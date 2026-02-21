Kolejny historyczny występ Polek na ZIO. Wystąpiły w finale. Oto rezultat

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W sobotni wieczór odbył się trzeci i czwarty, czyli finałowy ślizg w bobslejowych dwójkach kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Polskę reprezentowały Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek. Nasze zawodniczki najpierw zakwalifikowały się do ostatniego ze ślizgów, w którym finalnie zajęły 18. miejsce. Tak pożegnały się z imprezą we Włoszech.

Dwie osoby w czerwono-białych kombinezonach i kaskach startują do wyścigu bobslejowego na torze lodowym, prowadząc biały bobslej z polskim godłem i napisem 'Polska' na rękawach zawodników.
Linda Weiszewski, Klaudia AdamekTIZIANA FABI AFP
W piątek Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek zapisały się w historii naszego sportu. Zostały pierwszymi polskimi zawodniczkami, które przystąpiły do rywalizacji bobslejowych dwójkach kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań Weiszewski opowiadała o sprzęcie, jakim "biało-czerwona" kadra dysponuje w porównaniu do innych drużyn. - My jeździmy Seicento, oni jeżdżą Porsche - tłumaczyła.

Przy okazji Adamek została pierwszą sportsmenką w historii, która wystąpiła zarówno w zimowych, jak i letnich igrzyskach. Jak Polkom poszło w debiucie? Po pierwszym ślizgu zajmowały 15. miejsce z czasem 57.74. Niestety w drugiej próbie spisały się nieco gorzej. Uzyskały wynik 58.36 i łączny czas 1:56.10, co dało im 22. pozycję.

Klaudia Adamek i Linda Weiszewski: Był lekki stres, bo początek sezonu nie poszedł nam tak, jak powinienPolsat Sport

Weiszewski i Adamek znów wystartowały w bobslejach

W sobotę o godz. 19:00 rozpoczął się trzeci ślizg. W nim reprezentantki Polski walczyły o to, aby wskoczyć do pierwszej dwudziestki, która w czwartym, finałowym ślizgu walczyła o medale. Nasze zawodniczki musiały więc awansować minimum o dwie pozycje.

Rywalizacja wystartowała od najszybszych par, czyli od Niemek Laury Nolte i Deborah Levi, które prowadziły po piątkowych zawodach. Polki - zgodnie ze swoim miejscem - ruszyły jako 22. para (łącznie 25 par).

    Weiszewski jako pilotka i Adamek w roli rozpychającej tym razem osiągnęły czas 58.24, co łącznie dawało im rezultat 2:54.34. Po swojej próbie wskoczyły na 18. pozycję, która dawała im awans do czwartego ślizgu. Po nich były jeszcze trzy pary. Ostatecznie Polki utrzymały 18. lokatę, dzięki czemu zobaczyliśmy je w finale!

    Oto wyniki dwójek kobiet w bobslejach po trzecim ślizgu:

    • 1. Laura Nolte / Deborah Levi (Niemcy) 2:51.19
    • 2. Lisa Buckwitz / Neele Schuten (Niemcy) 2:51.54
    • 3. Kaillie Humphries / Jasmine Jones (USA) 2:51.73
    • 4. Kim Kalicki / Talea Prepens (Niemcy) 2:51.82
    • 5. Kaysha Love / Azaria Hill (USA) 2:52.12
    • ....
    • 18. Linda Weiszewski / Klaudia Adamek (Polska) - 2:54.34

    W ślizgu numer cztery reprezentantki naszego kraju wystartowały jako trzecie w stawce. Osiągnęły 58.29 s, a ostateczny czas po wszystkich ślizgach wynosił 3:52.63. Przez moment, po swoim przejeździe były na drugim miejscu (po trzech parach). Finalnie zakończyły udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich na 18. pozycji.

    Oto wyniki dwójek kobiet w bobslejach po czwartym, finałowym ślizgu:

    • 1. Laura Nolte / Deborah Levi (Niemcy) 3:48.46 - złoty medal
    • 2. Lisa Buckwitz / Neele Schuten (Niemcy) 3:48.99 - srebrny medal
    • 3. Kaillie Humphries / Jasmine Jones (USA) 3:49.21 - brązowy medal
    • 4. Kim Kalicki / Talea Prepens (Niemcy) 3:49.36
    • 5. Kaysha Love / Azaria Hill (USA) 3:49.71
    • ....
    • 18. Linda Weiszewski / Klaudia Adamek (Polska) - 3:52.63

    Czteroosobowy polski bobslej na torze lodowym w trakcie wyścigu, na przodzie widoczna wyraźna flaga Polski, zawodnicy ubrani w sportowe kombinezony z kaskami.
    Linda WeiszewskiAijaz RahiEast News
    Klaudia Adamek (po lewej) i Linda Weiszewski
    Klaudia Adamek (po lewej) i Linda WeiszewskiMichał Dubiel/400mm.pl/EXPA/Newspix.plINTERIA.PL
