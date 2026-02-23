Igrzyska już zakończone. Boniek ruszył do akcji, gorzkie słowa. "My nie istniejemy"

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

W niedzielę 22 lutego oficjalnie dobiegły końca zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Polacy z Półwyspu Apenińskiego przywieźli cztery medale, z czego trzy zdobyli skoczkowie na obiektach w Predazzo. W programie na kanale "Prawda Futbolu" o podsumowanie imprezy pokusił się Zbigniew Boniek. - Sporty zimowe u nas nie istnieją - podsumował krótko były prezes PZPN.

Mężczyzna w średnim wieku o jasnych włosach i wąsach patrzy poważnie w obiektyw, ubrany w jasnoniebieską koszulę, w tle rozmyte światła.
Zbigniew BoniekPIOTR KAMIONKA/REPORTER East News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Przed startem zimowych igrzysk olimpijskich polscy kibice szans medalowych upatrywali głównie na torze dla panczenistów i panczenistek. Tam mieliśmy przynajmniej trzy naprawdę mocne nazwiska. Mowa rzecz jasna o Damianie Żurku, Kai Ziomek-Nogal oraz Władimirze Semirunniju.

Semirunnij doprowadził Rosjan do furii. Naprawdę to napisali. "Twarz rusofobów "

Ostatecznie z tych kilku szans medalowych Biało-Czerwoni "skonsumowali" tylko jedną. Na 10 kilometrów wicemistrzostwo olimpijskie zdobył Semirunnij. Oprócz tego łyżwiarstwo kojarzyć nam się będzie po tych igrzyskach z rozczarowaniami. Inaczej sytuacja prezentuje się jeśli chodzi o sensacyjnie dobre wyniki w skokach narciarskich.

Boniek krótko po igrzyskach. Jaśniej się nie da

Tam z kolei Polacy lecieli bez większych nadziei, co sprawia, że trzy medale zdobyte na obiektach w Predazzo stanowią wspaniałą niespodziankę. - Całe szczęście, że Tomasiak poleciał, nie przejmował się niczym, nie wiedział, gdzie jest i po prostu skakał - stwierdził na kanale "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek.

Dramatyczne wyznanie Lindsey Vonn. Mówi o zagrożeniu amputacją. Oto nowe wieści

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pokusił się także o ogólną konstatację na temat występu Polaków. - Nie było nas na tych igrzyskach. Trzy medale zdobył jeden zawodnik, a czwarty zdobył Rosjanin, który startuje pod naszą flagą. Jako 38 milionowy jedziemy na igrzyska, wszystko zaczyna się od kłótni, w których strojach startować. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Sporty zimowe u nas nie istnieją - podsumował Boniek.

Mężczyzna z siwymi włosami w czarnym swetrze siedzi przed mikrofonem na tle ścianki z logo sponsorów sportowych, a w okrągłym wstawieniu w prawym górnym rogu znajduje się twarz innego mężczyzny, zamyślonego lub smutnego.
Boniek uderzył się w pierś. Były prezes PZPN wypalił na temat trenera LegiiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / PIOTR NOWAK / AFPAFP
Mężczyzna w odzieży sportowej z naszywką FIS patrzy w górę, na pierwszym planie wyraziste, skupione spojrzenie, w lewym górnym rogu okrągłe wstawienie z twarzą innego mężczyzny w garniturze, sprawiającego wrażenie zaniepokojonego.
Sandro Pertile wypowiedział się ws. rosyjskich skoczków. Władimir Putin nie będzie zadowolonyDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / PAVEL GOLOVKIN / POOLAFP
Po lewej stronie starszy mężczyzna w jasnej koszuli z zawieszką na szyi, po prawej trzy kobiety w czerwonych sportowych strojach z orzełkiem na piersi biegnące po murawie, w tle inne osoby oraz fragment stadionu.
Zbigniew Boniek zabrał głos po pierwszym meczu Polek na Euro 2025PIOTR KAMIONKA/REPORTER, MIGUEL MEDINA/AFPEast News
Drzewiecki/ Matuszewski - Cabral/ Miedler. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja