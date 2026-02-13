Koszmar Polaków trwa. Znów to samo na igrzyskach, drugie i trzecie miejsce

Polska kadra na obecnie trwających igrzyskach olimpijskich wykonała już plan minimum. 9 lutego za sprawą Kacpra Tomasiaka stało się jasne, że "Biało-Czerwoni" nie wrócą do ojczyzny z pustymi rękami. Nastolatek nie był co prawda faworytem do wywalczenia podium, ale sprawił wszystkim kibicom naprawdę sporą niespodziankę. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w łyżwiarstwie szybkim. Podczas męskich zmagań na tysiąc metrów fani z kraju nad Wisłą liczyli na sukces Damiana Żurka. 26-latek świetnie spisywał się w Pucharze Świata, do tego tuż przed rozpoczęciem zmagań w Italii został wyróżniony przez Amerykanów.

"Jeśli ktokolwiek ma pokonać amerykańską gwiazdę Jordana Stolza we Włoszech, Żurek może mieć największe szanse - bo właśnie to zrobił. 26-latek wyprzedził Stolza w dwóch biegach Pucharu Świata na 500 metrów w Niemczech tydzień temu, bijąc za każdym razem rekord toru. Z pierwszymi zwycięstwami w karierze w Pucharze Świata, Żurek osiąga szczyt formy w idealnym momencie, ponieważ program łyżwiarstwa szybkiego mężczyzn rozpoczyna się 8 lutego. Bieg na 500 metrów odbędzie się 14 lutego" - pisało The Athletic.

Damian Żurek jechał po medal w Mediolanie. Zabrakło tylko 0,07 sekundy

Gwiazdor pochodzący z Tomaszowa Mazowieckiego w środę wystartował dopiero w ostatniej parze, więc doskonale wiedział jaki rezultat pozwoli mu na zajęcie miejsca w czołowej trójce. I długo wydawało się, że wywalczy upragniony krążek. Po 600 metrach znajdował się na drugiej lokacie. Czas, który pojawił się na mecie okazał się jednak bezlitosny. Przy nazwisku Polaka znalazła się czwórka. Jeszcze bardziej bolesna była strata do trzeciego Zhongyana Ninga. Wynosiła ona zaledwie 0,07 sekundy.

"Jak niewiele zabrakło. (…) Czwarte miejsce, ależ szkoda, ależ żal. Tak blisko medalu Damian. (…) Jechał świetnie, naprawdę zrobił wszystko co mógł. To jest naprawdę błysk łyżwy" - mówili na gorąco komentatorzy Eurosportu. W mediach społecznościowych z kolei uaktywnił się Radosław Kępys. Przypomniał on o pechu "Biało-Czerwonych" na sprinterskich dystansach. "Niech ktoś to przełamie w ten zbliżający się weekend" - napisał.

Rozwiń

Rzeczywiście powoli można mówić o olimpijskiej klątwie. Przyjrzeliśmy się wynikom 1000 metrów mężczyzn na poprzednich igrzyskach w XXI wieku. 0,07 sekundy Damiana Żurka plasuje go na drugim miejscu w rankingu. Trzeci znajduje się natomiast Piotr Michalski. Sanoczanin cztery lata temu także uplasował się na najgorszej dla sportowca lokacie. Strata do TOP 3? 0,08 sekundy. "Rekord" należy do Lee Kyou-hyuka. W 2006 roku Koreańczyk przejechał 1000 metrów wolniej o tylko 0,05 sekundy od brązowego medalisty, Erbena Wennemarsa.

Najmniejsze różnice do trzeciego zawodnika w XXI wieku (1000 m):

1. Turyn 2006 - Lee Kyou-hyuk (Korea Południowa) - 0,05 s

2. Mediolan i Cortina d'Ampezzo 2026 - Damian Żurek (Polska) - 0,07 s

3. Pekin 2022 - Piotr Michalski (Polska) - 0,08 s

3. Soczi 2014 - Nico Ihle (Niemcy) - 0,08 s

5. Vancouver 2010 - Stefan Groothuis (Holandia) - 0,13 s

6. Salt Lake City 2002 - Kip Carpenter (USA) - 0,28 s

7. Pjongczang 2018 - Joey Mantia (USA) - 0,34 s

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Damian Żurek Grzegorz Momot PAP

Damian Żurek bez medalu na 1000 metrów Grzegorz Momot PAP

Damian Żurek IMAGO/Andre Weening East News