Kapitalny występ Ruckiej-Michałek, Polka walczyła o medal. Nagły apel Kowalczyk-Tekieli, PZN to usłyszy
Za nami ostatnie emocje związane z występami polskich kadrowiczów na zimowych igrzyskach olimpijskich - 22 lutego do walki na dystansie 50 km ruszyła Eliza Rucka-Michałek i... popisała się fantastycznym biegiem, który zakończyła na ósmej pozycji, choć niemalże do końca zmagań walczyła o brązowy medal. Jej poczynania na antenie Eurosportu komentowała m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli, która wystosowała jasny apel ws. swojej koleżanki po fachu. Ten zapewne odbije się szerokim echem w szeregach PZN.
22 lutego to już niestety ostatni dzień zmagań w ramach zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - i przyniósł on nam wyłącznie jeden "biało-czerwony" występ. W niedzielny poranek do akcji na "królewskim" dystansie 50 km stylem klasycznym ruszyła Eliza Rucka-Michałek i... pokazała niesamowitą wolę walki.
Startująca z numerem 21 zawodniczka ostatecznie przejechała linię mety jako ósma, choć bardzo długo znajdowała się w grupie sportsmenek mających realną szansę na brązowy medal. Mimo że 25-latka nie weszła na podium, to ta jazda bez dwóch zdań zasługuje na wielkie uznanie, zwłaszcza, jeśli spojrzeć na drogę, jako przeszła Rucka-Michałek.
Kapitalny powrót Ruckiej-Michałek. Pokazała klasę na zimowych igrzyskach
Biegaczka narciarska bowiem z powodów zdrowotnych w 2021 roku postanowiła zrezygnować ze sportu - na trasie zdarzały jej się zasłabnięcia, które, jak się potem okazało, były wynikiem zespołu wazowagalnego.
Związane z nim spadki ciśnienia krwi i zwolnienia akcji serca ustąpiły jednak po tym, jak Rucka-Michałek urodziła dwójkę dzieci. Tym samym, po czterech latach przerwy, mogła bezpiecznie wrócić do swej ukochanej dyscypliny.
Treningi wznowiła pod okiem swojego męża, Mikołaja, a w ostatnim czasie dość głośno zrobiło się o zbiórce, którą para założyła, by być w stanie zorganizować ostatni obóz przygotowawczy przed IO. W związku z tą sytuacją Polski Związek Narciarski wydał następnie obszerne oświadczenie dotyczące tego, jak z perspektywy tej organizacji wyglądała kwestia wsparcia dla reprezentantki Polski. Niemniej, patrząc na ten kontekst, szczególnie ciekawe zdają się słowa, które wypowiedziała Justyna Kowalczyk-Tekieli.
Kowalczyk-Tekieli zaapelowała ws. Ruckiej-Michałek. "To jest niewiarygodne"
Olimpijska multimedalistka komentowała bieg Elizy Ruckiej-Michałek na antenie Eurosportu wraz z Kacprem Merkiem. Gdy jej koleżanka po fachu przekroczyła linię mety, Kowalczyk-Tekieli wystosowała bardzo jasny apel.
Jeszcze raz powtórzę: dajmy Elizce i jej mężowi pracować i stwórzmy im ku temu warunki, bo widzimy, że dziewczyna może. Na 50 km nie ma przypadków, wierzcie mi
"On biegła te 50 km w strefie medalowej, trenując z mężem i dziećmi. To jest niewiarygodne" - dodała. Warto nadmienić, że zajęcie ósmego miejsca spowoduje, że Rucka-Michałek otrzyma od Ministerstwa Sportu i Turystyki specjalne stypendium, o czym para komentatorska wspominała kilkukrotnie podczas transmisji z zawodów. Dla naszej reprezentantki bez dwóch zdań będzie to istotne wsparcie.