W kwalifikacjach do finału sprintu mężczyzn w reprezentacji Polski wystartowali Maciej Staręga i Dominik Bury.

W pierwszej rundzie pobiegł Maciej Staręga. Po jego starcie, na półmetku kwalifikacji, Polska plasowała się na siódmym miejscu.

Wszystko zależało więc od Dominika Burego, który w sprincie nie czuje się najlepiej. Mimo to potrafił utrzymać reprezentację Polski w czołowej piętnastce - dokładnie na piętnastym miejscu.

Jako pierwszy z Polaków wystartował Dominik Bury, który biegł pod koniec stawki. Przodował Johanees Klaebo, który walczył o swój kolejny medal igrzysk olimpijskich.

Dominik Bury swój bieg skończył jako 12. Zmienił go Maciej Staręga. Polak pobiegł na swoim dobrym poziomie, ale nie zapewniło to naszej drużynie lepszej pozycji.

Klaebo z 10. złotem igrzysk olimpijkich. Historyczny moment

Tuż przed ostatnią zmianą walka o medalowe miejsca zapowiadała się niezwykle pasjonująco, ale warto docenić to, co zrobił Maciej Staręga. Dał on Polsce awans na 9. miejsce. Dominik Bury musiał zrobić, co w jego mocy, aby to utrzymać.

To Buremu się, niestety, nie udało. Polska skończyła na 13. miejscu, a złoty medal zdobyła Norwegia, czyli Johannes Klaebo i Einar Hedegart.

Tym samym Johannes Klaebo zdobył swój 10. złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich, a 5. w 2026 roku.

Norweski mistrz tym samym prześcignął wiele olimpijskich legend, które na koncie mają "tylko" dziewięć złotych medali: Katie Ledecky, Łarysę Łatyninę, Marka Spitza, Paavo Johannesa Nurmiego, Caeleba Dressela i Karla Lewisa.

Więcej złotych medali ma już tylko Michael Phelps. Amerykański pływak zdobył ich aż 23, więc na ten moment znajduje się on poza zasięgiem jakiegokolwiek sportowca.

Na zimowych igrzyskach olimpijskich Johaness Klaebo nie ma już sobie równych. Marit Bjorgen, Ole Einar Bjorndalen i Bjorn Daehlie zdobyli po osiem złotych medali. 29-letni Johanees Klaebo przebił ich o dwa krążki. Tak właśnie we Włoszech napisała się wielka historia zimowych igrzysk olimpijskich.

1. Norwegia - 18:28.9

2. Stany Zjednoczone - 18:30.3

3. Włochy - 18:32.2

...

13. Polska - 18:49.0

Dominik Bury HANNIBAL HANSCHKE/EPA PAP

Maciej Staręga Iwańczuk East News

Polska gospodarzem igrzysk w 2040 lub 2044 roku? "Bardzo podoba mi się ta idea" Polsat Sport