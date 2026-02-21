Kolejny historyczny występ Polek na ZIO. Wystąpiły w finale. Oto rezultat

W piątek Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek zapisały się w historii naszego sportu. Zostały pierwszymi polskimi zawodniczkami, które przystąpiły do rywalizacji bobslejowych dwójkach kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań Weiszewski opowiadała o sprzęcie, jakim "biało-czerwona" kadra dysponuje w porównaniu do innych drużyn. - My jeździmy Seicento, oni jeżdżą Porsche - tłumaczyła.

Przy okazji Adamek została pierwszą sportsmenką w historii, która wystąpiła zarówno w zimowych, jak i letnich igrzyskach. Jak Polkom poszło w debiucie? Po pierwszym ślizgu zajmowały 15. miejsce z czasem 57.74. Niestety w drugiej próbie spisały się nieco gorzej. Uzyskały wynik 58.36 i łączny czas 1:56.10, co dało im 22. pozycję.

Weiszewski i Adamek znów wystartowały w bobslejach

W sobotę o godz. 19:00 rozpoczął się trzeci ślizg. W nim reprezentantki Polski walczyły o to, aby wskoczyć do pierwszej dwudziestki, która w czwartym, finałowym ślizgu walczyła o medale. Nasze zawodniczki musiały więc awansować minimum o dwie pozycje.

Rywalizacja wystartowała od najszybszych par, czyli od Niemek Laury Nolte i Deborah Levi, które prowadziły po piątkowych zawodach. Polki - zgodnie ze swoim miejscem - ruszyły jako 22. para (łącznie 25 par).

Weiszewski jako pilotka i Adamek w roli rozpychającej tym razem osiągnęły czas 58.24, co łącznie dawało im rezultat 2:54.34. Po swojej próbie wskoczyły na 18. pozycję, która dawała im awans do czwartego ślizgu. Po nich były jeszcze trzy pary. Ostatecznie Polki utrzymały 18. lokatę, dzięki czemu zobaczyliśmy je w finale!

Oto wyniki dwójek kobiet w bobslejach po trzecim ślizgu:

1. Laura Nolte / Deborah Levi (Niemcy) 2:51.19

2. Lisa Buckwitz / Neele Schuten (Niemcy) 2:51.54

3. Kaillie Humphries / Jasmine Jones (USA) 2:51.73

4. Kim Kalicki / Talea Prepens (Niemcy) 2:51.82

5. Kaysha Love / Azaria Hill (USA) 2:52.12

....

18. Linda Weiszewski / Klaudia Adamek (Polska) - 2:54.34

W ślizgu numer cztery reprezentantki naszego kraju wystartowały jako trzecie w stawce. Osiągnęły 58.29 s, a ostateczny czas po wszystkich ślizgach wynosił 3:52.63. Przez moment, po swoim przejeździe były na drugim miejscu (po trzech parach). Finalnie zakończyły udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich na 18. pozycji.

Oto wyniki dwójek kobiet w bobslejach po czwartym, finałowym ślizgu:

1. Laura Nolte / Deborah Levi (Niemcy) 3:48.46 - złoty medal

2. Lisa Buckwitz / Neele Schuten (Niemcy) 3:48.99 - srebrny medal

3. Kaillie Humphries / Jasmine Jones (USA) 3:49.21 - brązowy medal

4. Kim Kalicki / Talea Prepens (Niemcy) 3:49.36

5. Kaysha Love / Azaria Hill (USA) 3:49.71

....

18. Linda Weiszewski / Klaudia Adamek (Polska) - 3:52.63

