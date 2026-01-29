Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kancelaria prezydenta potwierdza ws. igrzysk. Jest reakcja ministerstwa. Będzie gorąco?

Artur Gac

Artur Gac

W piątek swoje wielkie święto będą mieli ci sportowcy, którzy wezmą udział w uroczystości wręczenia nominacji oraz ślubowaniu Olimpijskiej Reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. PKOl oficjalnie komunikuje, że w Centrum Olimpijskim stawi się prezydent RP Karol Nawrocki. Interia potwierdziła, że nie zabraknie także szefostwa Ministerstwa Sportu i Turystyki, które jest na kursie kolizyjnym z prezesem Radosławem Piesiewiczem. Czy to zwiastun tego, że przy ul. Wybrzeże Gdyńskie może zrobić się gorąco? Oto szczegóły.

Dwóch mężczyzn w garniturach, pierwszy z nich na zewnątrz, w tle fragment budynku i roślinności, drugi wewnątrz, w okularach, patrzący przed siebie, obaj wyglądają na zaangażowanych lub zamyślonych.
Prezydent RP Karol Nawrocki i minister sportu Jakub RutnickiCover Images/East NEws & Filip Naumienko/REPORTEREast News
60 sportowców, w tym jedna kadrowiczka rezerwowa w bobslejach - tyle zawodniczek (37+1) i zawodników (28) liczy skład reprezentacji Polski na rozpoczynające się już 6 lutego igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. - Bierzemy udział w 12 z 16 dyscyplinach. Do tego dochodzą 82 osoby współpracujące i 15 osób w misji olimpijskiej. Łącznie do Włoch uda się 157 osób - prezydował w poniedziałek w siedzibie PKOl w Warszawie prezes instytucji Radosław Piesiewicz.

Prezydent Nawrocki i minister Rutnicki u prezesa Piesiewicza. Powodem ślubowanie

Tamto wydarzenie, nazwane nie konferencją, a jedynie briefingiem prasowym, miało być tylko preludium do uroczystości, który odbędzie się w piątek. Tymczasem byliśmy świadkami dwóch pożarów. Jednego, wznieconego przez Polski Związek Narciarski (skandaliczna sprawa z nominacją dla alpejek), za co nieobecny na miejscu prezes Adam Małysz usłyszał pod swoim adresem cierpkie słowa. I drugiego, który postanowił rozpalić prezes Piesiewicz, gdy razem z wierchuszką PKOl dokonał budzącej wątpliwości wymiany zawodników - żeby było ciekawiej, także w narciarstwie alpejskim, przy czym w składzie mężczyzn.

    Od tego momentu konflikt na linii Piesiewicz - Małysz wkroczył na nieznany wcześniej poziom, bowiem obie strony nie szczędziły sobie mocnych słów. W rolę mediatora chciał wcielić się minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki, ale jego inicjatywa wydawała się być skazana na niepowodzenie, bo szef tego resortu - mówiąc eufemistycznie - także ma anse ze sternikiem PKOl.

    Piątkowa konferencja, która rozpocznie się o godz. 11, będzie dużym wydarzeniem. Największymi bohaterami będą ci wszyscy sportowcy, którym tego dnia uda się stawić w Centrum Olimpijskim, aby odebrać nominacje i złożyć ślubowanie. Rangę uroczystości niewątpliwie podniesie obecność prezydenta RP Karola Nawrockiego.

    O tym oficjalnie informuje Biuro Komunikacji PKOl w przesłanym do mediów komunikacie. Dowiadujemy się także, że planowane jest wystąpienie prezydenta. Interia zwróciła się z pytaniem do osoby z otoczenia prezydenta, czy Karol Nawrocki podczas tego wydarzenia zabierze głos także w tych najbardziej palących kwestiach.

    - Scenariusz wydarzenia jest z PKOl-u. Tak naprawdę my tutaj nie jesteśmy najważniejsi, tylko sportowcy. To w nich należy wlać trochę otuchy i wesprzeć ich dobrym słowem - przekazał Interii. Rozmówca wyraził wątpliwość, by poruszano się wokół tej najbardziej kontrowersyjnej tematyki, choć zastrzegł, że to tylko jego prywatne zdanie.

    W komunikacie, który jest literalnie identyczny jak ten, opublikowany na stronie Kancelarii Prezydenta w zakładce z zapowiedziami prasowymi dla mediów, nie ma słowa o tym, by w Centrum Olimpijskim była szersza reprezentacja urzędników państwa.

    Tymczasem Interia potwierdziła, że do siedziby PKOl wybiera się także minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki. Ale nie tylko sternik resortu. W rozmowie z sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneuszem Rasiem ustaliliśmy, że będzie szersza reprezentacja kierownictwa.

    - Pojedziemy tam wszyscy. Wcześniej, o godz. 7:45 na ul. Klonowej, spotkamy się z mundurowymi olimpijczykami u wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza - zdradził Raś. 

    - Jedziemy do Centrum Olimpijskiego dla sportowców, z szacunku dla sportowców. Przecież to naturalne, że państwo ponosi koszt przygotowania polskich sportowców, więc trudno nie być w tak uroczystej chwili i nie życzyć wszystkiego najlepszego na arenie olimpijskiej - dodał wiceminister sportu. Według naszych informacji, planowane jest także przemówienie ministra Rutnickiego. Urzędnik w rozmowie w RMF FM nie oszczędzał prezesa Piesiewicza. I przyznał, że nie ma akredytacji na imprezę we Włoszech.

      Czy dla celu wyższego, czyli zachowanego uroczystej atmosfery ślubowania, uda się w piątek uniknąć ostrych polemik i kontrowersji? Przekonamy się o tym od godziny 11.

      Artur Gac

      Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu podczas konferencji prasowej, w tle widoczne logotypy sponsorów i partnerów wydarzenia.
      Prezes PKOl Radosław PiesiewiczPiotr NowakPAP
      Ireneusz Raś, wiceminister sportu
      Ireneusz Raś, wiceminister sportuArtur Widak/NurPhotoAFP
      Mężczyzna w eleganckim płaszczu gestykuluje podczas przemówienia, stojąc przy mikrofonie na tle kilku polskich flag.
      Prezydent RP - Karol NawrockiPawel Wodzynski/East News/ Pawel Wodzynski/East NewsEast News
