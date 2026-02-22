22 lutego to już niestety ostatni dzień zmagań w ramach zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - i przyniósł on nam wyłącznie jeden "biało-czerwony" występ. W niedzielny poranek do akcji na "królewskim" dystansie 50 km stylem klasycznym ruszyła Eliza Rucka-Michałek i... pokazała niesamowitą wolę walki.

Startująca z numerem 21 zawodniczka ostatecznie przejechała linię mety jako ósma, choć bardzo długo znajdowała się w grupie sportsmenek mających realną szansę na brązowy medal. Mimo że 25-latka nie weszła na podium, to ta jazda bez dwóch zdań zasługuje na wielkie uznanie, zwłaszcza, jeśli spojrzeć na drogę, jako przeszła Rucka-Michałek.

Kapitalny powrót Ruckiej-Michałek. Pokazała klasę na zimowych igrzyskach

Biegaczka narciarska bowiem z powodów zdrowotnych w 2021 roku postanowiła zrezygnować ze sportu - na trasie zdarzały jej się zasłabnięcia, które, jak się potem okazało, były wynikiem zespołu wazowagalnego.

Związane z nim spadki ciśnienia krwi i zwolnienia akcji serca ustąpiły jednak po tym, jak Rucka-Michałek urodziła dwójkę dzieci. Tym samym, po czterech latach przerwy, mogła bezpiecznie wrócić do swej ukochanej dyscypliny.

Treningi wznowiła pod okiem swojego męża, Mikołaja, a w ostatnim czasie dość głośno zrobiło się o zbiórce, którą para założyła, by być w stanie zorganizować ostatni obóz przygotowawczy przed IO. W związku z tą sytuacją Polski Związek Narciarski wydał następnie obszerne oświadczenie dotyczące tego, jak z perspektywy tej organizacji wyglądała kwestia wsparcia dla reprezentantki Polski. Niemniej, patrząc na ten kontekst, szczególnie ciekawe zdają się słowa, które wypowiedziała Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Kowalczyk-Tekieli zaapelowała ws. Ruckiej-Michałek. "To jest niewiarygodne"

Olimpijska multimedalistka komentowała bieg Elizy Ruckiej-Michałek na antenie Eurosportu wraz z Kacprem Merkiem. Gdy jej koleżanka po fachu przekroczyła linię mety, Kowalczyk-Tekieli wystosowała bardzo jasny apel.

Jeszcze raz powtórzę: dajmy Elizce i jej mężowi pracować i stwórzmy im ku temu warunki, bo widzimy, że dziewczyna może. Na 50 km nie ma przypadków, wierzcie mi

"On biegła te 50 km w strefie medalowej, trenując z mężem i dziećmi. To jest niewiarygodne" - dodała. Warto nadmienić, że zajęcie ósmego miejsca spowoduje, że Rucka-Michałek otrzyma od Ministerstwa Sportu i Turystyki specjalne stypendium, o czym para komentatorska wspominała kilkukrotnie podczas transmisji z zawodów. Dla naszej reprezentantki bez dwóch zdań będzie to istotne wsparcie.

