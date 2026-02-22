Koniec igrzysk. Prezes PKOl ogłasza ws. Polaków. "Nie dajcie sobie wmówić"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo A.D. 2026 dobiegły końca. Ich widowiskową puentę stanowiła niedzielna ceremonia zamknięcia, zorganizowana w Weronie. Przy jej okazji głos zabrał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, jednoznacznie podsumowując występ naszych reprezentantów na imprezie czterolecia we Włoszech. - Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej! - zaznaczył, wydając swój werdykt.

Mężczyzna w garniturze siedzący na pierwszym planie, w tle widoczna flaga Polski. Po bokach głowy umieszczone dwa okrągłe zdjęcia: jedna osoba ubrana w strój sportowy na lodowisku, druga w kurtce z polskim godłem i czapce, machająca ręką.
Na zdjęciu od lewej: Władimir Siemirunnij, Radosław Piesiewicz, Kacper TomasiakTomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER / Iwanczuk/Sport/REPORTERReporter
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Coritina dobiegły końca. Spuentowała je niedzielna ceremonia zamknięcia imprezy czterolecia, która odbyła się w murach liczącego dwa tysiące lat antycznego amfiteatru Arena di Verona.

W paradzie sportowców udział wzięła część polskiej delegacji, która wciąż pozostała we Włoszech, na czele z chorążymi dumnie dzierżącymi biało-czerwoną flagę. Tę zaszczytną rolę pełnili Gabriela Topolska oraz Władimir Semirunnij.

To właśnie 23-letni panczenista zdobył jeden z czterech medali, jakie na Półwyspie Apenińskim wywalczyli reprezentanci Polski, zajmując drugie miejsce w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 metrów.

Złoto jednak dla Tomasiaka. Maciusiak ujawnia. Zaskakujące ogłoszenie

Trzy pozostałe krążki to zasługa naszych skoczków narciarskich, a przede wszystkim Kacpra Tomasiaka. 19-latek zajął wywalczył srebrny medal w indywidualnej rywalizacji na normalnej skoczni i brąz na dużym obiekcie, a do tego dołożył także kolejny srebrny "krążek" wywalczony w duecie z Pawłem Wąskiem.

Ceremonia zamknięcia igrzysk. Radosław Piesiewicz podsumował występy Polaków

Tym samym nasza reprezentacja zanotowała trzeci najlepszy wynik w historii. Więcej medali - po sześć - przywoziliśmy tylko z igrzysk zorganizowanych w Vancouver w 2010 oraz w Soczi cztery lata później.

Polka zdobyła medal i ze łzami w oczach ogłasza. "Zawieszam karierę"

Zadowolony z postawy biało-czerwonych sportowców na tegorocznych igrzyskach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który podsumował występ Polaków wpisem w mediach społecznościowych zamieszczonym przy okazji niedzielnych uroczystości.

- Ceremonia zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 wieńczy wspaniałe igrzyska Olimpijskiej Reprezentacji Polski. 4 medale oraz wiele punktowanych miejsc 4-8 to oznaka, że nasi sportowcy są wspaniali i najlepsi na świecie! Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej! Będziemy z dumą obserwować tę część reprezentacji, która dziś wyjdzie na Arena Verona z biało-czerwoną flagą na czele. Dziękuję za wspaniałe igrzyska wszystkim z osobna. Reprezentowaliście Polskę godnie - napisał.

Zobacz również:

Władimir Semirunnij
Polacy

Semirunnij pojawił się na scenie. To, co zrobił z polską flagą widzieli wszyscy

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Mężczyzna w garniturze siedzący na krześle obok świecącego neonowego symbolu kół olimpijskich na tle tablicy z logotypami partnerów i sponsorów.
Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu OlimpijskiegoTomasz JastrzebowskiEast News
Sportowiec w białej kurtce z biało-czerwonym godłem Polski oraz czerwonej czapce gryzie srebrny medal zawieszony na niebieskiej wstążce, wyrażając radość z osiągnięcia.
Kacper TomasiakTOBIAS SCHWARZAFP
Młody sportowiec w czerwonym stroju trzyma w dłoni srebrny medal olimpijski i uśmiecha się do kamery, w tle nowoczesne budynki i szklana instalacja.
Władimir SiemirunnijPaweł SkrabaPAP
Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja