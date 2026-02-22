Kapitalny występ Ruckiej-Michałek, Polka walczyła o medal. Nagły apel Kowalczyk-Tekieli, PZN to usłyszy

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Za nami ostatnie emocje związane z występami polskich kadrowiczów na zimowych igrzyskach olimpijskich - 22 lutego do walki na dystansie 50 km ruszyła Eliza Rucka-Michałek i... popisała się fantastycznym biegiem, który zakończyła na ósmej pozycji, choć niemalże do końca zmagań walczyła o brązowy medal. Jej poczynania na antenie Eurosportu komentowała m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli, która wystosowała jasny apel ws. swojej koleżanki po fachu. Ten zapewne odbije się szerokim echem w szeregach PZN.

Zawodniczka narciarstwa biegowego w stroju sportowym startuje podczas zawodów olimpijskich, obok kobieta w cywilnym ubraniu siedzi opierając głowę na dłoni, zamyślona.
Eliza Rucka-Michałek i Justyna Kowalczyk-TekieliPAP/EPA/FILIP SINGER - Pawel Murzyn/East NewsPAP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

22 lutego to już niestety ostatni dzień zmagań w ramach zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - i przyniósł on nam wyłącznie jeden "biało-czerwony" występ. W niedzielny poranek do akcji na "królewskim" dystansie 50 km stylem klasycznym ruszyła Eliza Rucka-Michałek i... pokazała niesamowitą wolę walki.

Startująca z numerem 21 zawodniczka ostatecznie przejechała linię mety jako ósma, choć bardzo długo znajdowała się w grupie sportsmenek mających realną szansę na brązowy medal. Mimo że 25-latka nie weszła na podium, to ta jazda bez dwóch zdań zasługuje na wielkie uznanie, zwłaszcza, jeśli spojrzeć na drogę, jako przeszła Rucka-Michałek.

Skandaliczne słowa we włoskiej telewizji. Izraelczycy oburzeni. Jest reakcja

Kapitalny powrót Ruckiej-Michałek. Pokazała klasę na zimowych igrzyskach

Biegaczka narciarska bowiem z powodów zdrowotnych w 2021 roku postanowiła zrezygnować ze sportu - na trasie zdarzały jej się zasłabnięcia, które, jak się potem okazało, były wynikiem zespołu wazowagalnego.

Związane z nim spadki ciśnienia krwi i zwolnienia akcji serca ustąpiły jednak po tym, jak Rucka-Michałek urodziła dwójkę dzieci. Tym samym, po czterech latach przerwy, mogła bezpiecznie wrócić do swej ukochanej dyscypliny.

Treningi wznowiła pod okiem swojego męża, Mikołaja, a w ostatnim czasie dość głośno zrobiło się o zbiórce, którą para założyła, by być w stanie zorganizować ostatni obóz przygotowawczy przed IO. W związku z tą sytuacją Polski Związek Narciarski wydał następnie obszerne oświadczenie dotyczące tego, jak z perspektywy tej organizacji wyglądała kwestia wsparcia dla reprezentantki Polski. Niemniej, patrząc na ten kontekst, szczególnie ciekawe zdają się słowa, które wypowiedziała Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Kowalczyk-Tekieli zaapelowała ws. Ruckiej-Michałek. "To jest niewiarygodne"

Olimpijska multimedalistka komentowała bieg Elizy Ruckiej-Michałek na antenie Eurosportu wraz z Kacprem Merkiem. Gdy jej koleżanka po fachu przekroczyła linię mety, Kowalczyk-Tekieli wystosowała bardzo jasny apel.

Jeszcze raz powtórzę: dajmy Elizce i jej mężowi pracować i stwórzmy im ku temu warunki, bo widzimy, że dziewczyna może. Na 50 km nie ma przypadków, wierzcie mi
stwierdziła.

"On biegła te 50 km w strefie medalowej, trenując z mężem i dziećmi. To jest niewiarygodne" - dodała. Warto nadmienić, że zajęcie ósmego miejsca spowoduje, że Rucka-Michałek otrzyma od Ministerstwa Sportu i Turystyki specjalne stypendium, o czym para komentatorska wspominała kilkukrotnie podczas transmisji z zawodów. Dla naszej reprezentantki bez dwóch zdań będzie to istotne wsparcie.

Zobacz również:

Ekipa Adama Ammoura podczas rywalizacji na igrzyskach
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Niewiarygodne, co przytrafiło się Niemcom na igrzyskach. Ostatni finał i taka scena, zdecydował ułamek sekundy

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Młody sportowiec w białej kurtce z napisem Polska i czapce, trzyma narty Fischer oraz pomarańczowe kijki, w tle ośnieżone góry, trybuny oraz kibice.
Eliza Rucka-MichałekTomasz KalembaINTERIA.PL
Zawodniczka w stroju narciarskim i opasce na głowie bierze udział w zawodach sportowych na śniegu. W oddali widoczna rozmyta sceneria, skupiająca uwagę na sportowcu.
Eliza Rucka-MichałekTHORE/BILDBYRÅN/ShutterstockEast News
Biegaczka narciarska w czerwonym stroju reprezentacji Polski, w trakcie wyścigu na trasie narciarskiej, otoczona śniegiem oraz kolorowymi znacznikami na trasie.
Eliza Rucka-MichałekPierre TeyssotAFP
Marta Zawadzka: Turniej hokeistów był pełen niespodzianekPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja