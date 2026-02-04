Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmarny upadek na igrzyskach. Włosi ogłosili, pilne wieści dla Polki

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Kibice odliczają powoli godziny do rozpoczęcia oficjalnej ceremonii otwarcia igrzysk w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Najważniejsza sportowa impreza czterolecia trwa już jednak od środy. Przed walką o medale trenują narciarze alpejscy. Za światową czołówką pierwsze zjazdy, podczas których nie brakowało dramatów. Poważny upadek zaliczył Fredrik Moeller. Norwega przetransportował do szpitala helikopter medyczny. Tuż po tych scenach wydano komunikat dotyczący pań. Bardzo ważny dla Maryny Gąsienicy-Daniel.

Ratownik górski w żółtym kasku i zielonej kurtce transportuje na linie w powietrzu osobę w noszach, na drugim planie w okrągłej ramce narciarz wyścigowy pokonuje trasę slalomu.
Fredrik Moeller został po wypadku zabrany helikopterem do szpitala. Kilka godzin po tych scenach odwołano trening z udziałem Maryny Gąsienicy-Daniel
Już 4 lutego poznaliśmy pierwszego pechowca tegorocznych igrzysk olimpijskich. Na wąską póki co listę wpisał się Fredrik Moeller. Norweg nie dojechał do mety podczas treningowego zjazdu i prawdopodobnie nabawił się poważnego urazu barku. Świadczyła o tym reakcja organizatorów. Ci wysłali po poszkodowanego sportowca helikopter medyczny. Skandynaw o wywalczeniu medalu może więc zapomnieć.

Z przerażeniem doniesień z Bormio wysłuchiwały panie, w tym między innymi Maryna Gąsienica-Daniel. Kobiety nie rywalizują akurat w tym miejscu. Ich arena zmagań? Cortina d'Ampezzo. I także nie jest tam kolorowo ze względu na mocno padający śnieg. Pomimo niezbyt dobrej pogody liczono na to, że bez większych problemów odbędzie się jutrzejszy trening. Działacze wolą jednak dmuchać na zimne. Jeszcze w środowe popołudnie pojawił się przykry komunikat związany z odwołaniem wszelkich czwartkowych aktywności.

Klamka zapadła ws. Rosjan. Jest komunikat. I to kilka dni przed igrzyskami

Czwartkowy treningowy zjazd kobiet odwołany. Chcą teraz zdążyć do piątku

"Widzieliście, że nadal pada śnieg, a prognoza pogody nie pozwala nam rozsądnie zaplanować treningu na jutro. (…) Jutro z pewnością skoncentrujemy wszystkie nasze wysiłki i wtedy również będziemy trzymać się planu. Skoncentrujemy wszystkie nasze wysiłki, aby być gotowym na piątkowy poranny trening, który jest teraz naszym głównym celem" - powiedział na spotkaniu kapitanów Peter Gerdol, główny dyrektor FIS tejże dyscypliny. Jego słowa zacytował portal "straitstimes.com".

Maryna Gąsienica-Daniel musi więc jeszcze trochę poczekać na to, by przetestować trasę, na której niebawem powalczy o historyczne podium dla Polski. Nasza rodaczka nie znajduje się co prawda w gronie głównych faworytek, ale ostatnie wyniki napawają optymizmem. Doświadczona zawodniczka uplasowała się choćby na piątej lokacie w slalomie gigancie przy okazji zmagań Pucharu Świata w Kronplatz. Podobny rezultat w Cortinie d'Ampezzo kibice wezmą w ciemno. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Narciarz alpejski w trakcie zjazdu, ubrany w kask i gogle, w dynamicznej pozie na śnieżnym stoku, widoczne intensywne ruchy oraz sportowa determinacja.
Maryna Gąsienica-Daniel, 19.03.2023 r.LIONEL BONAVENTURE AFP
Maryna Gąsienica-Daniel
Maryna Gąsienica-DanielMattia Radoni/NurPhotoAFP
Narciarz w białym sportowym kombinezonie, z numerem startowym na piersi i czerwonymi nartami, unosi zaciśniętą pięść na tle różowego baneru, uśmiechając się w okularach przeciwsłonecznych i kasku z widoczną flagą Polski.
Maryna Gąsienica-DanielGEORG HOCHMUTH/AFPEast News

