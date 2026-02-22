Koniec igrzysk. Prezes PKOl ogłasza ws. Polaków. "Nie dajcie sobie wmówić"

Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Coritina dobiegły końca. Spuentowała je niedzielna ceremonia zamknięcia imprezy czterolecia, która odbyła się w murach liczącego dwa tysiące lat antycznego amfiteatru Arena di Verona.

W paradzie sportowców udział wzięła część polskiej delegacji, która wciąż pozostała we Włoszech, na czele z chorążymi dumnie dzierżącymi biało-czerwoną flagę. Tę zaszczytną rolę pełnili Gabriela Topolska oraz Władimir Semirunnij.

To właśnie 23-letni panczenista zdobył jeden z czterech medali, jakie na Półwyspie Apenińskim wywalczyli reprezentanci Polski, zajmując drugie miejsce w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 metrów.

Trzy pozostałe krążki to zasługa naszych skoczków narciarskich, a przede wszystkim Kacpra Tomasiaka. 19-latek zajął wywalczył srebrny medal w indywidualnej rywalizacji na normalnej skoczni i brąz na dużym obiekcie, a do tego dołożył także kolejny srebrny "krążek" wywalczony w duecie z Pawłem Wąskiem.

Ceremonia zamknięcia igrzysk. Radosław Piesiewicz podsumował występy Polaków

Tym samym nasza reprezentacja zanotowała trzeci najlepszy wynik w historii. Więcej medali - po sześć - przywoziliśmy tylko z igrzysk zorganizowanych w Vancouver w 2010 oraz w Soczi cztery lata później.

Zadowolony z postawy biało-czerwonych sportowców na tegorocznych igrzyskach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który podsumował występ Polaków wpisem w mediach społecznościowych zamieszczonym przy okazji niedzielnych uroczystości.

- Ceremonia zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 wieńczy wspaniałe igrzyska Olimpijskiej Reprezentacji Polski. 4 medale oraz wiele punktowanych miejsc 4-8 to oznaka, że nasi sportowcy są wspaniali i najlepsi na świecie! Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej! Będziemy z dumą obserwować tę część reprezentacji, która dziś wyjdzie na Arena Verona z biało-czerwoną flagą na czele. Dziękuję za wspaniałe igrzyska wszystkim z osobna. Reprezentowaliście Polskę godnie - napisał.

