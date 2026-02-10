Po raz kolejny przekonaliśmy się, że w sporcie wszystko potrafi zmienić się o sto osiemdziesiąt stopni w bardzo krótkim okresie. Jeszcze do wczoraj sezon polskich skoczków narciarskich był bardzo nieudany. Krytyka spadała na wszystkich, a przede wszystkim na trenera kadry A, Macieja Maciusiaka. Jedynym promykiem nadziei na sukces na igrzyskach olimpijskich był Kacper Tomasiak, który nieoczekiwanie stał się liderem polskiej kadry skoczków.

Niewielu zakładało jednak, że 19-latek faktycznie stanie na olimpijskim podium. Ale tak się właśnie stało. Tomasiak na skoczni normalnej prezentował się świetnie podczas treningów i dobrą dyspozycję przełożył na konkurs. Po pierwszej serii był na czwartym miejscu, ale w rundzie finałowej w świetnym stylu awansował o dwie lokaty i sięgnął po srebrny medal olimpijski. Tym samym na zawsze zagwarantował sobie miejsce obok największych sław skoków narciarskich.

Wojciech Topór wprost o sukcesie Tomasiaka. Wymowne słowa ws. Macieja Maciusiaka

Młody skoczek zebrał mnóstwo pochwał i jego nazwisko od poniedziałkowego wieczoru jest na ustach całej Polski. Dużo mówi się również o Maciusiaku, jednak wydźwięk tych wypowiedzi jest zgoła odmienny. Szkoleniowiec zbiera dużo niepochlebnych słów, a wielu fanów zarzuca mu, że nie miał zbyt wielkiego udziału w sukcesie Tomasiaka, bo ten należy przypisać Wojciechowi Toporowi, trenerowi kadry B, a więc kadry, w której oficjalnie jest wicemistrz olimpijski.

Temat ten poruszył Jakub Balcerski z portalu Sport.pl. Dziennikarz porozmawiał z Toporem, który w jednoznaczny sposób daje do zrozumienia, że na sukces Tomasiaka złożyło się wiele czynników i nikomu nie można odmawiać udziału w tym osiągnięciu. Szkoleniowiec wyjawił, że od kiedy ruszył Puchar Świata ma ograniczony kontakt ze skoczkiem i więcej czasu na rozmowy mieli tylko w Sapporo, gdzie Topór zastępował Maciusiaka. "Poza tym tyle czasu jesteśmy na wyjazdach, że też nie wydzwaniam, nie zawracam głowy Kacprowi. Jest w dobrych rękach i nie ma potrzeby, żebym się wtrącał teraz" - przyznał szkoleniowiec.

"Nie jestem w stanie, ani nie zamierzam tego robić. Cieszę się, że mogłem mieć udział w jego przygotowaniach do tego sezonu. I to też nie jest tak, że to tylko zasługa kadry B, bo był wspaniale prowadzony w szkole i w kadrze juniorów. A teraz mieliśmy przyjemność wznieść go na wyższy poziom i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć" - odpowiedział Topór na pytanie o to, ile jest "jego ręki" w Tomasiaku. Topór podkreślił, że nie wtrąca się z boku i jego zdaniem ważne jest, aby zawodnik otrzymywał instrukcje od jednego szkoleniowca. Dał tym jasno do zrozumienia, że w ostatnim czasie Tomasiak współpracuje przede wszystkim z Maciusiakiem.

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim JAVIER SORIANO AFP

Maciej Maciusiak, jako trener kadry A, cieszy się z wielkiego sukcesu Kacpra Tomasiaka EXPA/ Tadeusz Mieczynski Newspix.pl

