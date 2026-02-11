Francuska dominacja na trasie i strzelnicy. Polki daleko w tyle

Kilkanaście minut po godzinie 14:00 na trasę ruszyła pierwsza z zawodniczek. W stawce znalazły się cztery reprezentantki Polski - Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła i Anna Mąka (numery startowe: odpowiednio 7, 35, 67, 72).

Sidorowicz na pierwszym strzelaniu (w pozycji leżącej) była bezbłędna, pozostawiła "zero" w czasie 29,2 sekundy. Zaczęła więc dobrze, jej czas na pierwszym punkcie pomiaru poprawiła dopiero 18. na liście Teraza Vobornikova. Niebawem nasza rodaczka pojawiła się na drugim strzelaniu (na stojąco). Tym razem zaczęła od pudła, zdecydowała się skorygować postawę, po czym czterokrotnie trafiła do celu.

Kamila Żuk zaczęła źle, od trzech pudeł, choć wiadomo było, że w jej przypadku eksperci nastawiają się na mocniejsze występy w sprincie i sztafecie. Polskim kibicom tę gorycz mogło osłodzić kolejne bezbłędne strzelanie na leżąco w wykonaniu Sidorowicz. Z kolei Żuk przy drugim spotkaniu z tarczą zanotowała 4/5. To oznaczało już cztery błędy i zarazem cztery minuty karne.

Złoty medal dla Francji. Julia Simon nie miała sobie równych

Po chwili Sidorowicz przyjechała na ostatnie strzelanie, również pomyliła się jeden raz, więc zamknęła zmagania z rezultatem 18/20 oznaczającym 120 sekund karnych. Można było się obawiać, że zabiorą one szansę Zakopiance na czołową dziesiątkę.

Jakieła zaczęła od jednego pudła, a następnie Żuk na trzecim strzelaniu była bezbłędna, co jednak było już niejako na otarcie łez. Chwilę później na strzelnicy pojawiła się także Anną Mąka, która również raz spudłowała. Niedługo potem na metę przybiegła Natalia Sidorowicz z czasem 44:22:0, była trzecia.

Na czwartym strzelaniu doskonale spisała się Francuzka Julia Simon, która tym samym otworzyła sobie drzwi do złotego medalu. Na metę przybiegła z czasem 41:15:6. Niedługo po niej na mecie zameldowała się rodaczka Lou Jeanmonnot-Laurent z czasem o blisko minutę gorszym, co dawało jej drugie miejsce.

Gdy wszyscy ekscytowali się walką o medale na strzelnicy bardzo dobrze spisała się Anna Mąka, która była bezbłędna. O kilkanaście sekund gorszy czas od drugiej z Francuzek miała Lora Hristova. Bułgarka ruszała na trasę z numerem 23 i ostatecznie strata nieco ponad minuty zapewniła jej brązowy medal.

Polki ostatecznie na metę dobiegły z czasami, które nie dawały żadnych nadziei na medale. Najlepiej spisała się Sidorowicz, której zmierzono 44:22:0. To pozwoliło jej na 23. miejsce. Następną z naszych zawodniczek była Kamila Żuk z czasem 45:39:3, co dało jej 43. lokatę. Zaraz za Żuk uplasowała się Anna Mąka z czasem 46:08:6, co pozwoliło jej zająć 45. miejsce. Najgorzej spisała się Joanna Jakieła z czasem 47:52:1, co dało jej 66. lokatę.

Natalia Sidorowicz Florian Frison/DPPI AFP

Joanna Jakieła FRANCK FIFE AFP

Napoli - Como. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport