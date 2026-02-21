Kamila Sellier nadała komunikat ze szpitala. Zdjęcie i kilka słów po koszmarnym wypadku
Kamila Sellier w trakcie short trackowych zmagań na 1500 metrów doznała poważnej kontuzji. Polska zawodniczka podczas startu w ćwierćfinale została uderzona ostrzem łyżwy w okolice oka i musiała przejść zabieg. Przez długi czas oczekiwano na komunikat ws. stanu zdrowia zawodniczki. Wiadomo już, że 25-latka jest już w nieco lepszej formie. Postanowiła sama zamieścić parę słów w mediach społecznościowych.
To, co działo się na torze, wyglądało brutalnie. Sellier upadła w biegu na 1500 metrów, podcięła w ten sposób włoską zawodniczkę, Ariannę Fontanę, a potem dostała przypadkowy cios łyżwą od reprezentantki USA, Kristen Santos-Griswold. Ta została później ukarana przez sędziów - wykluczono ją z zawodów.
ZIO: Kamila Sellier trafiła do szpitala
Widzowie mogli zobaczyć na twarzy leżącej Sellier krew. Polka została zabrana do szpitala i na miejscu natychmiast się nią zaopiekowano. "Kamila przeszła zabieg, w którym kość została poskładana. Wszystko zostało oczyszczone. Dzisiaj wstała, jest mocno opuchnięta. Nie spała wiele w nocy. Dzisiaj czekają ją testy ruchomości gałki ocznej. Wczoraj oko przeszło pierwsze testy i to jest najważniejsze" - przekazał Konrad Niedźwiedzki, szef polskiej misji olimpijskiej.
Chwilę przed godziną 13:00 pojawił się kolejny komunikat o stanie zdrowia panczenistki. "Kamila w tej chwili czuje się dobrze i pozostaje pod opieką specjalistów. Zostanie w placówce na dalszą diagnostykę do poniedziałku, kiedy zapadnie decyzja dotycząca dalszego postępowania lekarzy" - przekazała polska misja olimpijska.
Kamila Sellier napisała kilka słów w mediach społecznościowych
Sellier, choć nie jest jeszcze w pełni sił, postanowiła wstawić do mediów społecznościowych post ze zdjęciem. Zawodniczka pokazała fotografię z łóżka. Widać było na niej jedynie jej zdrową część twarzy i palce układające się w znany wielu kibicom uproszczony symbol serca.
Wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza, niż mi się wydaje. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze
Natychmiast z wieloma emotikonami serduszek w ramach wsparcia popędziła Natalia Maliszewska. Udostępniła ona również post Sellier w swojej relacji. Widać, że poszkodowana w wypadku panczenistka może liczyć na innych reprezentantów Polski.