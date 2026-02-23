Igrzyska już zakończone. Boniek ruszył do akcji, gorzkie słowa. "My nie istniejemy"

Przed startem zimowych igrzysk olimpijskich polscy kibice szans medalowych upatrywali głównie na torze dla panczenistów i panczenistek. Tam mieliśmy przynajmniej trzy naprawdę mocne nazwiska. Mowa rzecz jasna o Damianie Żurku, Kai Ziomek-Nogal oraz Władimirze Semirunniju.

Ostatecznie z tych kilku szans medalowych Biało-Czerwoni "skonsumowali" tylko jedną. Na 10 kilometrów wicemistrzostwo olimpijskie zdobył Semirunnij. Oprócz tego łyżwiarstwo kojarzyć nam się będzie po tych igrzyskach z rozczarowaniami. Inaczej sytuacja prezentuje się jeśli chodzi o sensacyjnie dobre wyniki w skokach narciarskich.

Boniek krótko po igrzyskach. Jaśniej się nie da

Tam z kolei Polacy lecieli bez większych nadziei, co sprawia, że trzy medale zdobyte na obiektach w Predazzo stanowią wspaniałą niespodziankę. - Całe szczęście, że Tomasiak poleciał, nie przejmował się niczym, nie wiedział, gdzie jest i po prostu skakał - stwierdził na kanale "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pokusił się także o ogólną konstatację na temat występu Polaków. - Nie było nas na tych igrzyskach. Trzy medale zdobył jeden zawodnik, a czwarty zdobył Rosjanin, który startuje pod naszą flagą. Jako 38 milionowy jedziemy na igrzyska, wszystko zaczyna się od kłótni, w których strojach startować. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Sporty zimowe u nas nie istnieją - podsumował Boniek.

Boniek uderzył się w pierś. Były prezes PZPN wypalił na temat trenera Legii Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / PIOTR NOWAK / AFP AFP

Sandro Pertile wypowiedział się ws. rosyjskich skoczków. Władimir Putin nie będzie zadowolony DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / PAVEL GOLOVKIN / POOL AFP

Zbigniew Boniek zabrał głos po pierwszym meczu Polek na Euro 2025 PIOTR KAMIONKA/REPORTER, MIGUEL MEDINA/AFP East News

Drzewiecki/ Matuszewski - Cabral/ Miedler. Skrót meczu Polsat Sport