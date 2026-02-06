Gorąco po ceremonii otwarcia igrzysk. Naprawdę napisali to o Polakach

25. zimowe igrzyska olimpijskie będą szóstymi i zarazem ostatnimi, na których wystąpi Kamil Stoch. Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe nawet dla niego samego, niebawem stanie się faktem. Ten szósty występ nasz mistrz już na pewno zapamięta na zawsze.

Trzykrotny triumfator olimpijskich konkursów został bowiem wytypowany do wniesienia polskiej flagi na ceremonii otwarcia imprezy. Ta odbyła się w piątek 6 lutego, a Kamil w Predazzo naszą flagę dzierżył dumnie i z szerokim uśmiechem na twarzy. To jednak nie koniec, bo ceremonię podzielono aż na cztery lokalizacje.

Igrzyska we Włoszech rozpoczęte. Imponujące wejście Polaków

Drugą z polskich choronżych została Natalia Czerwonka. Ta wprowadziła naszą reprezentację na jednym z najbardziej legendarnych stadionów piłkarskich świata - San Siro. Za Czerwonką szła cała grupa polskich sportowców i to właśnie za jej plecami działo się najwięcej.

Właśnie na ten fakt zwróciła uwagę Agnieszka Niedzielak. "Czteroetapowe wejście reprezentacji Polski zaliczone. Najefektowniej, bo piętrowo, w Mediolanie :)" - napisała w swoich mediach społecznościowych dziennikarka "Sport.pl".

"Polska flaga na San Siro. Natalia Czerwonka przyprowadziła naszych olimpijczyków" - podkreślił z dumą Mateusz Ligęza z "Radia ZET".

"POLSKA GUROM" - dodał Jakub Balcerski ze "Sport.pl".

"Jest i ON! Chorąży Polski - Kamil Stoch w Predazzo rozpoczyna swoje szóste zimowe igrzyska olimpijskie w karierze!" - podsumował Adam Bucholz ze "Skijumping.pl".

Natalia Czerwonka i Kamil Stoch poniosą flagi na ceremoniach otwarcia ZIO 2026 Tomasz Jastrzębowski & Bartłomiej Bodzek East News

Kamil Stoch w Pjongczangu obronił złoto olimpijskie AP/AFP/TETSU JOKO/Yomiuri/The Yomiuri Shimbun East News

