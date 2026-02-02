Gdzie jest polska flaga? Otwarty atak szefa PKOl. Ministerstwo: To haniebne

Resort sportu zaprzecza zarzutom wysuwanym przez szefa PKOl i wskazuje na skrzętnie skonstruowaną manipulację. Korespondencja w tak konfrontacyjnym tonie do tej pory nie pojawiała się we wzajemnym dialogu, mimo że napięcie między obiema stronami narastało od tygodni.

"Dalsze kłamstwa szerzone przez Radosława Piesiewicza spotkają się z podjęciem kroków prawnych" - czytamy w sentencji oświadczenia.

Piesiewicz wyprowadza atak. Natychmiastowa replika ministerstwa sportu. Kto mówi prawdę ws. biało-czerwonej flagi?

Klincz zaczął się od posta zamieszczonego w mediach społecznościowych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wpis utrzymany jest w mocno ofensywnej tonacji. A zarzut w nim zawarty uderza bezpośrednio w szefa resortu sportu.

"Bardzo żałuję, że Pan Minister Jakub Rutnicki wyszedł w piątek podczas ślubowania i nie przyjął mojego zaproszenia, żeby porozmawiać o nadchodzących igrzyskach - tych w Mediolanie-Cortinie i tych, które miałyby się odbyć w Polsce - a opuszczając w pośpiechu Centrum Olimpijskie, zostawił teczkę i flagę Polski. Za biało-czerwoną dziękuję, jest ona ważna dla każdego Polaka" - napisał Piesiewicz w poniedziałek przed południem.

Riposta ministerstwa pojawiła się w przestrzeni wirtualnej o godz. 16:13. Z treści komunikatu zamieszczonego w serwisie X wynika, że Piesiewicz mija się ze stanem faktycznym. Przestawiona wersja zdarzeń pozostaje bowiem mocno rozbieżna z wysuwanymi przez szefa PKOl zarzutami.

"Stanowczo zaprzeczamy tym kłamstwom" - informuje MSiT. A w dalszej części oświadczenia czytamy: "Minister przez cały czas trwania uroczystości miał ze sobą flagę Polski, aż do momentu wręczenia jej pani chorąży Natalii Czerwonce. Flaga jest już z naszą medalistką olimpijską i naszą reprezentacją we Włoszech".

"Kłamstwem jest również, że minister sportu i turystyki opuścił siedzibę PKOl w trakcie ślubowania. Minister został do końca uroczystości i po zrobieniu wspólnego zdjęcia, pożegnał się, a następnie udał się do Ministerstwa w celu wykonywania dalszych obowiązków" - to dalszy fragment korespondencji.

Skąd zatem biało-czerwona flaga w siedzibie PKOl, którą Piesiewicz zamieścił na zdjęciu w opublikowanym poście? Jak wynika z wyjaśnień resortu sportu, chodzi o zupełnie inną flagę - tę dyrektor komunikacji MSiT miał przekazać na ręce sekretarza generalnego Marka Pałusa w trakcie trwania uroczystości w PKOl-u.

"Haniebne jest to, że ta flaga jest w tym momencie wykorzystywana przez prezesa PKOl do gierek politycznych i manipulacji" - kwituje strona rządowa.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego.

