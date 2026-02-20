Jedyny taki przypadek w historii igrzysk. Polka "skreślona" na starcie

Lista nazwisk sportowców, którzy wzięli udział zarówno w letnich, jak i w zimowych igrzyskach olimpijskich, jest bardzo długa. Do tej pory nie było na niej jednak polskiego nazwiska.

Ta sytuacja zmienia się w 2026 roku. Reprezentantką Polski w bobslejach jest bowiem Klaudia Adamek, czyli uczestniczka letnich igrzysk olimpijskich w Tokio (2020). Adamek na tamtej imprezie startowała w sztafecie 4 x 100 m. Polki skończyły swój bieg na 4. miejscu i nie awansowały do wielkiego finału.

Teraz Klaudia Adamek pojedzie w bobslejowej dwójce z Lindą Weiszewski w roli rozpychającej.

Jedyny taki przypadek w historii igrzysk. Niebawem minie sto lat

Jak wspomniano wyżej, wielu sportowców w historii wzięło udział zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. Tylko sześcioro z nich zdołało zdobyć medale na obu tych imprezach.

W całej 130-letniej historii igrzysk olimpijskich tylko jeden sportowiec zdołał latem i zimą zdobyć złoto. A był nim Amerykanin Edward Eagan.

Pierwszy złoty medal igrzysk olimpijskich Eddie Eagan zdobył w 1920 roku w Antwerpii. Była to letnia impreza, a Amerykanin okazał się najlepszym pięściarzem wagi półciężkiej. W wielkim finale pokonał Norwega Sverre Sorsdala.

Na kolejny złoty medal Eagan czekał aż 12 lat. W końcu jednak postanowił wziąć udział w ślizgu bobslejowej czwórki jako reprezentant Stanów Zjednoczonych.

Jego drużyna zdobyła wówczas złoty medal. W 1932 roku zimowe igrzyska obywały się w Lake Placid, więc Eddie Eagan miał okazję zapisać się w historii olimpizmu przed własną publicznością. Wtedy jeszcze nie wiedział, że jego osiągnięcie nie zostanie powtórzone przez niespełna sto lat.

Poza czynnym uprawianiem sportu Eagan był również zawodowym żołnierzem sił powietrzych i brał aktywny udział w II Wojnie Światowej. Na emeryturę przeszedł w stopniu podpułkownika i otrzymał liczne odznaczenia.

Później został szefem Komisji Sportowej stanu Nowy Jork. Zrezygnował w 1951 roku, aby skupić się na pracy prawniczej.

Polki "skreślone" na starcie. W bobslejach nie będzie walki o medal

Dzień przed ślizgiem Linda Weiszewski, czyli połowa naszej bobslejowej dwójki zapowiedziała, że ze sprzętem, jakim dysponuje Polska, nie da się rywalizować z najlepszymi reprezentacjami.

- Ludziom, którzy nie wiedzą, co to bobsleje, wyjaśnię: my jeździmy Seicento, oni jeżdżą Porsche. I to jest ta różnica. Nie da się Seicento prześcignąć Porsche. Nasz bobslej kosztuje 150 tysięcy złotych, Amerykanów - 500 tysięcy, a Niemców podchodzi pod milion - mówiła Weiszewski.

Tym samym trudno liczyć na to, że Klaudia Adamek w historii letnich i zimowych igrzysk olimpijskich zapisze się jako medalistka, chyba że na torze dojdzie do wielkiej sensacji. Samo bycie uczestniczką sprawia, że Polka zapisuje się w historii obu tych imprez jako jedyna reprezentantka w historii naszego kraju.

