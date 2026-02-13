Godziny do walki o medale i takie wieści. Polski gigant już wie. Powtórka z wtorku
Damian Żurek zajął czwarte miejsce w biegu na 1000 metrów. Polakowi do medalu zabrakło niewiele. Przed 26-latkiem walka na dystansie o połowę krótszym. Dobę przed startem zapadła kluczowa decyzja. Okazuje się, że dojdzie do małej powtórki z wtorku. Oby tylko finał był inny dla Żurka, ale także Marka Kani i Piotra Michalskiego, którzy także zaprezentują się przed włoską publicznością.
Damian Żurek pojechał na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech jako nasza największa nadzieja medalowa. 26-letni panczenista ma za sobą najlepszy sezon w karierze. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął on drugie miejsce zarówno na 500 jak i 1000 metrów.
We wtorek odbył się olimpijski finał na dystansie jednego kilometra. Polak zajął czwarte miejsce i do trzeciej pozycji wywalczonej przez Zhongyan Ninga stracił zaledwie 0,07 s. Po złoty medal sięgnął fenomenalny Jordan Stolz, który pobił rekord olimpijski. Natomiast srebrny medal wywalczył Jenning De Boo. We wtorek Amerykanin i Holender jechali ze sobą w czternastej parze. Żurek z kolei wystąpił w ostatnim duecie.
Ważna wiadomość dla Damiana Żurka. I to niespełna dobę przed walką o medal
W sobotę (14 lutego) o godz. 17:00 rozpocznie się walka na dystansie 500 metrów. Znana jest już lista startowa i rozstawienie par. Okazuje się, że Stolz i De Boo ponownie będą rywalizować w jednym duecie. Będzie to trzynasta para. Natomiast Żurek pojawi się na lodzie tuż po nich, a jego rywalem będzie Holender Sebas Diniz.
W rywalizacji zobaczymy także Piotra Michalskiego, który w szóstym duecie będzie rywalizować z Joepem Wennemarsem. Z kolei Marek Kania pojawi się w dziewiątej parze, a jego rywalem będzie Japończyk Tatsuya Shinhama.