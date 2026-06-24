Historyczna decyzja MKOl: każdy olimpijczyk dostanie przelew

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) na sesji w Lozannie postanowił, że olimpijczycy otrzymają granty na rozwój kariery. Decyzję tę ogłosił w środę (24 czerwca) Pau Gasol, przewodniczący komisji sportowców w MKOl.

To jedno z pierwszych działań podejmowanych w ramach "Fit for the Future Olympian", który ma zapewnić sportowcom wsparcie.

Wielotysięczna dotacja dla wszystkich olimpijczyków. MKOl właśnie ogłosił

MKOl spodziewa się, że około 14 tysięcy sportowców na każdych igrzyskach będzie uprawnionych do otrzymania dotacji w wysokości 10 tysięcy dolarów (ok. 38 tysięcy złotych). Zostanie ona przekazana za pośrednictwem narodowych komitetów olimpijskich.

- Dotacja ta będzie dostępna dla każdego olimpijczyka. Nie tylko dla zdobywców medali - powiedział Gasol.

- To był temat rozmów przez wiele lat i jestem niezwykle dumna, że jesteśmy teraz w stanie to zrobić - dodała Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOl.

Sportowcy otrzymają granty, począwszy od zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (2026). Uprawieni do dotacji będą wszyscy uczestnicy tych i kolejnych igrzysk pod warunkiem, że nie dopuścili się naruszenia przepisów antydopingowych lub kodeksu etyki MKOl.

MKOl będzie teraz pracował nad mechanizmem składania wniosków. Pod koniec roku proces ich składania ma być otwarty, a pierwsze płatności zostaną dokonane w 2027 roku.

W ostatnich ZIO we Włoszech w reprezentacji Polski wystąpiło 59 sportowców. Każdy z nich otrzyma zatem wspomnianą dotację.

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Wybór gospodarza igrzysk wraca do pierwotnej formuły

Międzynarodowy Komitet Olimpijski też przekazał, że gospodarz letnich igrzysk 2036 zostanie wybrany w 2029 roku. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.

Przywrócono siedmioletni cykl przygotowań, którego nie zastosowano podczas wyboru Los Angeles (2028) i Brisbane (2032). Harmonogram wyboru gospodarza został uzgodniony na spotkaniu MKOl pod przewodnictwem prezydent Kirsty Coventry. Los Angeles i Brisbane zostały wybrane jako gospodarze letnich igrzysk olimpijskich z jedenastoletnim wyprzedzeniem i bez konfrontacji z innymi kandydatami.

Wrócono do dawnego trybu wyboru, który zastosowano przed letnimi igrzyskami w Paryżu w 2024 roku. Stolica Francji została gospodarzem siedem lat wcześniej.

Ta strategiczna zmiana była jednym z celów Coventry, której prezydentura formalnie rozpoczęła się rok temu, gdy zastąpiła Thomasa Bacha.

Konkurs na gospodarza letnich igrzysk 2036 powinien rozpocząć się w marcu przyszłego roku. Komitet Wykonawczy MKOl wybierze oficjalną krótką listę kandydatów. Pod koniec 2028 roku ma rozpocząć się faza "ukierunkowanego dialogu", gdy rządy krajów ubiegających się o organizację imprezy będą zobowiązane do udzielenia gwarancji prawnych i finansowych.

Wybór gospodarza igrzysk olimpijskich w 2036 roku ma się odbyć podczas sesji MKOl w połowie 2029 roku, w miejscu, które nie zostało jeszcze ustalone.

Ponadto w środę MKOl zaakceptował zmiany w Karcie Olimpijskiej, mające na celu wzmocnienie neutralności politycznej sportu. Poprawki wzmacniają zapis podkreślający, że sport powinien być wolny od ingerencji politycznych. MKOl ma pomagać w zapewnianiu neutralności "przez cały czas, wolny od nacisków rządowych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych".

MKOl twierdzi, że reformy mają na celu ochronę sportowców i zawodów przed wpływami zewnętrznymi oraz zapobieganie wykorzystywaniu igrzysk do celów politycznych.

Władimir Semirunnij Luca Bruno East News

Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOl Aris Messinis AFP

Paweł Wąsek Yohei Osada East News

Damian Żurek IMAGO/Andre Weening East News

Eliza Rucka-Michałek Tomasz Kalemba INTERIA.PL





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