Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco po ceremonii otwarcia igrzysk. Naprawdę napisali to o Polakach

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

W piątek 6 lutego odbyła się oficjalnie ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. W Mediolanie polską kadrę wyprowadzała Natalia Czerwonka, a w Predazzo Kamil Stoch. Szczególnie wejście na San Siro było niezwykle efektowne. "Najefektowniej, bo piętrowo, w Mediolanie" - napisała Agnieszka Niedzielak ze "Sport.pl".

Sportowiec ubrany w czerwoną kurtkę i zimową czapkę z polską flagą stoi na tle padającego śniegu, obok wstawka ze sceną grupy ludzi ubranych w białe stroje i czerwone czapki formujących piramidę na scenie.
Kamil Stoch i reprezentacja Polski w MediolanieAndrzej IwańczukEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

25. zimowe igrzyska olimpijskie będą szóstymi i zarazem ostatnimi, na których wystąpi Kamil Stoch. Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe nawet dla niego samego, niebawem stanie się faktem. Ten szósty występ nasz mistrz już na pewno zapamięta na zawsze.

Zaskoczyli na ceremonii otwarcia igrzysk. O ich strojach już jest głośno

Trzykrotny triumfator olimpijskich konkursów został bowiem wytypowany do wniesienia polskiej flagi na ceremonii otwarcia imprezy. Ta odbyła się w piątek 6 lutego, a Kamil w Predazzo naszą flagę dzierżył dumnie i z szerokim uśmiechem na twarzy. To jednak nie koniec, bo ceremonię podzielono aż na cztery lokalizacje.

Igrzyska we Włoszech rozpoczęte. Imponujące wejście Polaków

Drugą z polskich choronżych została Natalia Czerwonka. Ta wprowadziła naszą reprezentację na jednym z najbardziej legendarnych stadionów piłkarskich świata - San Siro. Za Czerwonką szła cała grupa polskich sportowców i to właśnie za jej plecami działo się najwięcej. 

Właśnie na ten fakt zwróciła uwagę Agnieszka Niedzielak. "Czteroetapowe wejście reprezentacji Polski zaliczone. Najefektowniej, bo piętrowo, w Mediolanie :)" - napisała w swoich mediach społecznościowych dziennikarka "Sport.pl".

"Polska flaga na San Siro. Natalia Czerwonka przyprowadziła naszych olimpijczyków" - podkreślił z dumą Mateusz Ligęza z "Radia ZET".

"POLSKA GUROM" - dodał Jakub Balcerski ze "Sport.pl".

"Jest i ON! Chorąży Polski - Kamil Stoch w Predazzo rozpoczyna swoje szóste zimowe igrzyska olimpijskie w karierze!" - podsumował Adam Bucholz ze "Skijumping.pl".

Po lewej stronie kobieta w czerwonej koszulce z mikrofonem w dłoni, w tle tablica z logo sponsorów. Po prawej stronie mężczyzna w czapce z polską flagą i kurtce zimowej trzyma narty, wokół widoczny śnieg.
Natalia Czerwonka i Kamil Stoch poniosą flagi na ceremoniach otwarcia ZIO 2026Tomasz Jastrzębowski & Bartłomiej BodzekEast News
Kamil Stoch w Pjongczangu obronił złoto olimpijskie
Kamil Stoch w Pjongczangu obronił złoto olimpijskieAP/AFP/TETSU JOKO/Yomiuri/The Yomiuri ShimbunEast News
Ośnieżone alpejskie szczyty na tle błękitnego nieba z graficznym napisem Studio Mediolan Cortina i motywem barw narodowych Włoch.
"Studio Mediolan Cortina" od 6 lutego w Polsacie SportPolsat Sportmateriały prasowe
Felix Auger-Aliassime - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja