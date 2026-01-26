Jest potwierdzenie z PKOl ws. reprezentacji Polski na igrzyska. Ważne wieści o Stochu

Już 6 lutego rozpocznie się jedno z największych świąt sportu, na które z utęsknieniem czekali wszyscy fani zimowych dyscyplin. To bowiem tego dnia w Mediolenia oraz Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się bowiem Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Dla Polski, która ma w swoich szeregach wielu wybitnych sportowców, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku kalendarzowym. Wielu kibiców liczy bowiem na udany rezultat, który okryje wieczną chwałą kolejne pokolenia "Biało-czerwonych" sportowców.

Tegoroczne igrzyska będą dla Polaków niezapomniane z jeszcze jednego powodu. To bowiem ostatni raz, kiedy w światowej czołówce będzie występował nasz multimedalista olimpijski Kamil Stoch. 38-latek po zakończeniu obecnego sezonu odstawi bowiem swoje narty w kąt, przechodząc na zasłużoną emeryturę. W związku z tym PKOl postanowił sprawić, aby tegoroczne ZIO były dla skoczka naprawdę wyjątkowe.

Wielki zaszczyt Kamila Stocha. PKOl potwierdza przypuszczenia

W poniedziałek 26 lutego odbył się briefing prasowy PKOl-u. To właśnie tam została przekazana informacja, która z pewnością ucieszyła wielu kibiców talentu Kamila Stocha. Ikoniczny skoczek został bowiem oddelegowany do bardzo istotnej roli, którą ten wypełni podczas ceremonii otwarcia włoskiej imprezy.

Rozwiń

"Chorążymi Olimpijskiej Reprezentacji Polski #MediolanCortina2026 zostali… Natalia Czerwonka i Kamil Stoch" - możemy przeczytać na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Rola chorążego to zaszczyt, który spotyka tylko najwybitniejszych reprezentantów swojego kraju. To bowiem właśnie chorąży uznawani są za czołowych sportowców swojej nacji. Do takich bez wątpienia należy Kamil Stoch, który w swojej bogatej karierze aż trzykrotnie sięgał po złoty medal zimowych IO, a także wywalczył brąz w zawodach drużynowych. Dla 38-latka będzie to więc uhonorowanie jego sportowych osiągnięć, którymi cieszył on serca kibiców z kraju nad Wisłą.

Dodatkowo przekazano również informacje o zatwierdzeniu 60-osobowego składu, w którym reprezentacja Polski już za kilkanaście dni uda się do Włoch.

Kamil Stoch PZN materiały prasowe

Kamil Stoch AFP

Radosław Piesiewicz, źr. PKOl materiały prasowe

Klaudia Adamek i Linda Weiszewski: Był lekki stres, bo początek sezonu nie poszedł nam tak, jak powinien Polsat Sport