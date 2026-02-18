Koszmar wiceliderki, koniec po kilku metrach. Ikona ma złoto. Co z Polką?

Niemal wszystkie oczy na stoku były zwrócone na Mikaelę Shiffrin. Amerykanka walczyła o uniknięcie koszmaru, jakim byłyby drugie z rzędu igrzyska olimpijskie zakończone bez medalu. Jako 18-latka zdobywała złoto (właśnie w slalomie) w Soczi, z Pjongczangu w 2018 roku przywiozła srebrny i brązowy medal. W Pekinie trzech z pięciu konkurencji nie ukończyła, a w pozostałych zajęła 9. i 18. miejsce.

Jasne było, że zwyciężczyni 108 zawodów Pucharu Świata jest jedną z faworytek slalomu. Ruszyła z domu startowego jako 7. z 95 zawodniczek. Trasa zajmowała zawodniczkom około 50 sekund, więc można było ją nazwać "sprinterską". To w teorii nie były dobre wieści dla 30-latki, ale za chwilę wykręciła ona świetny czas 47.13 i ze spokojem mogła czekać na ruchy rywalek w pierwszych przejazdach.

Żadna jej nie przebiła, pachniało tytułem mistrzowskim. Dość powiedzieć, że druga Lena Duerr straciła aż 0,82 s, to bardzo dużo. Trzecia Cornelia Oehlund pojechała wolniej o sekundę.

Z numerem 60. kibicom zaprezentowała się nasza Aniela Sawicka. Dla niej sam start we Włoszech był dużą sprawą. Pamiętajmy o głośnym zamieszaniu - spełniła kryteria kwalifikacyjne PZN-u, ale Związek oprócz Maryny Gąsienicy-Daniel powołał początkowo Nikolę Komorowską, robiąc wcześniej głosowanie członków zarządu. Rafał Kot argumentował w mediach, że Sawicka "nie ma żadnych szans" na dobry wynik. Jej trener określił to "pokrzywdzeniem". Jak informowaliśmy, Polski Komitet Olimpijski nie przyjął tej decyzji. Ostatecznie Komorowska sama zrezygnowała z wyjazdu do Italii.

Sawicka po pierwszej próbie była 49. ex aequo z Dunką Clarą-Marie Holmer Vorre. Straciły do Shiffrin 5,9 s, ale osiągnęły czas lepszy niż 15 rywalek. Kolejnych 30 nie zostało sklasyfikowanych.

- Miałam swoją wizję, ale nie do końca ją wykonałam. Czuję w ciele, że to moje pierwsze igrzyska. Wciąż trochę nie dowierzam, że na nich jestem. Starałam się trochę wyciszać, bo człowiek może tu się poczuć jak w wesołym miasteczku - mówiła przed kamerą Eurosportu.

Od 13:30 byliśmy świadkami drugich przejazdów. Najpierw wystartowały zawodniczki z miejsc 30-1. Atak przypuściła Paula Moltzan, awansowała o wiele pozycji, na fotelu liderki zmieniła ją dopiero o 0,04 s Melanie Meillard. Szwajcarka również długo utrzymywała się na czele, ale w końcu wyprzedziły ją Katharina Truppe i Katharina Huber. Mogły być zadowolone ze swojej roboty, nie dawały rady do tego poziomu dobić Emma Aicher czy Lara Colturi.

"Koalicję" Austriaczek obaliła dopiero Wendy Holdener. Do końca walki o medale pozostawała najlepsza piątka. Anna Swenn-Larsson i Camille Rast wykonały swoje zadanie, wchodząc jedna po drugiej na pierwsze miejsce. To z kolei nie udało się debiutującej na igrzyskach Oehlund. Złamała lewy kijek, przez co miała wielkie trudności z balansem. Po kilku sekundach i nietrafionych skrętach zrezygnowała z dalszej jazdy.

To nie był koniec dramatów - wiceliderująca po pierwszych przejazdach Duerr popełniła błąd już na pierwszej bramce. To wręcz niewiarygodne. Po kilku metrach przejazdu już wiedziała, że to koniec, zatrzymała się.

Na górze została więc już tylko Shiffrin. Dopięła swego, dołożyła rywalkom kolejne dziesiąte części sekundy, wyprzedziła srebrną dziś Rast o dokładnie półtorej. Brązowy krążek dla Swenn-Larsson (strata 1.71).

Drugi przejazd Anieli Sawickiej niestety okazał się nieudany, 25-latka go nie ukończyła. Nie zostanie więc sklasyfikowana.

