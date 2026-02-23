Igrzyska już zakończone. Boniek ruszył do akcji, gorzkie słowa. "My nie istniejemy"
W niedzielę 22 lutego oficjalnie dobiegły końca zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Polacy z Półwyspu Apenińskiego przywieźli cztery medale, z czego trzy zdobyli skoczkowie na obiektach w Predazzo. W programie na kanale "Prawda Futbolu" o podsumowanie imprezy pokusił się Zbigniew Boniek. - Sporty zimowe u nas nie istnieją - podsumował krótko były prezes PZPN.
Przed startem zimowych igrzysk olimpijskich polscy kibice szans medalowych upatrywali głównie na torze dla panczenistów i panczenistek. Tam mieliśmy przynajmniej trzy naprawdę mocne nazwiska. Mowa rzecz jasna o Damianie Żurku, Kai Ziomek-Nogal oraz Władimirze Semirunniju.
Ostatecznie z tych kilku szans medalowych Biało-Czerwoni "skonsumowali" tylko jedną. Na 10 kilometrów wicemistrzostwo olimpijskie zdobył Semirunnij. Oprócz tego łyżwiarstwo kojarzyć nam się będzie po tych igrzyskach z rozczarowaniami. Inaczej sytuacja prezentuje się jeśli chodzi o sensacyjnie dobre wyniki w skokach narciarskich.
Boniek krótko po igrzyskach. Jaśniej się nie da
Tam z kolei Polacy lecieli bez większych nadziei, co sprawia, że trzy medale zdobyte na obiektach w Predazzo stanowią wspaniałą niespodziankę. - Całe szczęście, że Tomasiak poleciał, nie przejmował się niczym, nie wiedział, gdzie jest i po prostu skakał - stwierdził na kanale "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek.
Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pokusił się także o ogólną konstatację na temat występu Polaków. - Nie było nas na tych igrzyskach. Trzy medale zdobył jeden zawodnik, a czwarty zdobył Rosjanin, który startuje pod naszą flagą. Jako 38 milionowy jedziemy na igrzyska, wszystko zaczyna się od kłótni, w których strojach startować. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Sporty zimowe u nas nie istnieją - podsumował Boniek.