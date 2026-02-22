Historia na igrzyskach. Szalony pościg Polki, do końca walczyła o medal

Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań smutne informacje otrzymali szwedzcy kibice. Na starcie pierwszego w historii na igrzyskach 50-kilometrowego biegu kobiet nie stanęła jedna z wielkich faworytek. Mowa o Fridzie Karlsson, która wycofała się z powodu choroby. "Niestety, ma gorączkę i na pewno nie będzie brała udziału w zawodach. Jonna Sundling również nie będzie startować, więc faworytka nie ma już szans na złoto, a zatem drzwi są otwarte" - przyznał na antenie TNT Sports były biathlonista Scott Dixon.

Reprezentacja kraju Trzech Koron i tak miała szansę na sukces. Z powodu nieobecności utytułowanej rodaczki, wzrosły akcje Ebby Andersson. 28-latka rywalizację rozpoczęła w imponującym stylu i oddaliła się od pozostałych konkurentek wraz z Heidi Weng. W międzyczasie ogromny dramat przeżywała kończąca karierę Jessie Diggins. Amerykanka stopniowo traciła dystans do czołówki, dodatkowo tuż przed piętnastym kilometrem zanotowała upadek. Wszystko działo się tuż po zmianie nart.

Imponująca końcówka Elizy Ruckiej-Michałek. Miała realne szanse na podium

Podczas gdy gwiazda zza oceanu próbowała odzyskać właściwy rytm, coraz bardziej przewagę powiększał szwedzko-norweski duet. Już po godzinie zmagań stało się właściwie jasne, że to Heidi Weng lub Ebba Andersson sięgnie po złoty medal. Obie świetnie ze sobą współpracowały, co tylko działało na ich korzyść. "Już pozamiatane" - wypaliła nawet w pewnym momencie Justyna Kowalczyk-Tekieli na antenie Eurosportu. Do zwrotu akcji doszło na około 20 kilometrów przed metą. Niegroźny upadek po założeniu nowych nart zaliczyła Szwedka. Błyskawicznie się pozbierała, a następnie sama uciekła rywalce.

Różnica zwiększała się z każdym kolejnym kilometrem. 28-latka nie dała się dogonić do samej mety, sięgając po złoty medal. Ale cieszyli się nie tylko kibice ze Skandynawii. Imponująco biegła dziś Eliza Rucka-Michałek. Zaczęło się nie spokojnie, lecz później debiutantka na igrzyskach znacznie podkręciła tempo. Efekt? Całkowicie zasłużone miejsce w czołowej dziesiątce. Nasza rodaczka ukończyła współzawodnictwo jako ósma. I aż szkoda, że w decydującej fazie samotnie goniła grupę przed sobą, tracąc przy tym sporo sił.

Ostatecznie na podium poza Ebbą Andersson znalazły się Heidi Weng oraz Nadja Kaelin.

Czołowa dziesiątka biegu na 50 kilometrów kobiet:

