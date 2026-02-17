Kapitalny występ Polki na igrzyskach. Rekord sezonu, będzie wielki finał

We wtorek 17 lutego na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo znów pokazali się reprezentanci Polski. Nasi kadrowicze rywalizowali m.in. w biathlonie czy kombinacji norweskiej. W pierwszej z dyscyplin sztafeta męska zajęła 11. miejsce, natomiast w drugiej Miłosz Krzempek plasuje się na 26., a Kacper Jarząbek na 36. pozycji po po pierwszej konkurencji, czyli skokach na dużym obiekcie w Predazzo.

O godz. 18:45 ruszyły zmagania pań w programie krótkim solistek łyżwiarstwa figurowego. Tam biało-czerwone barwy reprezentowała pochodząca z Rosji Jekatierina Kurakowa. 23-latka wcześniej brała udział w rywalizacji drużynowej, gdzie uzyskała 57.76 pkt i zajęła 9., przedostatnie miejsce. Cała reprezentacja Polski uplasowała się na 10. (ostatniej) lokacie.

Kurakowa wystąpiła w programie solistek. Polka z kwalifikacją

Teraz Kurakowa miała okazję zaprezentować się w pojedynczej rywalizacji. Urodzona w Moskwie łyżwiarka figurowa wyszła na taflę lodową jako 13. zawodniczka. Łącznie zobaczyliśmy występy 29 sportsmenek. 24 z nich uzyskało awans do finałowej konkurencji.

Świetny wynik zanotowała m.in. Adielija Pietrosian z numerem startowym dwa. 72.89 pkt od razu dało Rosjance kwalifikacje. Na trybunach pojawili się kibice, którzy wspierali swoją rodaczkę występującą pod neutralną flagą. 18-latka przez wielu ekspertów była postrzegana jako jedna z faworytek do zgarnięcia krążka. W trakcie dzisiejszego programu długo była pierwsza. Po dwóch godzinach rywalizacji wyprzedziła ją dopiero 17-letnia Japonka Ami Nakai (78.71 pkt).

Reprezentantce Polski na żywo kibicował inny Polak rosyjskiego pochodzenia - Władimir Samojłow. Nasza zawodniczka po swojej próbie wskoczyła na piątą pozycję, zgarnęła 60.14 pkt. Pobiła swój rekord w sezonie i od razu uzyskała kwalifikację! Ostatecznie zajęła 19. miejsce. Dzięki temu powalczy w finałowej rywalizacji.

- Byłam tak bardzo zestresowana... I nie byłam na to przygotowana, bo ja przez cały sezon nigdy się nie stresuję. Myślałam, że dzisiaj tak samo do tego podejdę, ale nie. Naprawdę, bardzo! Nie czuję swoich nóżek, mam takie... Mówiłam do siebie "Katia, teraz albo nigdy" - opowiadała 23-latka w rozmowie z Interią.

Program dowolny solistek odbędzie się już w najbliższy czwartek. Po jego zakończeniu rozdane zostaną medale.

Wyniki programu krótkiego solistek:

1. Ami Nakai (Japonia) 78.71

2. Kaori Sakamoto (Japonia) 77.23

3. Alysa Liu (USA) 76.59

4. Mone Chiba (Japonia) 74.00

5. Adielija Pietrosian (Rosja) 72.89

19. Jekatierina Kurakowa (Polska) 60.14

Jekaterina Kurakowa od 2019 roku reprezentuje Polskę. I jeszcze naszą największą gwiazdą w rozgrywce solistów Raniero Corbelletti Newspix.pl

Jekaterina Kurakowa AP/Associated Press East News

