popełniła, prawdopodobnie jechałabym z dalszym numerem w drugim przejeździe i też nie wiadomo, jak by się to skończyło. Niczego zatem nie żałuję, a raczej jestem dumna z dwóch dobrych przejazdów. Byłam w gronie dziewczyn, które walczyły o medale.

Po pierwszym przejeździe byłaś poza "10", ale straty były niewielkie. Miałaś tego świadomość przed drugim przejazdem?

- Jasne, że tak. Po pierwszym przejeździe, jak zjechałam na dół i zobaczyłam, że jestem dziewiąta i mam 40 sekund straty, powiedziałam: o kurde, takich ciasnych zawodów to już dawno nie było. To dowód na to, jak łatwa była ta trasa. Zwłaszcza ten dolny odcinek był bardzo płaski i ustawienie było bardzo na wprost. Można było zauważyć, że te dziewczyny, które są też lepsze w szybkich konkurencjach, były w stanie dobrze pojechać. Przy wszystkich tych okolicznościach naprawdę uważam, że to były super przejazdy i dobry dzień. Zabrakło 13 setnych w narciarstwie alpejskim. To jest nic. I jeszcze co bym powiedziała? Że zabrakło 13 setnych do drugiego miejsca, a jestem siódma, więc to jeszcze bardziej oddaje, jak ciasne były te zawody.

Pamiętasz w ogóle tak ciasne zawody?

- Chyba nie.

W końcu dojechałaś na te igrzyska i z formą, i ze zdrowiem. Różnie z tym bywało w poprzednich latach.

- Jak najbardziej. Świetnie się czułam zaraz przed igrzyskami, Naprawdę dobrze jeździłam na treningach, więc byłam dosyć pewna tego, że mogę walczyć o medal. To nie były słowa rzucane na wiatr. Naprawdę byłam w dobrej formie, a ta jeszcze szła w górę. Szkoda, że te 13 setnych sekundy nie było w drugą stronę.

Po tym pierwszym przejeździe byłaś na siebie trochę zła?

- Nie. Bardziej byłam zła, że nie zaufałam temu, co widziałam na oglądaniu trasy. Na ostatniej buli zobaczyłam, że wszystkie ślady idą w lewo. A to niestety nie były ślady dziewczyn, tylko prawdopodobnie ślizgaczy. I to mnie trochę zmyliło. Byłam na to zła, ale z drugiej strony musiałam szybko skupić się na drugim przejeździe i zebrać w sobie energię na to, żeby po prostu walczyć w drugim przejeździe. Takie błędy w pewnym sensie musimy szybko przepracować i z taką świeżą głową startować w kolejnym przejeździe.

Jak myślisz, ile cię kosztowały te dwa błędy z pierwszego przejazdu?

- Na pewno ten błąd mnie kosztował około 40 setnych sekundy. Mówiłam już o tym, że gdyby była wyżej, to w drugim przejeździe jechałabym w dalszej kolejności. Dlatego nie ma co gdybać. W drugim przejeździe uważam, że też gdzieś tam na jednej, czy na dwóch tyczkach, trzepnęło mi nartą. No i tak naprawdę to mogą być te 12 czy 13 setnych, bo wystarczy, że troszeczkę stracisz prędkości. I czas ucieka, bo jest tak łatwa trasa.

Kolejne igrzyska z tobą, czy nie?

- Ojej, to jest za trudne pytanie. Mam 32 lata. Nie chcę mówić o żadnym końcu kariery ani o planach na kolejne cztery lata. Myślę, że u mnie w tym momencie będzie bardzo dużo zależało od motywacji, od chęci po prostu do pracy. I chcę was poprosić, żebyście trzymali kciuki za to, żebym miała tę motywację do jazdy w przyszłym roku. Chciałabym powalczyć o medale na mistrzostwach świata.

Kiedy tracisz 13 setnych sekundy do medalu igrzysk, to motywacji jest więcej, czy mniej?

- Taka sytuacja raczej zwiększa motywację. Jak jesteś tak blisko i masz szanse, to po prostu chcesz walczyć w kolejnych zawodach i znowu pokazać najlepszą jazdę i chcesz wbić się na podium.

Federica Brignone, która wygrała, ma 35. Można zatem w tym wieku dalej być na topie.

- Dokładnie tak. W mojej głowie jest to, żeby mieć rodzinę. W pewnym momencie musimy zdecydować, że kończymy karierę na rzecz rodziny, Na razie jednak nie wiem, co się wydarzy. Zobaczymy.

Cortina d'Ampezzo to wyjątkowe miejsce dla twojej rodziny. Tutaj 70 lat temu startowali w igryskach twoi przodkowie. Czułaś tę wyjątkowość, jak przyjeżdżałaś?

- Jak najbardziej tak. Jak się dowiedziałam, że są igrzyska w Cortinie i wiedziałam o tym, że część mojej rodziny tutaj startowała, czyli rodzeństwo mojego dziadka, to dało mi też fajną motywację i dlatego też w pewnym sensie chciałam właśnie tutaj pokazać się z jak najlepszej strony. I żeby właśnie te igrzyska były tą wisienką, żeby zatoczyć koło w taki wyjątkowy sposób. No niestety się nie udało aż tak, jakbym chciała. Ale i tak uważam, że reprezentowanie rodziny, siebie i kraju na arenie międzynarodowej na tym poziomie jest jest chyba całkiem niezłe.

W końcu większe grono twoich kibiców się pojawiło, bo igrzyska wróciły do Europy.

- I to jest akurat super. Bardzo się cieszę, że właśnie mieliśmy możliwość, żeby przyjechali. Przyjechała przede wszystkim rodzina i kibice. Miałam ich naprawdę mnóstwo. Myślę, że to była druga najliczniejsza grupa po kibicach Federiki Brignone.

Mówiło się o tym, że nigdy nie stałaś na podium, więc na medal olimpijski nie ma szansy. Ale Kacper Tomasiak też nigdy nie stał na podium, a wraca z dwoma medalami. Trochę inspiracją był czy nie? Ty patrzyłaś na to, co się dzieje na igrzyska?

- Tak, oglądałam naszych zawodników i bardzo im kibicowałam. Tak samo łyżwiarzom. I też wiem, że było bardzo blisko, więc dokładnie wiem, jak się czują. Uważam, że to jest sport i wszystko się może wydarzyć na igrzyskach i trzeba dać z siebie wszystko. A faktycznie czasami takie underdogi pokazują właśnie bardzo dobrą formę. No i zbierają medale.

W Cortinie d'Ampezzo - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Władimir Semirunnij: Cały czas chcę utrzymać wysoki poziom. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport